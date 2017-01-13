Дизельгейт 2.0: концерну FCA предъявлено официальное обвинение

Американское управление по защите окружающей среды (EPA) утверждает, что на некоторых дизельных автомобилях концерна Fiat Chrysler Automobiles установлено мошенническое программное обеспечение, позволяющее занижать выбросы в атмосферу вредных окислов азота. Производитель эти обвинения отвергает.

Все-таки это случилось: выжав все соки из немецкого концерна VW, американские экологи решили выпотрошить новую жертву — Fiat Chrysler Automobiles. На данный момент, правда, под подозрением сравнительно небольшая партия машин: 104 тысячи вседорожников Jeep Grand Cherokee и пикапов Dodge Ram 1500, оснащенных 3,0-литровым турбодизелем V6. Все автомобили относятся к 2014–2016 модельным годам, с текстом обвинения можно ознакомиться на официальном сайте природоохранного ведомства.

Атака EPA мгновенно обвалила акции итальяно-американского автоконцерна на 18%, в связи с чем его глава, Серджио Маркионне, комментируя ситуацию нашим американским коллегам, едва скрывал раздражение. Все обвинения в адрес своих дизелей производитель отвергает, — официальное заявление по этому поводу опубликовано на сайте компании.

На данный момент Маркионне планирует уладить конфликт с EPA полюбовно, а если из этого ничего не выйдет — будет искать защиты у нового американского президента Дональда Трампа. Последний, как известно, не любит экологов, считает глобальное потепление фейком и вполне может помочь третьему по величине национальному автопроизводителю, особенно если в обмен на это Маркионне пообещает построить на территории США пару новых заводов.

Шансы же договориться с EPA многие эксперты оценивают как близкие к нулю. Если экологи доведут свое дело до конца, то FCA светит штраф в размере 4,6 млрд долларов из расчета 44 539 долларов за каждую «грязную» машину. Но как показал опыт Фольксвагена, это только вершина айсберга: нужно будет еще провести отзыв всех проштрафившихся машин, выплатить компенсации их автовладельцам и, скорее всего, выступить ответчиком по многочисленным судебным искам. «За рулем» будет следить за развитием событий.

В сентябре 2015 года с обвинения EPA началась черная полоса в истории немецкого автоконцерна Volkswagen. Света в конце тоннеля пока не видно: официальные компенсационные выплаты в связи с экологическим скандалом уже достигли 20 млрд долларов, а в начале этого года агентами ФБР арестован один из топ-менеджеров компании. За решетку могут попасть еще несколько крупных управленцев, обвиняемых в мошенничестве и уничтожении улик. Кроме того, Фольксвагену еще только предстоит выступить ответчиком по нескольким судебным искам со стороны клиентов и инвесторов.

В Европе концерн FCA также не раз подвергался нападкам со стороны экологов и политиков, однако итальянское правительство сумело защитить компанию.

Фото: FCA