Страховщики против создания комиссии по «тяжелым жизненным обстоятельствам»

Норма о возможности денежного возмещения при особых обстоятельствах может привести к появлению мошеннических схем и активизации деятельности автоюристов. Кроме того, введение новой структуры довольно затратно для страховщиков. Об этом сегодня заявил глава РСА Игорь Юргенс.

В подготовленном ранее Банком России блоке поправок к Закону об ОСАГО сформулирован порядок преимущественных выплат в натуральной форме. Среди прочего там есть пункт, в котором допускается денежная выплата (как исключение), если потерпевший попал в тяжелую жизненную ситуацию и ему важнее не ремонт, а деньги. Например, чтобы поправить здоровье после аварии.

Однако страховщики утверждают, что этот пункт таит в себе определенные риски, а поэтому введение его нецелесообразно. Об этом 10 января в ходе круглого стола по ОСАГО в Госдуме РФ заявил президент союза Игорь Юргенс.

«РСА не поддерживает данную инициативу, поскольку при возмещении в денежной форме потерпевший получает сумму за вычетом износа, что нарушает его права; при повреждении ТС в результате ДТП, как правило, запрещена эксплуатация ТС, т.е. потерпевший будет эксплуатировать ТС, не соответствующее требованиям безопасности; в действующем правовом поле невозможно объективно оценить критерии, характеризующие тяжелые жизненные обстоятельства, обоснованно исключающие осуществление выплаты в натуре, что приведет к неработоспособности данной модели — споры, судебное разбирательство», — пояснил он.

Однако основным мотивом является опасение страховщиков, что этой нормой могут воспользоваться мошенники, например, направляя в комиссию поддельные документы. Кроме того, для того чтобы норма заработала, необходимо создать специальную комиссию, которая будет рассматривать такие случаи, а это выльется в дополнительные затраты для страховщиков, что в условиях кризисной ситуации в сфере ОСАГО особенно нежелательно. Наконец, к делу могут подключиться и автоюристы, так как направление документов в комиссию РСА повлечет за собой увеличение сроков на урегулирование убытка, а эти сроки оговорены в законе.

  • Напомним, законопроект о натуральных выплатах в ОСАГО был принят Госдумой в первом чтении при условии его дальнейшей доработки. Предполагается, что новый порядок возмещения ущерба должен вступить в действие с 1 марта 2017 года.
  • Переход к натуральным выплатам в ОСАГО поможет решить проблему автоюристов, считают в РСА. Глава союза Игорь Юргенс даже написал письмо президенту с просьбой ускорить принятие такого норматива, так как в этом виде страхования обозначились серьезные проблемы.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

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Комментарии (10)

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Пусть страховщики успокоятся. Поддельные документы это нарушение закона за которое положено наказание. Так, что пусть юристы и безопасники страховщиков работают, а не баклуши бьют.
И вообще, прежде чем заявлять о нечестности своих клиентов и автоюристов страховщикам стоит в зеркало поглядеть — проблемы с ОСАГО появились и будут ещё появляться в основном от самих страховщиков.

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+1

Народ скоро " Положит БОЛЬШОЙ и ТОЛСТЫЙ" на это ОСАГО. В таком кривом виде оно никому не нужно будет. ИМХО.

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0

Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени!. Советую теперь всем  — ссылка

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0

Страховщики против, потому что у 90 процентов россиян «тяжелые жизненные обстоятельства». Денег у них нет, но они держатся.

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-8

Если такими темпами, будет развиваться геноцид, против граждан континентального права, то через 2–3 года и придет власть народа. Просыпайтесь!

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-6
antaey

В 2017-м же обещали, не?

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+6
Lumi

Этот antaey в соседней теме знаете как «будил» россиян? «Проснись быдло.» Вот так эта конченая мразь, показывает своё отношение к людям живущем в России, а это диагноз.

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+5
Безымянный

А как до Вас планктона еще достучатся, может в таком виде поймете.

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0
Lumi

И не говорите, они такие мечтатели, эти либерасты и каклы)))

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+4
Безымянный

Если что, я гражданин СССР, у меня и паспорт имеется. В отличии таких как ты, я не придал своих предков и потомков.

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0