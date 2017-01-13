В Минпромторге не ожидают падения автопродаж в этом году

Денис Мантуров заявил, что наметился «восстановительный тренд» и показатели продаж легковых автомобилей должны быть как минимум не хуже, чем в прошлом году. Кроме того, в Минпромторге ожидают небольшой рост автопроизводства, сообщает ТАСС.
В 2017 году планируется удвоить экспорт сельскохозяйственной техники. Также государство не намерено отказываться от субсидий на развитие промышленного производства в РФ.
- Вчера Комитет автопроизводителей ассоциации европейского бизнеса подвел итоги продаж легковых и легких коммерческих автомобилей за год. Рынок просел на 11% за этот период, а в декабре снижение составило всего 1%. С октябре прошлого года наметилась тенденция стабилизации рынка, а в ноябре продажи даже чуть выросли — на 0,6%, впервые за два года.
- В середине декабря Минпромторг представил новую стратегию автопрома до 2025 года. В связи с изменившейся экономической ситуацией предыдущая стратегия, рассчитанная до 2020 года, потребовала обновления.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС