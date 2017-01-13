Сила буквы S: кроссовер Audi Q8 получит уникальный дизель

В следующем году линейка ингольштадтской марки пополнится имиджевым паркетником Q8, у которого, судя по риторике представителя Audi, появится «подогретая» модификация.

Детройтский концепт Audi Q8 продемонстрировал уход от однообразного фирменного стиля и дал понять, какую ярость станут излучать немецкие модели новых поколений. Товарный вариант «ку-восьмого» окажется очень близок в первоначальной эстетике шоу-кара и будет доступен не только с электрифицированной силовой установкой, но и в традиционных исполнениях. Поскольку «горячая» версия SQ7 есть в линейке современного Q7, то можно не сомневаться в появлении аналогичной спортивной модификации его имиджевого соплатформенного «брата». Согласитесь, эффектный паркетник попросту немыслим без топового варианта! К слову, на подобный вариант намекнул Дитмар Фоггенрайтер, отвечающий в Audi за продажи и маркетинг. «Будет ли „горячая“ модификация SQ8? Мне хотелось бы», — заявил он в беседе с изданием Auto Express на Детройтском мотор-шоу.

Заряженное исполнение получит 4,0-литровый дизельный двигатель V8 с двумя турбонагнетателями, который первый среди серийных агрегатов оснащен электрическим компрессором, призванным свести к минимуму эффект турбоямы (до 70 000 об/мин он раскручивается примерно за четверть секунды). Серийный Audi SQ7 TDI с эти мотором развивает 435 л.с. и 900 Нм в диапазоне 1000–3250 об/мин, а его бодрости позавидуют некоторые автомобили с бензиновыми движками: разгон до сотни занимает 4,8 с, максимальная скорость ограничена 250 км/ч. Полагаем, SQ8 окажется еще проворнее.

Интересно, что данным агрегатом, по слухам, могут оснастить также паркетник SQ5, который предстал на Детройтском автосалоне с бензиновой наддувной «шестеркой».

Дизельгейт не помешал росту продаж Audi. За прошлый год мировой сбыт немецких автомобилей вырос на 3,8%.

Концептуальный кроссовер Audi Q8, представленный в Детройте в статусе концепта, построен на модульном шасси MLB Evo и оснащен plug-in гибридной силовой установкой.

Фото: Audi