С надеждой на лучшее: АЕБ подвела итоги продаж автомобилей в России

В декабре 2016 года было реализовано 145 668 легковых и легких коммерческих автомобилей (-1%). В целом падение покупательского спроса по году составило 11%. Такими данными сегодня поделился Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (AEB) на ежегодной пресс-конференции «Итоги 2016».

В 2016 году в России продали 1 425 791 автомобиль, что на 11%, или на 176 319 штук, меньше, чем в позапрошлом году. В декабре 2016-го по сравнению с декабрем 2015 года падение составило лишь 1% (1526 штук), всего в последнем месяце зимы удалось реализовать 145 668 автомобилей.

Россия оказалась на пятом месте в Европе, хотя наша страна единственная в топ-5, показавшая отрицательную динамику продаж. Так, у лидера европейского рынка Германии они выросли на 4,5%, до 3,35 млн шт., в Великобритании — на 2%, до 2,69 млн шт., во Франции — на 5,6%, до 2,43 млн шт., а у Италии — на 15,2% до 1,82 млн штук.

Безусловным лидером российского рынка остается Lada, продажи которой по итогам года составили 266 296 автомобилей (-1%). Таким образом, доля отечественной марки на нашем рынке составила 20,4%. В декабре 2016-го было продано 27 630 автомобилей Lada, что на 18% больше, чем в том же месяце прошлого года. Правда, тут следует учитывать, что в России рассматривают данные продаж легковых и легких коммерческих автомобилей, предоставленные самими производителями, в остальных странах — данные по регистрации только легковых автомобилей.

Завершили год с положительным результатом также марки: Lexus — плюс 19% (24 117 шт.), Lifan — плюс 15% (17 460 шт.), Ford — плюс 10% (42 528 шт.), Skoda — плюс 1% (55 356 шт.) и УАЗ — плюс 1% (48 848 шт.). В данном случае мы рассматривали бренды, продажи которых превысили планку в 1 тыс. штук.

Неважно обстоят дела (по итогам года) у Mitsubishi — минус 53% (16 769 шт.), Datsun — минус 41% (18 772 шт.), Mazda — минус 21% (21 543 шт.).

Пятерка самых популярных у покупателей брендов в декабре выстроилась следующим образом:

  • Lada — 27 630 шт. (+18%)
  • Hyundai — 14 047 шт. (+12%)
  • Renault — 13 765 (+15%)
  • Kia — 13 193 шт. (-13%)
  • Toyota — 10 417 шт (-7%).

Самыми востребованными моделями декабря стали:

  • Lada Granta — 8773 шт. (-24%)
  • Hyundai Solaris — 8042 шт. (-14%)
  • Kia Rio — 8029 шт. (-2%)
  • Lada Vesta — 7014 шт. (+576%)
  • VW Polo — 4312 шт. (-7%).

Мы видим, что Lada Vesta стремительно набирает популярность, явно нацеливаясь на первое место в топ-5, а продажи модели Hyundai Solaris пошли вниз, хотя по итогам прошлого года она стала лидером автопродаж с результатом 90 380 шт. (-22%).

Таким образом, рынок начал потихоньку адаптироваться к текущей экономической ситуации. Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ, полагает, что рынок «находится в процессе финального поиска дна». Его прогноз на 2017 год — 1 480 000 автомобилей, или +4% к прошлому году, что позволит закончить четырехлетний период падения и вернуться к умеренному росту. Шрайбер подчеркнул, что надеется на такой результат при условии сохранения программ господдержки. Он отметил также, что с нетерпением ждет новых программ, которые правительство обещает внедрить в этом году, и хотя «их еще никто не видел, но звучат они обнадеживающе».

В Минпромторге «За рулем.РФ» сообщили, что в этом году правительство направит на поддержку покупательского спроса 62,3 млрд рублей. Будут продлены программы утилизации и trade-in, льготное автокредитование, льготный лизинг, субсидии автопроизводителям на компенсацию части процентных платежей по инвестиционным кредитам, государственные закупки автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов, программа стимулирования спроса на газомоторную технику и электротранспорт. В конце второго квартала обещают подключить новые программы: «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело». Таким образом государство собирается сохранить аудиторию участников существующих программ и охватить более широкий сегмент потребителей.

Впрочем, не все дилеры разделяют оптимизм Йорга Шрайбера, полагая, что рынок в 2017 году не покажет роста, так как финансовые возможности многих продавцов автомобилей исчерпаны, поэтому на плаву останутся только самые стабильные компании. Об этом «За рулем.РФ» рассказал директор департамента розничных продаж новых автомобилей ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Потапов. Кроме того, он ожидает, что в этом году цены на автомобили вырастут на 5–7%, что также отразится на покупательском спросе.

  • Несмотря на укрепление рубля, производители с нового года начали поднимать цены. Выросла стоимость автомобилей Lada, Hyundai, Kia и Skoda. Как отметил Йорг Шрайбер, на авторынке все смотрят друг на друга, а значит подорожание моделей других брендов не заставит себя долго ждать.
  • В этом году все новые автомобили, поступающие в Россию, должны быть оснащены системой экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС, что может сделать нерентабельными продажи ряда нишевых моделей. Так, стало известно, что модели Audi А1, Audi ТТ, Audi R8 и Audi А8 в 2017 году не будут поставлять на российский рынок.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

