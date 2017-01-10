Skoda Rapid, Octavia, Yeti, Superb и Superb Combi сменили ценники

Январское подорожание коснулось практически всех комплектаций моделей чешского бренда. Кроме того, для универсала Superb теперь предлагают более доступную комплектацию Style. Ранее автомобиль продавали лишь в топовой версии Laurin&Klement.

Skoda Rapid
Skoda Rapid

Skoda > Rapid

Skoda Rapid в самой простой комплектации Entry с мотором 1,6 л мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач теперь стоит 599 тыс. рублей, подорожав на 14 тыс. рублей. В версии Active с тем же мотором и коробкой седан обойдется в 648 тыс. рублей, ранее он стоил 633 тыс. рублей. В зависимости от комплектации Rapid прибавил 14–16 тыс. рублей, не подорожала лишь самая дорогая версия Style с мотором 1.4 TSI, 125 л.с. и 7-ступенчатой DSG и обойдется она по-прежнему в 960 тыс. рублей.

Прибавили в цене и другие модели. Так, седан Octavia подорожал от 15 тыс., до 25 тыс. рублей (в зависимости от комплектации), Yeti — от 20 тыс., до 28 тыс. рублей, Superb хэтчбек — от 50 до 63 тыс. рублей (старая цена осталась лишь у базовой комплектации), а Superb универсал получил новую, более доступную комплектацию Style, за которую просят от 1 млн 998 тыс. рублей. С двигателем 1.8 TSI автомобиль в этой комплектации может агрегатироваться 5-ступенчатой механической коробкой. Автомобили Superb Combi в комплектации Laurin&Klement с двигателями 1.8 TSI, 2.0 и полноприводный вариант с мотором 2.0 подорожали на 68 тыс. рублей.

Фото: Константин Якубов/«За рулем»

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Отзывы о Skoda Rapid

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Комментарии (10)

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«Вчера» доллар был 30 рублей, сегодня 60 рублей (образно). Те кто не повысил цены раньше, догоняют сейчас.

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0
Михайлов Федор

Ну если быть более точным, то до девальвации курс доллара был не 30, а 36 рублей.

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0
Михайлов Федор

Самое интересное, ни смотря на то, что курс вырос в 2 раза, цены на некоторые авто собираемые у нас, выросли от 30 —70%! Инфляция есть, даже 5% это не мало, особенно если эти 5% прибавить к совсем не маленьким ценам на авто!

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0
Андрей

Рост курса доллара в два раза это рост на 100%...
Конечно, «собираемые у нас» модели не должны дорожать так как дорожают «ввозимые».

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0

В зомбоящике говорили, что инфляцию в стране побороли, доллар снижается, экономика в рост пошла, скоро заколосится. Али брешут? )))

С новым годом, рассияни, с новыми ценами!

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-6
Зимин Владислав

Инфляция есть, если её совсем поборют, то начнут бороться, как японцы, что бы она появилась.)))
В 2016-м году инфляция составила 5,4%, на 2017-й прогноз 4%. С января 2017-го года автомобили подорожали в среднем на 2–3%. Так, что не так?

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+2

Специфика РФ, валюта подорожала и цены выросли, упала, цены опять выросли. Стоимость нефти упала, цены выросли, подорожала , опять плати гражданин больше. Но, всему есть придел... Проснись быдло.

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-6

Skoda до свидание!!!!!

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-2
Винод

Теперь напишите тоже самое в теме про повышение цен Хёндай, или вера не позволяет? )))
Т.е. Рапид в базе 1.6 с ESP  — 599 000 это давай до свидания, а пустой Солярис 1.4 — 632 900 р. это здравствуй?)))

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+1
Винод

лучше «прощай» !

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-3