В 2016 году цены на подержанные машины выросли на 15% Спрос на подержанные автомобили в третьем квартале 2016 года снизился на 18%. Чаще всего покупатели интересовались машинами старше 7 лет. Восточные «сказки»: арабский дрифт и его последствия Жители Ближнего Востока любят ставить автомобиль боком при любом удобном случае. Из заноса удается выйти не всегда. Цены на автомобили Renault «потянулись» за рынком С 12 января компания Renault Россия повысила рекомендованные цены (в среднем на 1,77%) на весь модельный ряд 2017 года, при этом стоимость автомобилей 2016 года выпуска осталась без изменений. Например, Renault Kaptur в начальной комплектации подорожал на 20 тыс. рублей.