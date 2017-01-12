Скорая не успела спасти человека из-за упрямой автомобилистки

Большой общественный резонанс получила трагическая история, случившаяся во вторник 10 января в Петропавловске-Камчатском. Бригада скорой помощи не смогла доехать до пациента из-за перегородившего дорогу автомобиля.

Видео с места инцидента, снятое из машины скорой помощи, опубликовал телеканал 360, а о том, как развивался конфликт, агентству РИА Новости рассказали в городской станции скорой помощи:

«Десятого января в 22.24 (13.24 мск) на пульт скорой помощи поступил экстренный вызов: не дышит молодой человек 21 года. На вызов незамедлительно отправили врачебную бригаду. Машина скорой помощи мчалась с включенными спецсигналами. Но на подъезде к дому по улице Циолковского, 30 дорогу перекрыл автомобиль. На просьбы бригады освободить дорогу водитель не реагировала. Затем пассажир автомобиля вышел из салона и стал проявлять агрессию к бригаде: угрожал, запрыгивал на капот».

В опубликованном видеоролике, к сожалению, не показано, как пассажир запрыгивал на капот. К слову, ничего удивительного в том, что пассажир выходит слева, нет — в Петропавловске-Камчатском многие машины праворульные, соответственно, женщина-водитель сидит справа.

Экипаж скорой вызвал по факту агрессии полицию, но когда наряд прибыл на место происшествия, перегородивший дорогу автомобиль уже уехал. Представитель экстренной службы утверждает, что задержка скорой в пути стоила пациенту жизни:

«Бригада доехала до вызова через 13 минут, а могла бы быть на месте и оказывать помощь через 3 минуты, потеряли около 10 минут… Врач констатировал смерть до приезда скорой помощи».

Позже некоторые пользователи интернета, обсуждая ЧП в социальных сетях, стали упрекать медиков в том, что они не пошли к пациенту пешком. На это представители скорой помощи справедливо возразили, что их коллеги опасались нападения со стороны агрессивных автолюбителей. Как только последние уехали, спасатели незамедлительно проследовали к больному, но, как выяснилось, было уже поздно.

Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю в настоящее время проводит доследственную проверку по факту смерти 21-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, но вряд ли женщине, сидевшей за рулем злополучного автомобиля, грозит более суровое наказание, чем то, что предусмотрено пунктом 2 статьи 12.17 КоАП РФ: штраф в размере 500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. В Госдуме, впрочем, сегодня уже были высказаны предложения ужесточить наказание за подобного рода правонарушения.

  • Месяц назад Общественная палата предложила снять ответственность с водителей оперативных служб за повреждение автомобилей, мешающих проезду к месту вызова, а «За рулем» провел по этому поводу опрос среди читателей.
  • В декабре 2015 года в интернете широко обсуждался московский дорожный инцидент, в ходе которого водителю иномарки, не пропустившему скорую помощь, сломали нос.

Фото: Интерпресс/ТАСС

Видео: youtube/ЧП 360

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Комментарии (35)

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Пустить ее на органы !

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-30

Я желаю, чтоб к ним тоже скорая не успела когда нибудь!

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-30

я желаю, чтоб к ним тоже скорая не успела когда нибудь!

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-30

а врачи не могли пройти 40 метров пешком? вообще оборзели эти медики от лени и взяток!

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-5
Vladimir.Petuhov

Чтобы врачам этот придурок по башке дал? Прекрасный совет, ничего не скажешь. И не надо всех врачей под одну гребёнку мерять — глупо.

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0

Парнишке, встечавшему скорую, не уговаривать нужно было [у нас не ругаются], а вытащить за патлы из за руля и и самому передвинуть корыто в сугроб!

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-1

Многие наверное видели как телки за рулем швартуются на автостоянках. Кто не видел, пусть посмотрит на Ютубе. Здесь ситуация намного сложней. Подьем, узкая обледеневшая дорога, это Камчатка, плюс подьем. Легковой предлагается сдавать назад.. Ага, ночью, по зеркалам, вдоль дороги дорогущие иномарки, баба за рулем. Кто внимательно смотрел ролик должен был заметить как водила скорой пропустил пузотерку и лихо помчался вниз видя поднимающуюся вверх еще одну машинку. Причем этот козел может легко принять вправо со своими двумя мостами как ему парень и показывает, но на то он и козел чтобы упираться рогами. Пропустил бы машинку, минута времени и вперед. Можете меня материть, но почти 20 лет камчатского шоферского стажа дают мне право назвать этого водилу если не козлом, то недоумком точно.