МАРКАДЕКАБРЬЯНВАРЬ ˗ ДЕКАБРЬ
20162015YoY20162015YoY
Lada27 63023 46218%266 296269 096˗1%
Hyundai*14 04712 57012%145 254161 201˗10%
Renault*13 76511 93415%117 230120 411˗3%
KIA13 19315 215˗13%149 567163 500˗9%
Toyota*10 41711 177˗7%94 56898 149˗4%
VW7 5897 927˗4%74 22178 390˗5%
ГАЗ ком.авт. *7 5175 09947%55 80351 1929%
Nissan*6 9428 410˗17%70 46491 100˗23%
УАЗ*5 9096 173˗4%48 84848 5881%
Škoda5 0164 5969%55 38655 0121%
Ford*4 1664 530˗8%42 52838 60710%
Chevrolet3 2353 366˗4%30 46349 765˗39%
Datsun2 7892 6625%18 77232 008˗41%
Mercedes˗Benz2 6582 817˗6%36 88841 614˗11%
Lexus2 5092 18615%24 11720 22419%
BMW2 3382 1379%27 50727 4860%
Mazda2 2942 1765%21 54327 358˗21%
Lifan1 8202 553˗29%17 46015 13115%
Audi1 6462 340˗30%20 70525 650˗19%
Mitsubishi1 2732 767˗54%16 76935 909˗53%
Mercedes˗Benz ком.авт.*1 13285632%6 3288 329˗24%
VW ком.авт.*86063436%6 4005 70712%
Land Rover7851 155˗32%9 12211 605˗21%
Porsche65746143%4 9615 290˗6%
Volvo6481 024˗37%5 5857 831˗29%
Subaru587615˗5%5 6386 852˗18%
Ravon5499˗˗1 811˗˗
Infiniti425483˗12%4 5175 495˗18%
Peugeot*338434˗22%3 6025 645˗36%
Suzuki319724˗56%4 5206 540˗31%
Honda30926517%1 7474 622˗62%
Chery289384˗25%4 7584 964˗4%
Citroёn*288408˗29%3 8035 528˗31%
Jaguar27972288%2 073972113%
Geely2511 132˗78%4 47311 617˗61%
FIAT*224364˗38%2 1593 799˗43%
Cadillac153207˗26%1 2741 14112%
smart14430380%69647148%
Jeep1381361%1 2692 057˗38%
MINI1299536%1 3601 3501%
Isuzu*12257114%6176170%
DFM64238˗73%1 1521 365˗16%
FAW56˗˗829˗˗
Iveco*4371˗39%518732˗29%
Changan37166˗78%540734˗26%
Zotye337˗˗301˗˗
Hyundai LCV33˗˗72˗˗
Brilliance20174˗89%8631 202˗28%
Foton*1711600%7519295%
Genesis614˗˗46˗˗
BAW*1421˗33%171329˗48%
Chrysler220%3043˗30%
SsangYong2260˗99%1 1415 194˗78%
Alfa Romeo05˗10044127%
Haima˗80˗114391˗71%
Daewoo4˗1 698˗8 57420 451˗58%
Acura2˗51˗163721˗77%
Opel˗755˗˗16 682˗
Great Wall˗32˗˗3 181˗
SEAT˗˗˗˗47˗
JAC˗7˗˗152˗
Итого145 668147 194˗1,0%1 425 7911 602 110˗11,0%

#МОДЕЛЬБРЕНДДЕКАБРЬ#МОДЕЛЬБРЕНДЯНВАРЬ˗ДЕКАБРЬ
20162015YoY20162015YoY
1GrantaLada8 77311 529˗2 7561SolarisHyundai90 380115 868˗25 488
2SolarisHyundai8 0429 359˗1 3172GrantaLada87 726120 182˗32 456
3RioKIA8 0298 177˗1483RioKIA87 66297 097˗9 435
4VestaLada7 0141 0375 9774VestaLada55 1742 78552 389
5PoloVW4 3124 643˗3315PoloVW47 70245 3902 312
6CretaHyundai4 002˗˗6DusterRenault44 00143 92378
7DusterRenault3 8965 298˗1 4027RAV 4Toyota30 60327 1023 501
8KapturRenault3 710˗˗8NivaChevrolet29 84431 367˗1 523
9NivaChevrolet3 1173 0171009LoganRenault29 56541 311˗11 746
10SanderoRenault3 0332 64638710LargusLada29 34138 982˗9 641
11LoganRenault3 0243 557˗53311SanderoRenault28 55730 221˗1 664
12LargusLada2 8813 054˗17312CamryToyota28 06330 136˗2 073
13XRAYLada2 644˗˗134x4Lada27 27435 312˗8 038
144x4Lada2 5542 771˗21714RapidŠkoda25 93124 5471 384
15CamryToyota2 5282 829˗30115CretaHyundai21 929˗˗
16on˗DODatsun2 5191 77574416Octavia A7Škoda21 75921 373386
17RapidŠkoda2 4732 27919417KalinaLada20 98235 869˗14 887
18PatriotUAZ2 3582 19716118XRAYLada19 943˗˗
19LC 200Toyota2 1722 02714519PatriotUAZ19 38119 950˗569
20RAV 4Toyota2 1583 411˗1 25320SportageKIA19 00320 751˗1 748
21Octavia A7Škoda2 0401 45958121QashqaiNissan18 72310 5458 178
22LC PradoToyota2 0181 91010822X˗TrailNissan17 88620 502˗2 616
23QashqaiNissan1 8311 18065123PrioraLada17 55328 507˗10 954
24CX˗5Mazda1 7821 50327924CX˗5Mazda15 79017 681˗1 891
25KalinaLada1 7441 785˗4125Cee'dKIA15 08119 268˗4 187

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Комментарии (115)

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Маленькое уточнение. АЕБ считает не реализованные авто,а отгруженные от поставщика до дилера.А сколько в стране не проданных авто пятнадцатого,четырнадцатого,тринадцатого годов никто не считал.А они уже внесены в статистику реализованных.
Так что все эти цифры по точности могут соперничать со справочником Стэля.
Стэля(укр)-потолок

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0

LADA Vesta получила наивысший 4-звездный рейтинг

по результатам краш-теста ведущего российского автомобильного издания «Авторевю»,

набрав по итогам исследования 14,1 балла

или 4 звезды ARCAP.

Таким образом, LADA Vesta вошла в пул наиболее безопасных автомобилей на российском рынке.

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0
Дмитрий

Согласен.
Вот только есть небольшой нюанс — почему путриотические моркитолаги признают только положительные результаты краш-тестов отечественных автомобилей,которые проводит Авторевю?:)

А как же быть,с УАЗом,Димася?:)

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0

Рынок легковых автомобилей хорошо отображает экономическое состояние населения.И как то не видно за счёт чего это состояние улучшится.Бюджет страны дефицитный,резервный фонд почти пуст,оживляющих экономических реформ не видно...значит либо налоги поднимут,либо девальвация рубля.Самое неприятное что у страны нет внятного курса на будущее,нет структурных реформ экономики.В таких условиях вряд ли стоит ждать рекордных продаж автомобилей.Дно нащупается когда у государства появится определенность.А пока элитная верхушка с упоением дербанит последние доходы из пустеющей кормушки — простому населению остаётся потуже затягивать пояса и бережнее эксплуатировать то что есть.))

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-6
А Алексей

Определенность сегодня есть...Качать нефть, продавать газ, собирать налоги с граждан и предприятий, развивать реальный сектор экономики.
Так что впереди рост. Жаль воровать меньше не стали и порядка не прибавилось.
Воровали в России ВСЕГДА, а с такими богатыми ресурсами и территориями... о каком порядке может идти речь?

