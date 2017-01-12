С надеждой на лучшее: АЕБ подвела итоги продаж автомобилей в России

В декабре 2016 года было реализовано 145 668 легковых и легких коммерческих автомобилей (-1%). В целом падение покупательского спроса по году составило 11%. Такими данными сегодня поделился Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (AEB) на ежегодной пресс-конференции «Итоги 2016».

В 2016 году в России продали 1 425 791 автомобиль, что на 11%, или на 176 319 штук, меньше, чем в позапрошлом году. В декабре 2016-го по сравнению с декабрем 2015 года падение составило лишь 1% (1526 штук), всего в последнем месяце зимы удалось реализовать 145 668 автомобилей.

Россия оказалась на пятом месте в Европе, хотя наша страна единственная в топ-5, показавшая отрицательную динамику продаж. Так, у лидера европейского рынка Германии они выросли на 4,5%, до 3,35 млн шт., в Великобритании — на 2%, до 2,69 млн шт., во Франции — на 5,6%, до 2,43 млн шт., а у Италии — на 15,2% до 1,82 млн штук.

Безусловным лидером российского рынка остается Lada, продажи которой по итогам года составили 266 296 автомобилей (-1%). Таким образом, доля отечественной марки на нашем рынке составила 20,4%. В декабре 2016-го было продано 27 630 автомобилей Lada, что на 18% больше, чем в том же месяце прошлого года. Правда, тут следует учитывать, что в России рассматривают данные продаж легковых и легких коммерческих автомобилей, предоставленные самими производителями, в остальных странах — данные по регистрации только легковых автомобилей.

Завершили год с положительным результатом также марки: Lexus — плюс 19% (24 117 шт.), Lifan — плюс 15% (17 460 шт.), Ford — плюс 10% (42 528 шт.), Skoda — плюс 1% (55 356 шт.) и УАЗ — плюс 1% (48 848 шт.). В данном случае мы рассматривали бренды, продажи которых превысили планку в 1 тыс. штук.

Неважно обстоят дела (по итогам года) у Mitsubishi — минус 53% (16 769 шт.), Datsun — минус 41% (18 772 шт.), Mazda — минус 21% (21 543 шт.).

Пятерка самых популярных у покупателей брендов в декабре выстроилась следующим образом:

Lada — 27 630 шт . (+18%)

шт Hyundai — 14 047 шт . (+12%)

шт Renault — 13 765 (+15%)

Kia — 13 193 шт. (-13%)

— 13 193 шт. (-13%) Toyota — 10 417 шт (-7%).

Самыми востребованными моделями декабря стали:

Lada Granta — 8773 шт . (-24%)

шт Hyundai Solaris — 8042 шт . (-14%)

шт Kia Rio — 8029 шт . (-2%)

шт Lada Vesta — 7014 шт . (+576%)

шт VW Polo — 4312 шт . (-7%).

Мы видим, что Lada Vesta стремительно набирает популярность, явно нацеливаясь на первое место в топ-5, а продажи модели Hyundai Solaris пошли вниз, хотя по итогам прошлого года она стала лидером автопродаж с результатом 90 380 шт. (-22%).

Таким образом, рынок начал потихоньку адаптироваться к текущей экономической ситуации. Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ, полагает, что рынок «находится в процессе финального поиска дна». Его прогноз на 2017 год — 1 480 000 автомобилей, или +4% к прошлому году, что позволит закончить четырехлетний период падения и вернуться к умеренному росту. Шрайбер подчеркнул, что надеется на такой результат при условии сохранения программ господдержки. Он отметил также, что с нетерпением ждет новых программ, которые правительство обещает внедрить в этом году, и хотя «их еще никто не видел, но звучат они обнадеживающе».

В Минпромторге «За рулем.РФ» сообщили, что в этом году правительство направит на поддержку покупательского спроса 62,3 млрд рублей. Будут продлены программы утилизации и trade-in, льготное автокредитование, льготный лизинг, субсидии автопроизводителям на компенсацию части процентных платежей по инвестиционным кредитам, государственные закупки автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов, программа стимулирования спроса на газомоторную технику и электротранспорт. В конце второго квартала обещают подключить новые программы: «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело». Таким образом государство собирается сохранить аудиторию участников существующих программ и охватить более широкий сегмент потребителей.

Впрочем, не все дилеры разделяют оптимизм Йорга Шрайбера, полагая, что рынок в 2017 году не покажет роста, так как финансовые возможности многих продавцов автомобилей исчерпаны, поэтому на плаву останутся только самые стабильные компании. Об этом «За рулем.РФ» рассказал директор департамента розничных продаж новых автомобилей ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Потапов. Кроме того, он ожидает, что в этом году цены на автомобили вырастут на 5–7%, что также отразится на покупательском спросе.



, Hyundai, Kia и Несмотря на укрепление рубля, производители с нового года начали поднимать цены. Выросла стоимость автомобилей Lada Skoda . Как отметил Йорг Шрайбер, на авторынке все смотрят друг на друга, а значит подорожание моделей других брендов не заставит себя долго ждать.

