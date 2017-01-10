Audi SQ5 променял «мясорубку» на «улитку»

На Детройтском автосалоне дебютировало второе поколение спортивного кроссовера Audi SQ5. Его динамические характеристики по сравнению с предшественником существенно не изменились.

Новый Audi Q5 отпраздновал мировую премьеру осенью прошлого года и пока даже не добрался до России (старт продаж ожидается весной), а в Детройт уже привезли спортивную версию с литерой S.

«Эска» по-прежнему оснащается 3,0-литровым бензиновым мотором V6 мощностью 354 л.с., но в развале блока у нее теперь не винтовой механический нагнетатель, а двухпоточный турбокомпрессор, который позволил увеличить максимальный крутящий момент с 470 до 500 Нм, причем «полка» доступна в диапазоне от 1370 до 4500 об/мин. Немножко снизился и номинальный расход топлива, измеренный по «овощному» ездовому циклу NEDC: с 8,8 до 8,3 л/100 км.

Коробка передач, как и раньше, — 8-ступенчатый автомат. Привод — только постоянный полный, с межосевым несимметричным дифференциалом (по умолчанию большая часть мощности подается на задние колеса). В виде опции предлагается самоблокирующийся активный дифференциал заднего моста. До 100 км/ч Audi SQ5 разгоняется за 5,4 с, максимальная скорость ограничена отметкой 250 км/ч.

Внешне «экса» от прочих «ку-пятых» почти не отличается: у нее лишь чуть более выразительные бамперы (черные поперечины в нижней части потолще и пошире). В салоне — алюминиевые накладки на педалях, вставки под карбон в дверях, на панели приборов и центральной консоли, красная прострочка в кожаной отделке руля и сидений.

В перспективе обязательно появится еще более мощная версия Q5, с литерами RS. Она также будет оснащаться бензиновым двигателем V6, но более мощным, позаимствованным у Porsche Panamera, — у него два турбокомпрессора и рабочий объем 2,9 л.

В рамках Детройтского автосалона немецкая премиальная марка показала также предвестника кроссовера Audi Q8.

В конце ноября прошлого года спортивное подразделение quattro GmbH «четырех колец» было переименовано в Audi Sport GmbH. В будущем оно планирует удвоить количество выпускаемых автомобилей.

Фото: Audi