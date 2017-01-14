Восточные «сказки»: арабский дрифт и его последствия

Ниссановский пикап, переднеприводная Toyota Camry, Honda Accord или Hyundai Sonata — лихим арабским парням все равно, что пускать в занос. Последствия у подобных лихачеств на дорогах общего пользования бывают довольно неприятные. Смотрите, не удивляйтесь и не пытайтесь повторить.
- В мае прошлого года золотая молодежь на Mercedes-Benz G-класса устроила гонки с полицией. История получила широкий общественный резонанс и закончилась судебным процессом. В итоге нарушителям назначили наказание в виде общественных работ.
- Под конец года произошло еще одно событие, правда, не столь громкое — хулиган на Hummer гонял по тротуарам рядом с МГУ им. Ломоносова.