Страховщики против создания комиссии по «тяжелым жизненным обстоятельствам»

Норма о возможности денежного возмещения при особых обстоятельствах может привести к появлению мошеннических схем и активизации деятельности автоюристов. Кроме того, введение новой структуры довольно затратно для страховщиков. Об этом сегодня заявил глава РСА Игорь Юргенс.

В подготовленном ранее Банком России блоке поправок к Закону об ОСАГО сформулирован порядок преимущественных выплат в натуральной форме. Среди прочего там есть пункт, в котором допускается денежная выплата (как исключение), если потерпевший попал в тяжелую жизненную ситуацию и ему важнее не ремонт, а деньги. Например, чтобы поправить здоровье после аварии.

Однако страховщики утверждают, что этот пункт таит в себе определенные риски, а поэтому введение его нецелесообразно. Об этом 10 января в ходе круглого стола по ОСАГО в Госдуме РФ заявил президент союза Игорь Юргенс.

«РСА не поддерживает данную инициативу, поскольку при возмещении в денежной форме потерпевший получает сумму за вычетом износа, что нарушает его права; при повреждении ТС в результате ДТП, как правило, запрещена эксплуатация ТС, т.е. потерпевший будет эксплуатировать ТС, не соответствующее требованиям безопасности; в действующем правовом поле невозможно объективно оценить критерии, характеризующие тяжелые жизненные обстоятельства, обоснованно исключающие осуществление выплаты в натуре, что приведет к неработоспособности данной модели — споры, судебное разбирательство», — пояснил он.

Однако основным мотивом является опасение страховщиков, что этой нормой могут воспользоваться мошенники, например, направляя в комиссию поддельные документы. Кроме того, для того чтобы норма заработала, необходимо создать специальную комиссию, которая будет рассматривать такие случаи, а это выльется в дополнительные затраты для страховщиков, что в условиях кризисной ситуации в сфере ОСАГО особенно нежелательно. Наконец, к делу могут подключиться и автоюристы, так как направление документов в комиссию РСА повлечет за собой увеличение сроков на урегулирование убытка, а эти сроки оговорены в законе.

Напомним, законопроект о натуральных выплатах в ОСАГО был принят Госдумой в первом чтении при условии его дальнейшей доработки. Предполагается, что новый порядок возмещения ущерба должен вступить в действие с 1 марта 2017 года.

с 1 марта 2017 года. Переход к натуральным выплатам в ОСАГО поможет решить проблему автоюристов, считают в РСА. Глава союза Игорь Юргенс даже написал письмо президенту с просьбой ускорить принятие такого норматива, так как в этом виде страхования обозначились серьезные проблемы.



Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС