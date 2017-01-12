Спасти рядового Приуса: Toyota обновила младшую гибридную модель

Субкомпактный гибридный хэтчбек получил слегка подретушированную внешность и более богатое базовое оснащение. Рестайлинг призван вытащить Prius C из рыночного пике.

Если в Европе линейку гибридных моделей Toyota открывает Yaris Hybrid, то в США потребителям предлагают чуть более крупный Prius C, дебютировавший в 2012 году. Текущее обновление связано не столько с возрастом машины, сколько с удручающими результатами продаж на американском рынке: в прошлом году они по сравнению с 2015-м рухнули на 46,9%, до 20 452 штук, при том что весь сегмент безрозеточных гибридов просел всего на 9,7%. Лидирует в нем, кстати, обычный Prius с результатом продаж 98 863 экземпляра, что на 13,1% меньше, чем в 2015 году.

В ходе рестайлинга Prius C внешне стал чуть агрессивнее за счет черных пластиковых накладок по всему нижнему периметру кузова. Спойлер на багажной двери также теперь окрашивается в черный цвет. В базовое оснащение отныне входят литые диски и пакет безопасности Toyota Safety Sense-C, включающий в себя систему предотвращения столкновений, систему слежения за дорожной разметкой и автоматический переключатель света фар с ближнего на дальний. Также в базе есть 9 подушек безопасности, климат-контроль, мультимедийный комплекс и система бесключевого доступа.

Силовая установка не изменилась и по-прежнему состоит из никель-металлгидридной батареи, блока силовой электроники, вариатора, работающего по циклу Аткинсона 1,5-литрового бензинового ДВС и электромотора. Максимальная совокупная мощность — 99 л.с.

Обновленный Prius C уже доступен для заказа по цене от 20 150 долларов. В России ни один из представителей семейства Приусов на данный момент официально не продается.

На этой неделе Toyota представила на Детройтском автосалоне новое поколение бизнес-седана Camry, который в США доступен в том числе в гибридном исполнении.

Осенью прошлого года стало известно о планах Тойоты по выпуску электромобилей нового поколения.

Фото: Toyota