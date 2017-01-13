В Сети появилось видео новых проделок автохамов

Молодые люди, распугивая пешеходов, прокатились по пешеходной улице, которая находится рядом с Красной площадью. Съемку с видеорегистратора они демонстративно выложили в соцсеть. Создается впечатление, что у молодежи появилась своеобразная мода на дерзкие и вызывающие покатушки.

Автомобиль (cудя по всему, BMW) лавирует между гуляющими по Никольской улице, а веселые молодые люди радостно комментируют происходящее. Пешеходы, судя по реакции, их веселья не разделяют. Как говорится в комментарии к видео, «Парни едут в кальянную». Все это было заснято на мобильный телефон и выложено в соцсеть.

Столь вызывающее поведение молодых людей на дорогих автомобилях, похоже, набирает популярность, даже несмотря на вероятность последующего наказания. В Сети даже высказывались предположения, что у золотой молодежи может существовать некий закрытый клуб, в котором они таким образом набирают популярность и зарабатывают «очки».



По данному факту нарушения правил дорожного движения полиция проводит проверку, выясняя обстоятельства инцидента и личность водителя, нарушившего ПДД, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

Среди столичной молодежи стало модно нарушать правила дорожного движения. Еще на слуху нашумевшая история с молодыми людьми на Гелендвагене, как появилось видео покатушек на вишневом Хаммере по пешеходным дорожкам МГУ.

видео покатушек на вишневом Хаммере по пешеходным дорожкам МГУ. В конце декабря отличился и бывший полицейский, который устроил ралли прямо в аэропорту Казани, хорошо еще, что там было мало людей и никто не пострадал.

Фото, видео: youtube