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-1

С сточки зрения этики — два упертых барана, что к сожалению сплошь и рядом на наших дорогах. Но по закону конечно же женщина должна была конечно попытаться уступить. Думаю, что если б она начала хотя бы попытки делать уступить, то и скорая бы наверное ее тоже объехала. Обычно вполне хватает чтоб разъехаться если оба примут немного в свою сторону. Дама скорее всего просто боялась застрять, что конечно же ее не извиняет.

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0

С сточки зрения этики — два упертых барана, что к сожалению сплошь и рядом на наших дорогах. Но по закону конечно же женщина должна была конечно попытаться уступить. Думаю, что если б она начала хотя бы попытки делать уступить, то и скорая бы наверное ее тоже объехала. Обычно вполне хватает чтоб разъехаться если оба примут немного в свою сторону. Дама скорее всего просто боялась застрять, что конечно же ее не извиняет.

Ответить#
0

Ролик конечно порезанный. Все что могло бы помочь оценить ситуацию вырезано. Но! Конфликт спровоцирован ВОДИТЕЛЕМ скорой. Запуская бумеранг агрессии, будь готов встретить его назад. Кстати вначале никто никуда не спешит. Похоже адрес перепутали. И ничего лучше не придумали, чем слить отрицательные эмоции на первого встречного. Водители и пассажиры будьте вежливы.

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-4
al66ign

Водитель скорой заранее включил сирену и без оскорблений попросил сдать справа. Это считается конфликтом?

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+30

А вколоть успокоительное? Или «у них узкая специализация» (с) Райкин?
А звучит конечно дико: «врачи опасались...». Вот так бы девчонки санитарки в ВОВ опасались бы раненых с поля боя выносить...

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-3
КСВ

Посмотрите на статистику нападений на врачей скорой. Она, увы, не пуста.

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+2
Akopov Mikhail

Посмотрите на статистику нападения на прохожих. Вы выходите из дома? Такими темпами мы скоро услышим фразу, что сотрудники полиции (спасатели, военные...), опасаясь за свою жизнь...

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-2
КСВ

Вот и посмотрите. Шанс получить по голове у работников Скорой гораздо, гораздо выше.

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0
Akopov Mikhail

Статистика говорит о том, что на врачей нападают прежде всего пациенты.

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+1
КСВ

Это да...

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0

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#
+2

В связке патрон/ружье/дальность поражения — привык рассматривать все три предмета. Военный-то почему помер? Отчего у молодого парня остановилось сердце?...то, что в Стране за последние 25-ть пять лет полнейшее еготупление — то понятно всем, кроме ГД.

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-2
ghgjgh

Как почему — бояры перепил из автомата))

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0

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#
-30

Им просто повезло,что они не на Кавказе живут. За потерю родственника по их вине сейчас они так легко не отделались бы.

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+2
M Marius

Ага, порезали бы всех в том числе бригаду скорой. Дикие люди, чо...
А если серьезно, то мне кажется, что вероятность такого события на Кавказе минимальна. Там еще могут разглядеть чужую беду в проблесках синего маячка скорой.

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0

Да водитель джипа полное быдло.Но и водила скорой помощи полное [у нас не ругаются].На видео видно что с правой стороны у скорой есть место куда можно завернуть и разъехаться .Пассажир джипа ему про это и кричал.Но водила скорой вместо того чтобы как можно быстрее доставить бригаду к умираещему, устроил дорожные разборки.А в такой ситуации амбиции и все прочее должны быть на в тором месте,главное жизнь человека.Врачи тоже [у нас не ругаются].Могли выйти из машины и дойти пешком.Но видимо они ни когда не слышали про клятву Гипократа.

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-30
Безымянный

Очередной неадекват, каких много на майл ру. Тут куча ньюансов. Скорая могла быть на всесезонке и легко забуксовать, у газели нету гура и очень длинный руль — думаете, охота на таком авто маневрировать? В статье написано, что врачи опасались нападения — вы читали текст?
А клятва гиппократа звучит как «не навредить» Они и не навредили — попросту не успели добраться и все.
Надо быть полным дегенератом, чтобы препираться с водителем автомобиля спецслужб, когда тот на срочном вызове.

