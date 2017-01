Спорткары Mercedes-AMG GT получили в честь юбилея новые «зубы»

Концерн Daimler представил на Детройтском автосалоне обновленное семейство спорткаров Mercedes-AMG GT. Отныне оно состоит из шести модификаций.

Купе Mercedes-AMG GT вышло на мировой рынок весной 2015 года — и уже рестайлинг? Такая спешка, очевидно, связана с 50-летним юбилеем придворного тюнинг-ателье, отмечаемого в этом году. Теперь все семейство GT щеголяет передком в духе представленного осенью родстера, с пятнадцатью вертикальными планками в фальшрадиаторной решетке, образующими своеобразный свирепый оскал — у дорестайлингового купе было более интеллигентное «лицо», но нынешнее, безусловно, эффектнее.

Вместе с новыми «зубами» все версии спорткара получили и активные аэродинамические заслонки Airpanel в передке, помогающие экономить топливо на частичных нагрузках.

Мощность 4,0-литровой «битурбовосьмерки» базового купе сравнялось с таковой у базового родстера и теперь составляет 476 л.с. (+14 л.с.), вдобавок у закрытой версии, так же как и у родстера, появилась 557-сильная модификация GT C с полноуправляемым шасси, стоящая в табели о рангах между исполнениями GT S (522 л.с.) и GT R (585 л.с.). Таким образом, теперь в семейство входит шесть модификаций: GT, GT Roadster, GT S, GT C, GT C Roadster и GT R.

Для «цешек», кроме того, предлагается специальное, юбилейное исполнение Edition 50 в матовой графитовой окраске — всего будет сделано 100 таких машин, 50 купе и 50 родстеров.

Прайс-лист на обновленные спорткары пока не опубликован. Базовое дорестайлинговое купе Mercedes-AMG GT стоит у российских дилеров 8 030 000 рублей.

В честь юбилея кудесники AMG готовят и другие новинки, в том числе флагманский гиперкар и четырехместный вариант модели GT.

В декабре топовый Mercedes-AMG GT R проехал Северную петлю Нюрбургринга за впечатляющие 7 мин 10,92 с — видео заезда можно посмотреть здесь.

Фото: Daimler