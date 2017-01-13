Законопроект о натуральных выплатах в ОСАГО рассмотрят в феврале

Это будет уже второе чтение законопроекта. Депутаты торопятся уложиться в намеченный срок — ранее планировалось, что закон вступит в силу уже в марте.

Законопроект о натуральном возмещении по ОСАГО будет рассмотрен во втором чтении в феврале, такая запись появилась на официальной странице председателя комитета Госдумы по финансовому рынку, депутата от «Единой России» Анатолия Аксакова.

К этому сроку, а возможно и раньше, профильный комитет внесет все необходимые поправки в документ. Напомним, в первом чтении законопроект был одобрен в декабре прошлого года, но с оговоркой, что он подвергнется существенной доработке.

Таким образом, ранее появившиеся сообщения в различных СМИ о том, что рассмотрение откладывается на неопределенный срок, являются некорректной интерпретацией протокольных документов, принятых на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку в четверг.

«Комитет сейчас активно дорабатывает законопроект ко второму чтению, с тем чтобы соблюсти баланс сторон и максимально защитить граждан. Мы привлекаем к этому процессу страховые компании, независимых экспертов, представителей автовладельцев. Уверен, что итоговый документ будет решать свою основную задачу — упростит процесс возмещения, сделает его прозрачным и понятным для автовладельцев и сократит число злоупотреблений на этом рынке», — добавил Анатолий Аксаков.

Ранее мы писали, что в комитете Госдумы по финансовому рынку состоялся круглый стол по внедрению натуральных выплат в ОСАГО. Свои замечания высказали депутаты Госдумы, представители Правительства РФ, Минфина, ЦБ, РСА, Роспотребнадзора, общественных организаций и бизнес-структур. В частности, заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин сообщил, что страхователь сможет выбрать станцию технического обслуживания из перечня, предложенного страховщиком, в момент заключения договора ОСАГО.

Можно ли отремонтировать автомобиль на деньги, выплаченные страховой компанией, разбирался наш автор.

Страховщики против создания комиссии по «тяжелым жизненным обстоятельствам», которая рассматривала бы случаи, когда деньги человеку важнее ремонта. Возможность такой выплаты может привести к появлению мошеннических схем и активизации деятельности автоюристов, опасаются в страховом сообществе.



Фото: «За рулем»