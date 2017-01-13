В Минпромторге не ожидают падения автопродаж в этом году

Показатели продаж автомобилей будут не хуже, чем в 2016 году. Об этом в кулуарах Гайдаровского форума рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Денис Мантуров заявил, что наметился «восстановительный тренд» и показатели продаж легковых автомобилей должны быть как минимум не хуже, чем в прошлом году. Кроме того, в Минпромторге ожидают небольшой рост автопроизводства, сообщает ТАСС.

В 2017 году планируется удвоить экспорт сельскохозяйственной техники. Также государство не намерено отказываться от субсидий на развитие промышленного производства в РФ.

  • Вчера Комитет автопроизводителей ассоциации европейского бизнеса подвел итоги продаж легковых и легких коммерческих автомобилей за год. Рынок просел на 11% за этот период, а в декабре снижение составило всего 1%. С октябре прошлого года наметилась тенденция стабилизации рынка, а в ноябре продажи даже чуть выросли — на 0,6%, впервые за два года.
  • В середине декабря Минпромторг представил новую стратегию автопрома до 2025 года. В связи с изменившейся экономической ситуацией предыдущая стратегия, рассчитанная до 2020 года, потребовала обновления.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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Комментарии (17)

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Association of European Businesses
статистика продаж

ДЕКАБРЬ
1 Granta Lada 8 773 
2 Solaris [у нас не ругаются] 8 042 
3 Rio KIA 8 029 
4 Vesta Lada 7 014 

ноябрь
1 Granta Lada 8 516
2 Rio KIA 8 408 
3 Solaris [у нас не ругаются] 8 259 
4 Vesta Lada 5 661

Association of European Businesses
статистика продаж
декабрь
Creta [у нас не ругаются] 4 002

ноябрь
Creta [у нас не ругаются] 4 814

Ответить#
0

А кто ответит если будет хуже? Подозреваю, что как обычно — никто.
Может вообще нанять вместо правительства пару-тройку шаманов, эффект тот же будет, а сэкономить можно очень существенно.

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-6
Зимин Владислав

Осьминог еще был, который результаты футбольных матчей ванговал. Можно его пригласить.

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-12
Каплан Илья

Не пойдёт. Осьминог может проголосовать не так как надо. )))

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-7
Зимин Владислав

Да, у него-то мозг побольше, чем у типового представителя электората:)

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0

В 1917-м тоже никто ничего не ожидал:)

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-15
Каплан Илья

ха-ха-ха, укроп, можешь даже и не мечтать, жить вам в [у нас не ругаются] одним, и завидовать нам, жителям России.

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+3
Безымянный

Да, нам, жителям России можно только позавидовать: денег у нас нет, но мы держимся. Настроение хорошее:)

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-12
Каплан Илья

А ты нищеброд-лимитчик поменьше в интернетах [у нас не ругаются] [а у нас ругаются], глядишь — на карманные расходы начнёт хватать.

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+5
Апокрифа

Припекло путриота, это хорошо:)

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-1
Каплан Илья

Припекло — это про навальнят. Сливают лимиту?))

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-1
навальнята, изыди!

Во, еще один безымянный путриот ощутил жжение пониже спины:?

Ответить#
0
Каплан Илья

Вот и мой «пассивный» друг очнулся :)

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-1
Каплан Илья

Association of European Businesses
статистика продаж

1 Granta Lada 8 773 
2 Solaris [у нас не ругаются] 8 042 
3 Rio KIA 8 029 
4 Vesta Lada 7 014 

ноябрь
1 Granta Lada 8 516
2 Rio KIA 8 408 
3 Solaris [у нас не ругаются] 8 259 
4 Vesta Lada 5 661

Association of European Businesses
статистика продаж
декабрь
Creta [у нас не ругаются] 4 002

ноябрь
Creta [у нас не ругаются] 4 814

Ответить#
+1
Каплан Илья

Ты укроп ври да не завирайся, с каких это пор зработчанин галицкий стал жителем России?

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+3
Безымянный

Ну, вам, безымянным путриотам, из Гондураса виднее, кто и кем стал:)))
Что еще соврете?:)

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-1

Они там, что на кофейной гуще гадают или на ромашке...?

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-6