Обновленный Toyota Highlander: названы рублевые цены

Обновленный кроссовер третьего поколения не только изменился внешне, но и получил новый мотор и новую коробку передач. Автомобиль представлен в России в двух комплектациях, цены начинаются от 3 635 000 рублей.

В России стартовал прием заказов на новый полноразмерный кроссовер Toyota Highlander. Автомобиль получил новые передний и задний бамперы, обновленные решетку радиатора, оптику и двухцветные 19-дюймовые колесные диски. К 6 имеющимся добавлены еще три новых цвета: серебристый, коричневый и темно-красный металлики.

Кроссовер оснащается новым экономичным бензиновым двигателем объемом 3,5 литра (249 л. с.), агрегатированным 8-ступенчатой коробкой передач. Максимальный крутящий момент мотора вырос на 19 Нм, а пик мощности сместился в зону более низких оборотов. В смешанном цикле автомобиль расходует 9,5 л топлива на 100 километров. Новый шестицилиндровый двигатель соответствует требованиям Евро 5.

Highlander оснащен пакетом интеллектуальных систем активной безопасности Toyota Safety Sense и системой кругового обзора с функцией компьютерной обработки изображения. Четыре камеры панорамного обзора существенно облегчают владельцам процесс парковки.

В автомобиле установлена мультимедийная система Toyota Touch 2 with Go со встроенной навигацией, есть четыре источника питания для мобильных устройств: мультимедийный разъем AUX/USB, два 2,1-амперных USB-разъема и розетка питания на 12 Вольт.

Toyota Highlander на российском рынке представлен в двух комплектациях: Престиж по цене 3 млн 635 рублей и Люкс Safety — 3 млн 789 рублей. Последняя дополнена системой контроля и информирования об усталости водителя, системой предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения, системой автоматического переключения дальнего света на ближний, круиз-контролем с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля, системой распознавания и информирования водителя о дорожных знаках, системой оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки, передними датчиками парковки, четырьмя камерами панорамного обзора и аудисистемой с 12-ю (в предыдущей версии 6) динамиками.

Рестайлинговый кроссовер Toyota Highlander был представлен в Нью-Йорке в конце марта прошлого года.



Фото: Toyota