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0
А Алексей

Несмотря на падение цен на нефть, снижение ВВП по итогам года составило 0,5–0,6% против 3,7% в 2015 году, инфляция достигла исторического минимума в 5,8% против 12,9% в 2015 году, а в самой экономике наметились некоторые признаки оживления инвестиционного спроса и промышленного производства. Отток капитала из России замедлился, а прибыль российских компаний выросла на 14%.

Положительные результаты были получены в большинстве отраслей АПК. Так, валовой сбор зерна увеличился на 15,6%, производство мяса скота и птицы — на 4,7%, вылов водных биоресурсов — на 5%. В производстве овощей лидирует сахарная свекла и дефицитные тепличные томаты и огурцы, по итогам года показавшие рост на 34% и 25% соответственно. Также впервые 6%-ой прибавкой отметилось производство отечественных яблок.
Выпуск грузовых автомобилей, включая легкие грузовики, в 2016 году увеличился на 9%. Грузооборот транспорта вырос на 1,6%. Отечественная фарминдустрия в 2016-м году выросла почти на 40%. Химическая промышленность России выросла на 6%. Растёт станкостроение, кораблестроение и т.д. Ипортозамещение в нефтянке идёт полным ходом: в Костромской области открыт новый современный завод по производству буровых установок, Свердловские машиностроители отгружают буровые установки для крупнейших нефтяных месторождений России... и т.д. ссылка

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-30
Тихий ход

Путриот взял и прям методичку скопипастил свою сюда))
Все эти процентики, озвучиваемые нам каждый день по ТВ и всем подконтрольным государству СМИ не значат ровным счётом ничего. Слышал что-нибудь про эффект низкой базы?
Достаточно выйти на улицу, чего как раз не делают наши чиновники, чтобы увидеть что происходит сейчас с нашей экономикой. Больницы захеревают, дороги хуже некуда (конечно, речь не о московии), выручка практически у всего малого и среднего бизнеса падает и не собирается останавливаться. Люди погрязли в кредитах как в болоте.
А всем так интересно, что у нас ВВП снизился меньше, чем планировали! :)
Про инфляцию лучше б вообще молчали, все итак всё прекрасно видят, когда ходят в магазин за продуктами. А коммуналка растёт на 12–15% каждый год. Плюс ещё налогом от кадастровой стоимости обложили население по полной (не до всех регионов ещё добрались только).
В общем, путриот-оптимист, ты очередная Света из Иванова =))
«мы стали более лучше одеваться, и не было того, что сейчас», «Единая Россия» подняла сельское хозяйство — стали «засеивать больше земель, овощи там, рожь, вот это всё»
Ничего не напоминает?))

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+30
Demitrius

Стандартная заунылая речь навальнёнка!
Беги перелогиниваться и минусуй)))

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-29
навальнята, изыди!

С возвращением, путриот =)
Плачь, здесь не любят тупых ура-путриотов.
Мы, настоящие патриоты, за то, чтобы решались проблемы государства. А вы зомбо-путриоты с промытыми мозгами способствуете замалчиванию проблем.
Сами же упоминанием Навального к нормальным комментариям его распиариваете, олени)) Потом выберут его президентом — виноваты будете вы =)

Ответить#
+24
Demitrius

Прозомбированный навальненок рассуждает о промывании мозгов и говорит о решении проблем государства? Прелестно :)

Ответить#
-25
навальнята, изыди!

Ты сюда всю методичку будешь копировать, или соберёшься, напряжёшься и выдашь что-то своё?)

Ответить#
+23
Тихий ход

Свои путриотические отчёты и цифры,не имеющие ничего общего с реальностью,можете засунуть в свой путриотический многоаккаунтовый зад:)
Коммунальные платёжки и цены — лучшее доказательство вашего вранья и люди с головой на плечах это прекрасно видят,так что не надрывайтесь:)

Ответить#
-1
Виталий

Твой многоаккаунтовый зад, видать уже полон, раз ты уделяешь столько внимания другим :)
Таких как ты, как лучше называть? Навальнята? Или навальнятазаденжата? :)
Поведай нам, сколько у тебя коммуналка стоит?

Ответить#
-29
навальнята, изыди!

У школотронов за коммуналку вообще мама платит:)
Смотрю,вы свой пукан притушили и завели новый аккаунт:)
Ну что ж,давайте побеседуем:)

Вот только я не сторонник Навального,вы в очередной раз сели в лужу:)))
Просто это ваше путриотическое,так сказать,мышление делит всех людей на путриотов и навальнят — придётся вам,школотрон,опять перелогиниваться:)))

Ответить#
-1
Виталий

Мамка всё оплатила. Так сколько коммуналка? Или за тебя навальный платит и ты не в курсе суммы?

Ответить#
-29
навальнята, изыди!

Да нет,чёт не платит,либераст проклятый:)))
А зачем школотрону конкретная сумма моей коммуналки?
Считать учитесь?:)))

Ответить#
-2
Виталий

Суммы не знаем, только бла бла и можем. Пустозвон.

Ответить#
-30
навальнята, изыди!

Я вам уже говорил — осмысленную информацию и пруфы до путриотических идиотов доносить необязательно — вы же всё равно тупые и ничего не поймёте:)

А вы вообще школотрон — вы тупы вдвойне:)))

Ответить#
-2
Виталий

Я тебе уже говорил, что в ясли хожу. Забываешь. Попей ченить для памяти.
А донести ты информацию не можешь по двум причинам:
1. Не умеешь.
2. Нечего тебе доносить, никакой информации у тебя нет.
Особенно радует, когда тупой школотрон рассуждает о тупых школотронах)))

Ответить#
-1
навальнята, изыди!

Вы меня разоблачили,школотрон:)))
1)Я не умею доносить информацию до тупых путриотических школотронов — есть такой грешок:)
2)У МЕНЯ нет информации о МОИХ коммунальных платежах — мне их госдеп напрямую оплачивает,мне даже платёжки не приходят:)))
Даже показания счётчиков сам Обама передаёт,а в хате лично Псаки убирается,дабы я от вас,путриотов,не отвлекался:)))

Порадуйтесь,школотрон,хоть раз в жизни,а тож вы и так постоянно продуваете:)))

Ответить#
-1
Виталий

У вас этот набор букофф от бессилия родился?
Это приятно :)

Ответить#
-1
навальнята, изыди!

Какого бессилия?:)
Я вроде ни от кого не отбивался:)

Ответить#
-1
Виталий

Умственного! Позорьтесь дальше :-)

Ответить#
-1
навальнята, изыди!

