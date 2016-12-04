Заказы на обновленный Kia Soul и Soul GT начнут принимать в феврале

Обновленный Kia Soul отличают новая решетка радиатора, измененный дизайн переднего бампера, новая форма воздухозаборников, для ряда комплектаций предусмотрены защитные накладки на бампер. В палитру цветов кузова к уже имеющимся 11 вариантам добавлено еще три: синий, коричневый и оранжевый. Покупателям также будут доступны варианты комбинированной окраски: белый кузов с красной крышей, красный кузов с черной крышей, синий кузов с белой крышей и коричневый кузов с белой крышей. Также покупателям доступны три варианта колесных дисков.
В автомобиле появилась система контроля слепых зон и ассистент при выезде с парковки задним ходом. Также все автомобили будут комплектоваться системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Для автомобилей с автоматической коробкой передач доступна система выбора режимов движения — от экономичного до спортивного.
Kia Soul GT получит бензиновый двигатель объемом 1,6 л мощностью 204 л.с., который агрегатируется 7-ступенчатой АКП с двумя сцеплениями. До «сотни» автомобиль с таким мотором способен разогнаться за 7,8 с.
Kia Soul GT выделяется более динамичным дизайном переднего бампера и сдвоенными наконечниками патрубков выхлопной системы, а также 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками оригинального дизайна. Для спортивной версии также предложат тормоза с дисками увеличенного размера.
О старте продаж обновленного Kia Soul и Soul GT, а также комплектации и цены на российском рынке объявят дополнительно.
- Cпортивный Kia Soul GT с наддувным мотором впервые был представлен на Парижском автосалоне в сентябре 2016 года.
- На выставке SEMA с помощью хэтчбека Kia Soul корейская компания продемонстрировала, как может выглядеть ее беспилотный автомобиль.
Фото: Kia