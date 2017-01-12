Toyota показала хот-хэтч Yaris в раллийном стиле

Японская фирма опубликовала первые снимки спортивного хэтчбека, приуроченного к возвращению заводской команды в чемпионат мира по ралли. Премьера новой модификации состоится в марте на Женевском автосалоне, заодно обновятся и остальные представители семейства Yaris.

Осенью прошлого года Toyota объявила о возвращении в сегмент массовых спорткаров, а в декабре опубликовала эскиз хот-хэтча на базе Яриса. Теперь нашему взору предстали первые фотографии грядущей новинки, сопровожденные кратким сообщением о том, что заряженный Yaris будет оснащаться двигателем мощностью более 210 л.с.

Прочие технические подробности придется подождать до марта, причем помимо собственно хот-хэтча Toyota планирует обновить все субкомпактное семейство — обещаны как внешние перемены, так и техническая модернизация. Для Яриса это будет уже второй рестайлинг по счету, предыдущий состоялся в 2014 году. На данный момент максимальная мощность ни одной из модификаций хэтчбека не превышает 100 л.с., так что заряженная версия на фоне собратьев покажется настоящей пушкой.

На европейском рынке мощному Ярису придется сразиться с такими «бешеными табуретками», как DS 3 Performance (208 л.с.), Ford Fiesta ST (200 л.с.), Opel Corsa OPC (207 л.с.), Peugeot 208 GTi (208 л.с.) и Renault Clio R.S. Trophy (220 л.с.). В России заряженный Yaris, равно как и его менее мощные обновленные сотоварищи, к сожалению, продаваться не будут.

Что делать, если больших денег нет, а спортивную машину хочется? Попробуйте присмотреться к «горячим» Ладам — Гранте и Калине, с соответствующими модификациями недавно познакомился наш эксперт.

Фото: Toyota