В этом году все новые автомобили, поступающие в Россию, должны быть оснащены системой экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС, что может сделать нерентабельными продажи ряда нишевых моделей. Так, стало известно, что модели Audi А1, Audi ТТ, Audi R8 и Audi А8 в 2017 году не будут поставлять на российский рынок.



Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

МАРКА ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ˗ ДЕКАБРЬ 2016 2015 YoY 2016 2015 YoY Lada 27 630 23 462 18% 266 296 269 096 ˗1% Hyundai* 14 047 12 570 12% 145 254 161 201 ˗10% Renault* 13 765 11 934 15% 117 230 120 411 ˗3% KIA 13 193 15 215 ˗13% 149 567 163 500 ˗9% Toyota* 10 417 11 177 ˗7% 94 568 98 149 ˗4% VW 7 589 7 927 ˗4% 74 221 78 390 ˗5% ГАЗ ком.авт. * 7 517 5 099 47% 55 803 51 192 9% Nissan* 6 942 8 410 ˗17% 70 464 91 100 ˗23% УАЗ* 5 909 6 173 ˗4% 48 848 48 588 1% Škoda 5 016 4 596 9% 55 386 55 012 1% Ford* 4 166 4 530 ˗8% 42 528 38 607 10% Chevrolet 3 235 3 366 ˗4% 30 463 49 765 ˗39% Datsun 2 789 2 662 5% 18 772 32 008 ˗41% Mercedes˗Benz 2 658 2 817 ˗6% 36 888 41 614 ˗11% Lexus 2 509 2 186 15% 24 117 20 224 19% BMW 2 338 2 137 9% 27 507 27 486 0% Mazda 2 294 2 176 5% 21 543 27 358 ˗21% Lifan 1 820 2 553 ˗29% 17 460 15 131 15% Audi 1 646 2 340 ˗30% 20 705 25 650 ˗19% Mitsubishi 1 273 2 767 ˗54% 16 769 35 909 ˗53% Mercedes˗Benz ком.авт.* 1 132 856 32% 6 328 8 329 ˗24% VW ком.авт.* 860 634 36% 6 400 5 707 12% Land Rover 785 1 155 ˗32% 9 122 11 605 ˗21% Porsche 657 461 43% 4 961 5 290 ˗6% Volvo 648 1 024 ˗37% 5 585 7 831 ˗29% Subaru 587 615 ˗5% 5 638 6 852 ˗18% Ravon5 499 ˗ ˗ 1 811 ˗ ˗ Infiniti 425 483 ˗12% 4 517 5 495 ˗18% Peugeot* 338 434 ˗22% 3 602 5 645 ˗36% Suzuki 319 724 ˗56% 4 520 6 540 ˗31% Honda 309 265 17% 1 747 4 622 ˗62% Chery 289 384 ˗25% 4 758 4 964 ˗4% Citroёn* 288 408 ˗29% 3 803 5 528 ˗31% Jaguar 279 72 288% 2 073 972 113% Geely 251 1 132 ˗78% 4 473 11 617 ˗61% FIAT* 224 364 ˗38% 2 159 3 799 ˗43% Cadillac 153 207 ˗26% 1 274 1 141 12% smart 144 30 380% 696 471 48% Jeep 138 136 1% 1 269 2 057 ˗38% MINI 129 95 36% 1 360 1 350 1% Isuzu* 122 57 114% 617 617 0% DFM 64 238 ˗73% 1 152 1 365 ˗16% FAW 56 ˗ ˗ 829 ˗ ˗ Iveco* 43 71 ˗39% 518 732 ˗29% Changan 37 166 ˗78% 540 734 ˗26% Zotye3 37 ˗ ˗ 301 ˗ ˗ Hyundai LCV 33 ˗ ˗ 72 ˗ ˗ Brilliance 20 174 ˗89% 863 1 202 ˗28% Foton* 17 1 1600% 75 19 295% Genesis6 14 ˗ ˗ 46 ˗ ˗ BAW* 14 21 ˗33% 171 329 ˗48% Chrysler 2 2 0% 30 43 ˗30% SsangYong 2 260 ˗99% 1 141 5 194 ˗78% Alfa Romeo 0 5 ˗ 100 44 127% Haima ˗ 80 ˗ 114 391 ˗71% Daewoo4 ˗ 1 698 ˗ 8 574 20 451 ˗58% Acura2 ˗ 51 ˗ 163 721 ˗77% Opel ˗ 755 ˗ ˗ 16 682 ˗ Great Wall ˗ 32 ˗ ˗ 3 181 ˗ SEAT ˗ ˗ ˗ ˗ 47 ˗ JAC ˗ 7 ˗ ˗ 152 ˗ Итого 145 668 147 194 ˗1,0% 1 425 791 1 602 110 ˗11,0%