Skoda подтвердила Kodiaq для сильных и независимых

От одних проектов Volkswagen Group, находящаяся в тисках жесткой экономии, отказывается, а другим дает зеленый свет. К последним относится «горячий» паркетник Skoda Kodiaq RS, который пойдет в серию и может стать быстрейшим автомобилем марки.

Могучий Kodiaq появится — об этом в беседе с изданием Evo заявил глава отдела исследований и разработок Skoda Кристиан Штрубе. Следуя техномоде компании Audi, которая вооружила свой спортивный кроссовер Audi SQ7 TDI дизельной «восьмеркой», чешская марка планирует даровать Кадьяку агрегат на тяжелом топливе. Разумеется, не 4,0-литровый с двумя турбонагнетателями и электрическим наддувом, а «всего лишь» четырехцилиндровый объемом 2,0 л и с двумя «улитками» (240 л.с. и 500 Нм), знакомый по Фольксвагену Пассат.

Дизель превратит чешский кроссовер в снаряд — предположительно, разгон до сотни уложится в пределах 6,5 с. При таком раскладе Octavia RS с бензиновым 230-сильным мотором отстанет на 0,2 с. Напомним, что в семействе Kodiaq также планируется купеобразная модификация, которая будет продаваться не только на рынке Поднебесной, но и в Европе. Имиджевый вариант, как и модификация с традиционным кузовом, вне сомнений, получит исполнение RS.

Не исключается также появление заряженной версии флагманского лифтбека Шкоды — Superb RS, но пока что она официально не подтверждена.

В нынешнем году компания переписала рублевые ценники на модели Rapid, Octavia, Yeti, Superb и Superb Combi.

Во второй половине 2016-го Skoda модернизировала линейку Octavia, включая кросс-универсал Scout.

Фото: X-Tomi Design