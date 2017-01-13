Toyota GT86 получила обновленное шасси и трековый режим

Казалось бы, японский заднеприводный спорткар пережил рестайлинг совсем недавно — в мае прошлого года, однако то была машина для американского рынка. Теперь же обновленная Toyota GT86 представлена, так сказать, в глобальном исполнении, причем начинка у нее будет поинтереснее, чем у версии для янки.

Глобальное купе Toyota GT86 образца 2017 года стало идейно ближе к Subaru BRZ, клоном которого, в сущности, и является. В частности, в салоне Тойоты появился новый, такой же, как у Subaru, щиток приборов с угловой 4,2-дюймовой TFT-секцией, на которую можно вывести массу интересных картинок, например диаграмму перегрузок или внешнюю скоростную характеристику двигателя. В духе Subaru обновился и блок климат-контроля, получив стильные металлизированные клавиши, а вот «музыка» у Тойоты своя — новейший мультимедийный комплекс Toyota Touch 2 с 6,1-дюймовым сенсорным экраном и беслатно обновляемыми картами для навигации. Вдобавок улучшено качество отделочных материалов, голого пластика в салоне стало меньше, ощущение дубовости возникать не должно.

Трековый режим, активируемый клавишей на центральной консоли, доступен и американцам — он настраивает двигатель на боевой лад и переводит отвечающую за активную безопасность электронику в пассивное состояние, в работу водителя она вмешается лишь в совсем уж критических случаях, так что «пилить» по Северной петле Нюрбургринга можно по-честному, время прохождения круга будет зависеть от водителя и механики, а не от компьютерных мозгов. В рамках прошлогоднего обновления шасси спорткара подверглось тотальной ревизии: в повороты он теперь заныривает еще охотнее и дарит водителю наслаждение от управления прекрасно настроенным «аналоговым» автомобилем.

Бензиновый 2,0-литровый оппозитный двигатель в европейской спецификации развивает 200 л.с. и может стыковаться либо с 6-ступенчатой МКП, либо с 6-ступенчатым гидромеханическим автоматом. На «ручке» автомобиль набирает сотню за 7,6 с и может разогнаться до 226 к/м — не бог весть что по современным меркам, но «фишка» этой Тойоты не в умопомрачительной динамике, а в филигранном шасси и ощущении легкости за рулем низкого маневренного спорткара (снаряженная масса всего 1222 кг).

В России обновленная Toyota GT86 продаваться, к сожалению, не будет — модель покинула наш рынок в августе прошлого года и вряд ли уже вернется.

До прошлого года Toyota GT86 продавалась в США под маркой Scion, но из-за низких продаж японская компания ликвидировала этот молодежный бренд.

В мае прошлого года Toyota представила 3-дверный универсал на базе купе GT86, но запустить его в серию не решилась.

Фото: Toyota