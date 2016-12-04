Заказы на обновленный Kia Soul и Soul GT начнут принимать в феврале

Рестайлинговый городской кроссовер впервые получил спортивную версию Soul GT с турбированным 204-сильным бензиновым мотором.

Kia Soul
Kia Soul

Kia > Soul

Обновленный Kia Soul отличают новая решетка радиатора, измененный дизайн переднего бампера, новая форма воздухозаборников, для ряда комплектаций предусмотрены защитные накладки на бампер. В палитру цветов кузова к уже имеющимся 11 вариантам добавлено еще три: синий, коричневый и оранжевый. Покупателям также будут доступны варианты комбинированной окраски: белый кузов с красной крышей, красный кузов с черной крышей, синий кузов с белой крышей и коричневый кузов с белой крышей. Также покупателям доступны три варианта колесных дисков.

В автомобиле появилась система контроля слепых зон и ассистент при выезде с парковки задним ходом. Также все автомобили будут комплектоваться системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Для автомобилей с автоматической коробкой передач доступна система выбора режимов движения — от экономичного до спортивного.

Kia Soul GT получит бензиновый двигатель объемом 1,6 л мощностью 204 л.с., который агрегатируется 7-ступенчатой АКП с двумя сцеплениями. До «сотни» автомобиль с таким мотором способен разогнаться за 7,8 с.

Kia Soul GT выделяется более динамичным дизайном переднего бампера и сдвоенными наконечниками патрубков выхлопной системы, а также 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками оригинального дизайна. Для спортивной версии также предложат тормоза с дисками увеличенного размера.

О старте продаж обновленного Kia Soul и Soul GT, а также комплектации и цены на российском рынке объявят дополнительно.

Фото: Kia

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Отзывы о Kia Soul (3)

Kia 2012 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

нейшний вид, надежность

Недостатки:

Высокий расход бензина на автомате

Комментарий:

Ему надо GDI двигатель на автомат, а на обычном 1.6 лучше с механикой ездить

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Комментарии (2)

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а Когда ждать Soul Cross?)))

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Александр

А что, Креты мало?

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