Тупой путриотический школотрон решил упрекнуть кого-то в умственных способностях?:)

Вы забыли,что ещё базовый курс общего образования не прошли?:) И не пройдёте:)))

Какой вы забывчивый,школоло:)))

Ответить#
-1
Виталий

Школоло? Я же в яслях. Рифму не подобрать? Слабак!
Давай, диванный иксперд, тужься дальше. Весели меня навальненок:)

Ответить#
-1
навальнята, изыди!

Ну букварь же вы,школотрон,асилили,чтоб сюда писать — значит вы уже не в яслях — вы просто рядовое путриотическое школоло:)

Вам всегда весело,когда вам пукан припаливают?:)
Искренне рад за вас:))))

Я ваапще за пазитифф:)))

Ответить#
-1
Виталий

Не, букварь не осили, голосовой ввод рулит! Так что напрягайтесь с рифмой дальше, если мозг позволяет)))
Когда навальнята сливают, они сразу вспоминают про «пукан». Вот это пазитифф! :)))

Ответить#
0

у каплана крету перестали покупать —800 к прошлому месяцу. что то не так ))

Ответить#
-31
Дмитрий

А что не так?
Спрос в конце декабря всегда падает — люди предпочитают через месяц взять прошлогоднюю машину со скидкой — всё логично:)

Ответить#
-2
Виталий

ТОЛЬКО СПРОС У КРЕТЫ СОЛЯРИСА И РИО УПАЛ))) У ОСТАЛЬНЫХ В ГОРУ)))

Ответить#
-1
Дмитрий

Вы рады,Димасик?:)
Судя по запавшему капсу — просто в восторге:)
А мне на них как-то пофиг,распилооткатный ВАЗ-то это всё равно никак не реабилитирует:)

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0

LADA Vesta получила наивысший 4-звездный рейтинг по результатам краш-теста ведущего российского автомобильного издания «Авторевю», набрав по итогам исследования 14,1 балла или 4 звезды ARCAP. Таким образом, LADA Vesta вошла в пул наиболее безопасных автомобилей на российском рынке.

Ответить#
-30

Я конечно понимаю, что с автомобиля в базе прибыли меньше, но все таки почему бы не завести в автосалоны такие авто. На безрыбье и рак рыба. Все дилеры твердят одно — завод выделяет один такой авто в месяц, у всех очередь на 3–4 месяца. Ну не верю я что прям совсем не выгодно их продавать.

Ответить#
+1

Сейчас самое время обратить внимание на свое авто...Конечно если оно «не убитое». И самое время задуматься — а как мы их эксплуатируем и обслуживаем. Ведь от этого зависит ее техническое состояние.
Крутить баранку и жать на газ ума много не надо, а вот знать особенности своего авто, ездить с мозгами и беречь машину, способен не каждый.
Да и при покупке нового надо смотреть далеко вперед.

Ответить#
+1

Есть почти неподъёмное и непосильное предложение для ЗР — сделать аналитику рынка Б/У за 2016 год по брендам и моделям и выложить как можно быстрее. Рынок Б/У становится весьма актуальным в последнее время....

Ответить#
+32
Auto_Comment

Это, конечно, будет интересно, но вопрос в том как подобную статистику делать: если по предложениям б/у машин — не Айс, а вот если по количеству вновь регистрируемых — то актуально должно получиться.

Ответить#
+3
Auto_Comment

Люди сейчас не спешат продавать автомобили купленные новыми в 2011–2013 годах если они не сыпятся. А без подпитки свежими неубитыми автомобилями рынок Б/У всё больше напоминает свалку старья и откровенного шлака. Вот и вся аналитика.

Ответить#
+31
Зимин Владислав

Люди у которых все более менее в порядке в финансовом плане может и не спешат. Но сколько таких, кто потерял работу, ну или в конце концов не хочет платить за платную парковку (дума конечно постаралась, причем с самыми наипотенциальнейшими покупателями новых авто).

Ответить#
+1

Меня мало трогает каких автомобилей в России купили больше или меньше. Меня больше трогает, что в то время как продажи в Европе растут уже третий год подряд в России они обвалились с 2012 года в два раза до уровня кризисного 2009-го в который было продано 1 465 000 авто и это, похоже, ещё не конец. (((

Ответить#
+30
Зимин Владислав

Всё пропало)))

Ответить#
-30
Безымянный

Нет, пока не всё. Поиски очередного дна продолжаются, а до нуля ещё почти полтора миллиона продаваемых автомобилей, есть куда копать. Года на два раскопок ещё может хватит.

Ответить#
+31
Зимин Владислав

Вы люксембкржец аль голландец?

Ответить#
+9
Михель Тамбовский

Ой, кто проснулся!

Щас вы всем живо разъясните, как в условиях «денег нет, но вы держитесь» родину любить:)

Ответить#
-10
Каплан Илья

Я смотрю, что твоих «денег нет, но вы держитесь» хватило на 2 машины и даже на билет на электричку)))
Уж если даже лимита не жалуется на свои доходы, то нормальному работающему гражданину РФ вообще не очем переживать.

Ответить#
-30
навальнята, изыди!

Действительно,школоло,чего вам переживать — вы же ещё не работаете:)))
Так,чисто на каникулах в ЗР подрабатываете:)))))

Ответить#
-1
Каплан Илья

да понятно дело, ты ТОЛЬКО за деньги только любить умеешь, проститут ты наш. МАЛО ДЕНЕГ ПЛОТЮТ ЗА ПОКРАСКУ ЗАБОРОВ В ЖОВЬТО-БЛАКИТНЫЙ?

Ответить#
+2
Зимин Владислав

Ещё раз. Почти достигнутый баланс в продажах декабря к декабрю предыдущего года подводит черту под похожий баланс в рамках 4 квартала (-0.9% против аналогичного периода прошлого года).

Ответить#
-30
Тихий ход

Напомнить вам каким провальным был 4-й квартал прошлого года? Пожалуйста. ссылка
И даже до тех показателей не дотянулись. А кто-то считает, что это хорошо.
Если это хорошо, то я Папа римский и Майя Плисецкая в одном флаконе.

Ответить#
+31
Зимин Владислав

Напоминалка сломалась? И чем он провальный, падение на уровне всех месяцев.
Есть хорошая присказка, кто то считает, что стакан наполовину пуст, а кто то, что он наполовину полон.
Вы из тех, кто читает, что он пуст.
До папы римского вам на брюхе по экватору сто пятьдесят раз вокруг земли проползти, а до Плесецкой вам яй... мешают, как плохому танцору. )))) Вот писать свои печальные опусы, вы мастак.
Никто не отрицает, что падение рынка продолжается, но и факт того, что у большинства компаний наметился рост, и от месяца к месяцу они только прибавляют, а общий спад резко замедлился, тоже нельзя отрицать. Сейчас тренд позитивный и положительный, только конченый идиот или провокатор этого не может не замечать. Так кто вы, первый или второй? Я склоняюсь ко второму.

