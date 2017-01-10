«Средняя цена иномарки в 2,7 раза выше цены отечественного автомобиля

Названы средневзвешенные цены на легковые автомобили за 11 месяцев 2016 года. Самая высокая средневзвешенная цена у автомобилей Porsche — 6 млн 998 тыс. рублей, самая низкая у Равона — 448 тыс. рублей.

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля на российском рынке за 11 месяцев 2016 года составила 1 млн 367 тыс. рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Средняя цена иномарки достигла 1 млн 580 тыс. рублей, автомобиля российской марки — 589 тыс. рублей.

Рейтинг составлен с учетом марок, объем продаж которых превысил 700 штук, таких на российском авторынке оказалось 40.

Самая высокая средневзвешенная цена по результатам исследования оказалась у автомобилей Porsche — 6 млн 998 тыс. рублей. Эта марка возглавила премиум-сегмент, а замыкает его Volvo, средневзвешенная цена автомобилей этого бренда — 3 млн 11 тыс. рублей.

В массовом сегменте лидером рейтинга стала Toyota (2 млн 229 тыс. руб.) и с небольшим отрывом от нее Subaru (2 млн 163 тыс. руб.). В пятерку также вошли Mitsubishi (1 млн 921 тыс. руб.), Honda (1 млн 858 тыс. руб.) и Mazda (1 млн 644 тыс. руб.). Их средняя цена уже превысила средневзвешенную цену иномарки.

Любопытно, что отечественный УАЗ также попал в средний сегмент, средневзвешенная цена автомобилей этого бренда составила 900 тыс. рублей.

Бюджетный сегмент возглавила марка Renault (734 тыс. руб.). Кроме шести китайских брендов (Brilliance, Chery, Geely, DFM, Lifan, FAW) сюда же вошел американский Chevrolet (685 тыс. руб.) и российская Lada (558 тыс. руб.).

Замыкает сегмент узбекский Ravon (448 тыс. руб.), автомобили которого на сегодняшний день являются самыми доступными на российском рынке по средневзвешенной цене.

Выпустив на рынок Ravon Nexia (он же Chevrolet Aveo прошлого поколения) и Ravon R2 (Chevrolet Spark), узбеки «навесили» на обе модели крайне привлекательные ценники, однако очень быстро прайс-листы были изменены.

Согласно рейтингу российских регионов по сроку накопления денег на автомобиль, проще всего купить транспортное средство жителям Ямало-Ненецкого АО, где средняя зарплата составляет 84,2 тыс. рублей, а средневзвешенная цена автомобиля — 1,4 млн рублей.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС