Восточные «сказки»: арабский дрифт и его последствия

Жители Ближнего Востока любят ставить автомобиль боком при любом удобном случае. Из заноса удается выйти не всегда.

Ниссановский пикап, переднеприводная Toyota Camry, Honda Accord или Hyundai Sonata — лихим арабским парням все равно, что пускать в занос. Последствия у подобных лихачеств на дорогах общего пользования бывают довольно неприятные. Смотрите, не удивляйтесь и не пытайтесь повторить.

  • В мае прошлого года золотая молодежь на Mercedes-Benz G-класса устроила гонки с полицией. История получила широкий общественный резонанс и закончилась судебным процессом. В итоге нарушителям назначили наказание в виде общественных работ.
  • Под конец года произошло еще одно событие, правда, не столь громкое — хулиган на Hummer гонял по тротуарам рядом с МГУ им. Ломоносова.
Фото, видео: youtube

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Комментарии (2)

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дебилы.
Баба зульфия ещё наожает

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