Ответить#
-30
Тихий ход

Оптимизм — это страсть утверждать, что все хорошо, когда в действительности все плохо. (Вольтер).
Дальше сюда ссылка
К сожалению я реалист проработавший в автомобильном бизнесе почти 20 лет. И такой ситуации как сейчас я не припомню с середины 90-х когда начал работать автослесарем на СТО ВАЗ.
Кстати укажите компании у которых наметился рост не считая производителей фургонов на которые пересаживаются люди из-за того, что перевозки на более крупном транспорте в ещё худшем положении, чем рынок легковых автомобилей.

Ответить#
+31
Зимин Владислав

Мир принадлежит оптимистам, пессимисты — всего лишь зрители.
(Франсуа Гизо)
И кем вы только не были, и в каждой области специалист, довольно, меня это уже не проймёт, ездите по ушам кому нибудь новенькому на этом форуме. Интересно было наблюдать, как вы тут недавно доказывали пилоту со стажем, ник не вспомню, насколько вы лучше его покатавшись в ДОСААФе))).
Вы не раалист, не врите. Реалист должен видеть все стороны, вы же демонстративно игнорируете позитивные.
Вас нужно заставлять отвечать по каждому пункту.
1. Продажи в декабре стали максимальными в 16-м году, в сравнении с январем 16-го выросли на 80%.
2. Большинство компаний увеличивают продажи от месяца к месяцу, ежемесячный прирост.
3. Падение рынка замедлилось практически до нуля ноябрь +0,6% декабрь —0,9%
Итак, без Папы римского и Плесецкой есть, что сказать?

Ответить#
-30
Тихий ход

Позитива я пока не вижу. Учитывая планы правительства по росту реальных доходов населения на 0,6% за год и то, что при цене нефти выше $55 за баррель становится рентабельной добыча сланцевой нефти, в лучшем случае российский авторынок будет топтаться на уровне этого года. А в худшем нефть может вновь откатиться к $30 потому, что это выгодно для американской экономики.
Свой п.2 уточните, пожалуйста, прошу второй раз.

Ответить#
+31
Зимин Владислав

Ну вот и слив, нефть полилась сланцевая из всех щелей. )))
п.2 берёте открываете ссылки которые вы тут накидали, заходите и делаете анализ по каждому месяцу, сколько каждая компания продала автомобилей, или ума не хватает? Только ссылки кидать?

Ответить#
-30
Тихий ход

То есть у вас только слова? Впрочем ничего другого и не ожидалось. Не ожидалось потому, что если у кого-то и наблюдается микроскопически количественный рост, то только за счёт качественного, когда производители выводят на падающий рынок дешёвые модели, а покупатели Б/У из-за отсутствия нормального предложения на вторичном рынке берут дешёвые новые авто
Нефть это основа экономики России, что бы там не говорили в Кремле — именно от её цены зависит курс рубля. А какая эта нефть уже без разницы. ссылка
Если проще, то берём цену барреля нефти 3200 руб (возможно чуть больше чтобы покрыть дефицит бюджета и сокращение добычи), делим на цену в долларах и получаем курс рубля. Небольшие отклонения это игры валютных спекулянтов на бирже.

Ответить#
+32
Зимин Владислав

«„Сползаем“ с „нефтяной иглы“ полным ходом.» Вы правы, медленно но сползаем.
Несмотря на падение цен на нефть, снижение ВВП по итогам года составило 0,5–0,6% против 3,7% в 2015 году, инфляция достигла исторического минимума в 5,8% против 12,9% в 2015 году, а в самой экономике наметились некоторые признаки оживления инвестиционного спроса и промышленного производства. Отток капитала из России замедлился, а прибыль российских компаний выросла на 14%.

Положительные результаты были получены в большинстве отраслей АПК. Так, валовой сбор зерна увеличился на 15,6%, производство мяса скота и птицы — на 4,7%, вылов водных биоресурсов — на 5%. В производстве овощей лидирует сахарная свекла и дефицитные тепличные томаты и огурцы, по итогам года показавшие рост на 34% и 25% соответственно. Также впервые 6%-ой прибавкой отметилось производство отечественных яблок.
Выпуск грузовых автомобилей, включая легкие грузовики, в 2016 году увеличился на 9%. Грузооборот транспорта вырос на 1,6%. Отечественная фарминдустрия в 2016-м году выросла почти на 40%. Химическая промышленность России выросла на 6%. Растёт станкостроение, кораблестроение и т.д. Ипортозамещение в нефтянке идёт полным ходом: в Костромской области открыт новый современный завод по производству буровых установок, Свердловские машиностроители отгружают буровые установки для крупнейших нефтяных месторождений России... и т.д. ссылка

Ответить#
-30
Тихий ход

Хорошо, а как тогда объяснить чёткую зависимость курса рубля от цены нефти?
Низкая инфляция чем достигнута? Увеличением предложения товаров? Нет!!! Она обеспечена изъятием денег из экономики по указке МВФ.
Рост в процентах тоже показатель так себе. Если выпускать один экземпляр товара в год, а в следующий выпустить два, рост будет 100%, а толку если этот товар не атомная электростанция, корабль или новый завод, а электромясорубка? Это называется база для расчёта. И когда она низкая высокие проценты хорошо выглядят только в отчётах.
Поинтересуйтесь ради интереса на сколько упали мировые цены на пшеницу с выходом России на рынок. И про качество российской пшеницы тоже.
Куда кроме как продать за границу излишнее зерно его деть? Просто пшеница в нынешних условиях — дополнительный источник поступления валюты и поэтому государство поддерживает АПК. Будь иначе, крестьяне курили бы бамбук, как курят его сейчас те, кто предлагает продукцию на внутреннем рынке.
Автомобильный рынок это один из реальных показателей благосостояния населения. и с благосостоянием россиян пока ничего хорошего не происходит и даже в планах правительства на этот год его рост не заложен.
Так, что прежде чем копипастить о достижениях экономики стоит включить мозг и проанализировать, а всё ли так хорошо.
Вот когда будет постоянный рост продаж автомобилей тогда и можно будет о каком-то росте говорить, а пока весь рост виден лишь в официальной статистике, доверять которой я лично особого смысла не вижу.

