Законопроект о натуральных выплатах в ОСАГО рассмотрят в феврале

Законопроект о натуральном возмещении по ОСАГО будет рассмотрен во втором чтении в феврале, такая запись появилась на официальной странице председателя комитета Госдумы по финансовому рынку, депутата от «Единой России» Анатолия Аксакова.
К этому сроку, а возможно и раньше, профильный комитет внесет все необходимые поправки в документ. Напомним, в первом чтении законопроект был одобрен в декабре прошлого года, но с оговоркой, что он подвергнется существенной доработке.
Таким образом, ранее появившиеся сообщения в различных СМИ о том, что рассмотрение откладывается на неопределенный срок, являются некорректной интерпретацией протокольных документов, принятых на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку в четверг.
«Комитет сейчас активно дорабатывает законопроект ко второму чтению, с тем чтобы соблюсти баланс сторон и максимально защитить граждан. Мы привлекаем к этому процессу страховые компании, независимых экспертов, представителей автовладельцев. Уверен, что итоговый документ будет решать свою основную задачу — упростит процесс возмещения, сделает его прозрачным и понятным для автовладельцев и сократит число злоупотреблений на этом рынке», — добавил Анатолий Аксаков.
- Ранее мы писали, что в комитете Госдумы по финансовому рынку состоялся круглый стол по внедрению натуральных выплат в ОСАГО. Свои замечания высказали депутаты Госдумы, представители Правительства РФ, Минфина, ЦБ, РСА, Роспотребнадзора, общественных организаций и бизнес-структур. В частности, заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин сообщил, что страхователь сможет выбрать станцию технического обслуживания из перечня, предложенного страховщиком, в момент заключения договора ОСАГО.
- Можно ли отремонтировать автомобиль на деньги, выплаченные страховой компанией, разбирался наш автор.
- Страховщики против создания комиссии по «тяжелым жизненным обстоятельствам», которая рассматривала бы случаи, когда деньги человеку важнее ремонта. Возможность такой выплаты может привести к появлению мошеннических схем и активизации деятельности автоюристов, опасаются в страховом сообществе.
Фото: «За рулем»