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+30
. Николас

Добавьте к своим высказываниям еще «тупо не хотелось работать». Тоже оправдание в стиле тех которые вы указали.
Для сведений:

«Клятва» содержит 9 этических принципов или обязательств:
1.обязательства перед учителями, коллегами и учениками;
2.принцип непричинения вреда;
3.обязательства оказания помощи больному (принцип милосердия);
4.принцип заботы о пользе больного и доминанты интересов больного;
5.принцип уважения к жизни и отрицательного отношения к эвтаназии;
6.принцип уважения к жизни и отрицательного отношения к абортам;
7.обязательство об отказе от интимных связей с пациентами;
8.обязательство личного совершенствования;
9.врачебная тайна (принцип конфиденциальности).

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0
. Николас

А я наивный думал что эта самая клятва обязывает помогать человеку.А оказывается подошол к умирающему и  можно ни чего и не делать.Главное же не навредить.И видимо только водители скорой помощи не могут ездить на Газелях.Остальные газелисты летают так что успевай от них только уворачиватся. И почему нет видео? где пасажир джипа кидается на машину врачей?

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-30
Безымянный

есть такая тема, на западе нельзя оказывать первую помощь, т.к. ты не медик, если он умрет из-за твой помощи — жди суда и проиграешь. там только говорят — все ОК? и все, трогать нельзя.
И зачастую так и есть — трогать нельзя, только врач может понят как его правильно транспортировать.
А вот если врач ничего не делает — гнать в шею ( как недавно отказали в больнице человеку с ножевым ранением).

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0
Naglec165

У вас старые данные на западе уже принят закон, по которому вас не могут засудить за неправильную первую доврачебную помощь

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+30
Сергей

Тоесть если наложил жгут на шею, то тебе ничего не сделают?

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+30
Безымянный

Ниразу я не видел чтобы газелисты по нечищенным дворам летали, вот как буксуют — это пожалуйста, я и сам однажды в гаражах для газели целый пролет вычистил, потом болело все. Никак на всесезонке было не проехать.
И еще — у нас в городе зп водителя скорой 15тыр. Вы думаете, кто-то будет за такую зп с больным на носилках по дворам рассекать? У меня когда бабушку скорая забирала — мы ее сами на носилках выносили. Врач женщина, а водила в машине сидел. Короче вот такая ситуация была.

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+29
. Николас

Наш премьер в такой ситуации в чем то прав. Не устраивает зарплата ищи другую. Зарплата маленькая а вот бензин сливать да врачам взятки брать это нормально. И [у нас не ругаются] с такой работы уйдут если только пинка под зад не получат.

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0
Безымянный

Чтобы заработать денег педагогам надо идти в бизнес. А траснпортный бизнес убивают платоном — придется опять в педагоги идти. Круг замкнулся(
Я бы с удовольствием в депутатах посидел — где мне такую работу найти? Сначала говорить «денег нет», а в следующий раз «деньги есть» Медведев скоро господина Кличко превзойдет.

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0
Безымянный

Скорая, это не легковушка, спереди справа стоит другой автомобиль, даже если бы он попытался принять вправо, они бы не разъехались. По звонку родственников, человек находился практически в состоянии клинической смерти, т.е. нужны были носилки для подключения к системам реанимации. Значит машина должна стоять у подъезда.
А в первую очередь нужно помнить, что скорая из-за таких же чудаков на букву М, может не успеть к их же родственникам. Нужно просто иметь совесть и сострадание, чего эта парочка лишена напрочь
В первую очередь, эту дамочку нужно уволить из Изберкома и наложить запрет на работу в госучереждениях, считаю непотребно ей ещё из наших карманов зарплату платить.

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+2
HobbyZone

В госучреждениях и прежде всего в избиркоме нужны люди без стыда и совести. Как же в 2018 году без них.

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0
Безымянный

У водилы джипа справа тоже место есть. Или ее не учили поворачивать?

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-30
Безымянный

Водила джипа скотина.Она уперлась как баран.И надеюсь она получит по заслугам.Речь о водиле скорой.Он ни к теше на блины ехал,и должен был понимать это.А не стоять и не ждать когда ему уступят дорогу.

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-30

Там «мужик» на видео. На тачку не заработал, лошара.

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+1