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+32
Зимин Владислав

Нет никакого резона вкладывать деньги в сланцевую нефть имея ввиду пример недавнего обвала цен на оную.
Какой дурак инвестор будет давать кредиты сланцевикам, зная что при 55$ стоит только немного нарастить добычу, чтобы цена на нефть ухнула вниз? И его деньги исполнят адажио Альбионе...
При 70–80 еще могу понять определенный вброс инвестиций (в расчете на быструю отбивку).
Но имея перед глазами недавний кризис — думаю инвесторы 10 раз подумаю прежде чем рисковать.

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0
goodleon

Это у нас наценка меньше чем полцены вызывает кислую усмешку, а в Европе и США прибыль в 10% это уже повод для инвестиций.
Так что цена на уровне нынешней вполне сбалансирована и сохранится она только если Трамп не отменит запрет на добычу шельфовой нефти в США.
ссылка/ о себестоимости сланцевой нефти

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+30
Зимин Владислав

Вспомнился старый анекдот: " пессимист — "хуже не бывает", оптимист — " бывает, бывает ". ))
Ребята не ссорьтесь, у каждого своя правда. Всё зависит от того, с чем сравнивать.

Ответить#
+5
Зимин Владислав

Украина цэ европа!

Ответить#
0
Зимин Владислав

В декабре продали больше всего автомобилей в 16-м году, а если сравнить январь 16-го, когда продали всего 81 849 шт. с декабрём —145 668 шт., то разница и положительный тренд виден невооруженным взглядом.

Ответить#
+6
HobbyZone

Изучайте статистику. ссылка
Январь и февраль всегда были провальными месяцами по продажам. Будут данные января 2017 тогда и будете сравнивать.

Ответить#
+30
Зимин Владислав

Я не нуждаюсь в вашей ссылке на сайт АЕВ, он у меня в закладках. Изучать его нужно вам, аналитика у вас хромает.
Не люблю когда мне указывают когда и что мне делать. И уж по скольку вы мне говорите, когда и что мне нужно сравнивать, может и вам тогда стоит прикрыть свою варежку до этого времени?

Ответить#
+4
HobbyZone

А вы что делали указывая мне что надо сравнивать декабрь с январём? Это и качество вашей «аналитики» характеризует.
Вам я рекомендую закрыть свою варежку до итогов января, т.к. обсуждать прошедший год, где декабрь хуже провального декабря 2015 вам, похоже, неохота — не сходится с заявлениями из зомбоящиков о выходе из кризиса, опять в минусе по сравнению с прошлым годом.

Ответить#
+31
Зимин Владислав

Моя аналитика основывается на результатах 16-го года и она заключается в том, что продажи автомобилей расли весь прошлый год из месяца в месяц, а ваша сводится к обобщению начиная с 12-го года, умышленно сваливая всё в одну кучу, вы пытаетесь манипулировать данными. Так, что варежку свою вам всё же надо бы прикрыть, как минимум до февраля, ибо такая аналитика курам на смех.

Ответить#
+4
HobbyZone

Курам на смех ваша «аналитика». С тем же успехом можно судить о глобальном изменении климата на Земле по изменению температуры за месяц.
Вернёмся к обсуждению в феврале — посмотрим кто был прав.

Ответить#
+32
Зимин Владислав

Опять воздух тратите почём зря. Зимин пишет: «в России они обвалились с 2012 года в два раза». Берёт от балды даты и начинает их подгонять под свои странные заключения. Хотя если бы Зимин не занимался подтасовкой данных, а посмотрел данные статистики, то он бы увидел, что в 12-м году, с которого он начал считать паление рынка, дабы показать «масштабы» произошедшего, автомобильный рынок в России вырос на 11%.

Ответить#
+3
HobbyZone

Если по вашему это странно.... ссылка
И опять все расчёты идут от цены нефти. "Сползаем" с "нефтяной иглы" полным ходом.
Цены на нефть ссылка
Продажи автомобилей ссылка
Вот и вся аналитика.

Ответить#
+32

У Илюши Каплана сегодня траур.

Ответить#
+8
Родионов Михаил

Не, я ж не путриот и ге ВАЗофил:)
Мне-то с чего грустить?
ВАЗ помирает, что может быть лучше?)

Ответить#
-8
Каплан Илья

Да хотя бы с того. что ты иномаргозадолиз, тут правда не грустить надо, а в ветеринарку тебя вести на усыпление.

Ответить#
-32
Valentin Nikishkov

То есть, вы-таки поранили язык об усеянный заусенцами ВАЗозад в процессе его облизывания?
А я вас предупреждал, Вралентин!:)
Что в травмпункте врать будете?
Что «прикусили»?:)))
А если до следующей смены не заживет, как вы работать будете?:)))

Ответить#
-2
Каплан Илья

Иплан, еще раз, повторяю, что ты иномаргозадолиз и надо пойти и усыпитсо в ветеринарку. Тем более уже и дополнительный повод появился.

Ответить#
-32
Каплан Илья

Не убедительно как-то, ну не переживай, жди январь. Надежда умирает последней )

Ответить#
+6
Родионов Михаил

Мишаня,как я по вам скучал:)))
Вас начальство пригрозило выгнать на мороз,если не поднимете продажи ВАЗа?:)))
И вы в панике решили задействовать все свои аккаунты,даже давно спаленные и опозоренные?:)))
Вот жеш идиоты:))))))))))))))

Ответить#
+31
Виталий

Илюша, у вас опять случился приступ шизофрении?

Ответить#
+4
Родионов Михаил

Это уже из вашей старой методички,Мишаня,ну сколько можно по ней работать?:)
Прошлый год показал,что она у вас крайне неэффективная:)
Вы что,в панике забыли новую получить?:)
Вот жеж идиот — бегом исправлять:)))

Ответить#
+1
Родионов Михаил

Да я как-то путриотов проплаченных и не старался убеждать:)
Это как фанатов (допустим) Зенита пытаться убедить, что Спартак (допустим) лучше.
Можно попробовать, но смысла брльшого в этом нет.
Пусть путриоты порадуются, что экономика настолько в опе, что люди покупают ВАЗики:)
А потом путриотам платить перестанут, и они сдуются:)

Ответить#
-5

АЕВ: «Почти достигнутый баланс в продажах декабря к декабрю предыдущего года подводит черту под похожий баланс в рамках 4 квартала (-0.9% против аналогичного периода прошлого года). Сравнивая с двузначными цифрами падения в первые 9 месяцев года, — это хороший результат.»

