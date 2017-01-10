Skoda Rapid, Octavia, Yeti, Superb и Superb Combi сменили ценники

Январское подорожание коснулось практически всех комплектаций моделей чешского бренда. Кроме того, для универсала Superb теперь предлагают более доступную комплектацию Style. Ранее автомобиль продавали лишь в топовой версии Laurin&Klement.

Skoda Rapid в самой простой комплектации Entry с мотором 1,6 л мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач теперь стоит 599 тыс. рублей, подорожав на 14 тыс. рублей. В версии Active с тем же мотором и коробкой седан обойдется в 648 тыс. рублей, ранее он стоил 633 тыс. рублей. В зависимости от комплектации Rapid прибавил 14–16 тыс. рублей, не подорожала лишь самая дорогая версия Style с мотором 1.4 TSI, 125 л.с. и 7-ступенчатой DSG и обойдется она по-прежнему в 960 тыс. рублей.

Прибавили в цене и другие модели. Так, седан Octavia подорожал от 15 тыс., до 25 тыс. рублей (в зависимости от комплектации), Yeti — от 20 тыс., до 28 тыс. рублей, Superb хэтчбек — от 50 до 63 тыс. рублей (старая цена осталась лишь у базовой комплектации), а Superb универсал получил новую, более доступную комплектацию Style, за которую просят от 1 млн 998 тыс. рублей. С двигателем 1.8 TSI автомобиль в этой комплектации может агрегатироваться 5-ступенчатой механической коробкой. Автомобили Superb Combi в комплектации Laurin&Klement с двигателями 1.8 TSI, 2.0 и полноприводный вариант с мотором 2.0 подорожали на 68 тыс. рублей.

В ноябре 2016-го из-за возможной неисправности фиксатора «детской» блокировки двери на российском рынке были отозваны 2363 автомобиля моделей Skoda Octavia III и Rapid 2016 модельного года.

Прием заказов на универсал Skoda Superb третьего поколения стартовал в России осенью прошлого года.



Фото: Константин Якубов/«За рулем»