Dodge готовит чудовищный Challenger Demon

Может показаться, что круче масл-кара, чем Dodge Challenger SRT Hellcat, нет и быть не может. Тем не менее компания готовится выпустить еще более устрашающий вариант — настоящее воплощение темных сил.

Имя Demon отлично знакомо поклонникам настоящих «американцев». В 1971–1972 годах так называлась версия модели Dart с кузовом фастбек и гаммой двигателей, включая 5,6-литровый V8 (340 куб. дюймов) мощностью около 280 л.с. Какое отношение зловещее название имеет к современной линейки Dodge? Самое непосредственное — на Нью-Йоркском мотор-шоу в апреле компания представит современного «Демона».Новинка будет представлять собой не что иное, как сверхмощную модификацию купе Challenger, превосходящую по своей силе и динамике злобный Challenger SRT Hellcat. Последний, напомним, вооружен 707-сильной компрессорной «восьмеркой» и считается едва ли не самым мощным масл-каром в истории Нового Света. Для разогрева публики марка Dodge представила эмблему модификации и зрелищное тизерное видео.

Полагаем, Demon, затмевающий своей яростью Hellcat, станет прямым ответом на перспективный Ford Mustang Shelby GT500, который, по слухам, как раз должен стать «убийцей» Хэллкэта. Впрочем, детище «голубого овала» само может оказаться жертвой одного из самых свирепых автомобилей Америки.

Challenger SRT Hellcat — это настоящая «летающая кувалда», которую на прямой не может одолеть даже новейший Chevy Camaro ZL1 с 10-ступенчатым автоматом.

Chevy Camaro ZL1 Купе Dodge следующего поколения будет совершенно другим. Преемник масл-кара, по некоторым данным, переедет на шасси Alfa Romeo Giulia, но появится нескоро — только после 2020 года .

Фото: Dodge

Видео: YouTube