Ответить#
-30
Тихий ход

Ещё один резервный тазоаккаунт:)))))))
Все тазофилы в сборе чтоль?:)))
Всем нагоняй дали за просевшие ВАЗопродажи и послали исправлять?:)
А я уж было подумал,что вы обиделись на Димитриуса и свалили насовсем:)))

Ну что ж,поехали:)))

Ответить#
+30

Крета второй месяц к ряду теряет клиентов, ещё минус 800 авто к ноябрю и шестое место. Наелись, а Каптюр наоборот плюс 1300 шт.) Каплан, как же так, ты же чуть ли не поминки по ВАЗу тут устраивал), посмотри, Гранта 8773 шт. первое место, второй месяц подряд, Веста — 7 014 шт. Ты же говорил, что Веста отбирает только у Гранты, и что Веста никому не нужна? Как же так, Каплан? Разрыв шаблонов?))
Подождём выхода Весты универсал кросс, на которую ты говорил, что она тоже никому не нужна. Приятно будет тебя ещё раз встряхнуть).

Ответить#
+8
Сокол

Когда человек умирает от болезн, он имеет свойство за некоторое время до смерти бодро сучить ручками и ножками и даже иногда что-то кричать. Агония называется:)
Запасаем попкорн и смотрим как ВАЗ бьется в предсмертных конвульсиях:)

Усиленный «спрос» на Гранту говорит о том, что денег на автомобили у людей уже почти нет — вот и приходится, скрипя скрепами, покупать вечнопжавеющий и ломучий ВАЗик. Мыши плачут, колются, но кактус стоически жуют — в пустыне больше нет иных доступных съедобных растений...

Снижение же спроса на корейцев связано с грядущей сменой поколений, только и всего. Люди, у которых еще остались деньги, ждут новый Солярис и Рио.

Такие дела.

Ответить#
-8
Каплан Илья

Как то странно у людей деньги резко пропали, ещё два месяца назад Солярисов продавали больше, чем Грант, а в декабре, в сумме автомобилей продали больше всех в этом году, тебе не кажется, что не срастается? ))

Денег почти нет это знаешь когда? Когда в стране с населением в 42 миллиона человек, продают всего пять тысяч новых автомобилей в месяц )).

А чего тогда на Крету продажи падают второй месяц подряд? Или признаешь, что она клиентов у Соляриса отбирает, а сейчас потенциальные клиенты Хюндай ждут новый?

Ответить#
+8
Сокол

Ой, путриот снова достал «укрометодичку».
Когда российский рынок падает, и возразить на это нечего — всегда приплетай Украину:)Авось прокатит!:)
Ну и как, при упоминании соседей у нас рынок воспрял?:)))

Насколько я помню последние новости, небольшой рост как раз у них, а у нас — стабильное падение и поиски «окончательного дна»:)))

Факты — упрямая вещь, путриоты.
У нас не становится лучше от того, что вы покричите, что где-то еще — хуже. Тем более, что крики ваши по большей части вранье:)
Врите дальше, путриоты, поржем.

Ответить#
-7

Мы видим, что Lada Vesta стремительно набирает популярность и в перспективе модель нацелилась на первое место в топ-5, а продажи [у нас не ругаются] Solaris пошли вниз.
Самыми востребованными моделями декабря стали:
Lada Granta — 8773 шт. (-24%)
[у нас не ругаются] Solaris — 8042 шт. (-14%)
Kia Rio — 8029 шт. (-2%)
Lada Vesta — 7014 шт.
Что за бред про первое место? Даже с учетом хорошего спроса в декабре, Веста не дотянула до лидеров. А весь год на нее спрос был как на полуседан. Учитывая последнее подорожание весты, говорить о лидерстве как-то неубедительно. Солярис с рио должны пережить смену поколений, если корейцы удержат цены, то ситуация не изменится.

Ответить#
+31
. Николас

Если корейцы цены на новое поколение Рио/Солярисов удержат, возможно ситуация и не изменится, не хватает гидротрансформатора Весте, а как автомобиль востребован, видно по продажам. Думаю с классическим автоматом продажи Весты были бы на верхней строчке и тысяч 10, как минимум. Выбор у клиента должен быть и клиентов на этом терять нельзя.

Ответить#
+7
. Николас

«Пережить смену поколений», это вы хорошо сказали :))

Ответить#
+5

У народа денег уже настолько нет, что даже начали расти продажи Лад.
Интересно будет посмотреть мартовскую статистику. Январь и февраль традиционно мертвый сезон. А в марте все очнутся и побегут покупать тачки 2016 года. (Которые будут стоить как тачки 2017 до подорожания:))

Однако очередные «окончательные поиски окончательного дна» несколько настораживают.

Ответить#
-9
Каплан Илья

Что-то ты Каплан приуныл.. Дай угадаю?! Продажи Lada превзошли [у нас не ругаются]+Kia вместе взятые!!! Ты хотел было написать, как корейцы опять уделали АвтоВАЗ, но вдруг вышел облом-с. Пришлось сочинять какую-то невнятную пургу ))

Ответить#
+6
Lexyc

Учимся складывать: 266296(Lada)<294821=145254([у нас не ругаются])+149567(Kia).

Ответить#
+25
Андрей Т

Ему учиться складывать не на чем — мама кулькулятор не купила...

Ответить#
+31
Андрей Т

Ну зачем дурачка включаете? Статистика продаж выходит ежемесячно, вот и смотрим за декабрь 2016, а не за год в целом. А в декабре у нас: 27630 (Lada) > 14047 ([у нас не ругаются]) + 13193 (Kia). И хоть преимущество чисто символическое, но оно есть!

Ответить#
+4
Lexyc

В декабре действительно чуть больше у ВАЗа, а по году получается почти на целый месяц декабрьских продаж ВАЗа меньше. Получается, что в течении года все было не так успешно, но к концу года начали скидки давать, что бы ситуацию поправить и видимо получилось. Скорее всего смена руководства весной на ВАЗе дала о себе знать.

Ответить#
+30
Андрей Т

Опять Кию с Хюндаем складываем? Ну тогда надо складывать с ВАЗом Датсун, Ниссан, Рено, там уже и Мицубиши вроде пакетом акций обменялось :)

Ответить#
-30
Тихий ход

Киа с Хендаем складывать можно,а ВАЗ — можно только с Датсуном,ибо эти автомобили по сути одинаковые и отличаются только дизайнерскими решениями:)
А что одинакового у Мицубиши и Рено с ВАЗом?:)
Ну давайте-ка,опозорьтесь как-нибудь:)))

Ответить#
+31
Виталий

Позоритесь здесь только вы, ведя беседу в такой манере. Вас здесь просто никто не уважает. Это же очевидно, есть люди с противоположным мнением, но они не страдают кретинизмом, как вы.
Теперь по теме, почему Киа с Хюндаем складывать можно, а ВАЗ с Рено и Ниссаном нельзя? Это кто так определил? Если уж быть логичным, то никого ни с кем не нужно складывать, а считать отдельно.
Ну а если вы складываете продажи Киа, акционерами которой, в том числе является и Хюндай мотор, владея 38,67% акций, то точно так же можно сложить с ВАЗом и Рено и Ниссан. Те же платформы, те же коробки и двигатели используются, то же оборудование и системы. Как и у Киа с Хюндай.
Вы так любите всегда искать логику, так где она у вас?

Ответить#
-30
Тихий ход

С чего это проплаченные путриотические моркитолухи взяли,что кто-то стремится завоевать их уважение?:) Вы там чо,галоперидола обожрались?:)))

Многоаккаунтовый тазофил решил,что умеет логически мыслить?:)
А ну-ка назовите мне модель Рено или Ниссан,чтобы он был полной копией ВАЗа и отличался лишь дизайнерскими решениями?:)
Ларгус? Да,но это ВАЗокопия Рено Логан,а не наоборот:) У Флюэнсов,Меганов,Кашкаев и Икстрейлов есть ВАЗоаналоги?:)

Вот Датсун — технически полная копия Калиногранты,их складывать можно:)
Солярис и Рио — тоже технически полные копии,отличаются лишь дизайном — их тоже можно:)
А ещё есть Церато и Элантра,I30 и ceed и другие:)

У тазоморкитолуха есть возражения?:)))

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-1
Тихий ход

Lexyc предложил сравнить Lada vs [у нас не ругаются]+Kia, я и сравнил.

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+29
Андрей Т

Это не я предложил, это Илюша Каплан так придумал, чтобы демонстрировать «превосходство» корейцев над АВТОВАЗом. На некорректность такого сравнения указывали многие, в том числе и я. Но статистика за декабрь примечательна как раз тем, что ДАЖЕ такое некорректное сравнение одной Лады против всего КорееАвтопрома продемонстрировала превосходство Лады. Конечно же, для корректности сравнения к Ладе нужно добавить либо 1) УАЗ и ГАЗ, если сравниваем по «национальности», либо 2) Рено, Ниссан, Датсун, если сравниваем по «альянсам» с общими технологиями и компонентами. Как вы понимаете, если это сделать, то сравнение будет и подавно не в пользу корейцев

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0
Lexyc

Я согласен, что если сравнивать, то бренды с брендами, а альянсы с альянсами, тогда сравнение будет справедливым.
Что касается корейцев, то здесь не могу не отметить тот факт, что завод ХМР в Питере, пожалуй единственный автозавод в России, который работает в три смены на полную мощность ок. 200 тыс. автомобилей в год.
Что касается АвтоВАЗа, то во многом заводу мешают проблемы заложенные в него при строительстве в СССР, а именно: фактически вокруг завода был выстроен моногород и по сути теперь завод в какой-то степени является заложником города. Есть социальные обязательства перед городом с точки зрения занятости персонала, а это мешает подымать производительность труда (по сути сокращать персонал), мне кажется, если бы завод был построен возле большого города с другими предприятиями, не связанными с автопромышленностью, то проще было бы управлять кадрами распределяя их на другие направления. С точки зрения производства автомобилей, не могу не порадоваться за Весту, все-таки вполне современный автомобиль и удачный, если посмотреть на те же продажи в 16 году, единственное, по моему, чего не хватает для укрепления успеха-это гидротрасформатор на 5 или 6 передач и тогда можно было бы побиться за покупателя в городах миллиониках. Ну и конечно оперативная работа над замечаниями от покупателей и устранение всех замечаний как можно быстрее или на крайний случай к рестайлингу через год.

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+1
Каплан Илья

Никто никуда не побежит. Чтобы побежали нужны деньги, а их уже нет даже на новогодние покупки о чём сейчас пишут даже официальные СМИ.

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+32
Зимин Владислав

Побегут и еще как. Кредит. Народ подсел. То, что 80% этих кредитов не отдадутся — вопрос другой, машины-то купить на них и несколько месяцев поездить люди успеют. А потом машины эти отойдут банкам и попадут на вторичку по заниженной цене — и там еще немного цены собьют.
Кредиты — зло.

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-7
Каплан Илья

Я знаю, видел в 2008–2009 как попадали люди взявшие кредиты, поэтому никогда не брал и, надеюсь, не придётся.

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+32
Каплан Илья

Но согласитесь, «финальный поиск дна» звучит завораживающе. Новая формулировка )))

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+4
Алексеева Елена

Ага, я заворожен:)
«Рынок нащупал дно и начал усиленно копать»:(

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-6
Каплан Илья

Слабо как то, думай ещё, все твои прошлые версии провалились в одночасье. Не тороплю :)

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-30
Тихий ход

Я ж вам уже говорил — мнение ВАЗофила-путриота — пустота:)
Не умножайте количество пустоты во Вселенной:)

Вам методички-то новые завезли или как?
А то старые я уже наизусть выучить успел:)))

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-5
Тихий ход

Разконсервация вашего аккаунта в теме про продажи ВАЗа указывает на панику ТАЗод..очеров:)
А иначе с чего бы это вы так активизировались?:)
Прошли новый инструктаж и получили новые методички?:)))

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+30
Алексеева Елена

Он всегда будет согласен с такими формулировками, это у него в крови:)

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-30
Алексеева Елена

Главное что бы не было как в анекдоте: мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.

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+30
Каплан Илья

Если доллар будет стабилен 60–66 руб. в 2017г.  то должен начаться рост рынка. Ну а если доллар будет больше то дно будем искать и дальше.

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-10
Винод

Да в том-то и дело, что не будет стабильного рубля. Перед праздниками на его стабилизацию из стабфонда или ФНБ ухнули кучу денег. Но стабфонд не бездонный. Рубль, он как ВАЗ, к сожалению. Без протезов передвигаться неспособен. Разве что, вниз. К финальному дну.

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-8
Каплан Илья

Так, что то новенькое, продолжай, но к теме ВАЗа пора возвратиться, придумай новую версию и вперёд:)

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-30
Тихий ход

Что, по больному месту попал?:)

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-7
Винод

Доллар будет 55–60, но ЭРА-Глонас не позволит снизить цены.

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-7