Мантуров рассказал, когда будут строить завод Mercedes-Benz в Подмосковье

Об этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил в кулуарах Гайдаровского форума.

Концерн Daimler в 2018 году намерен начать строительство завода легковых автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье, а само производство может начаться через три года, передает слова Мантурова «Интерфакс». В конце 2016-го межведомственная комиссия приняла решение по этому поводу, поэтому инвестконтракт вскоре будет подписан.

«Выход на производство самих автомобилей традиционно занимает примерно три года», — добавил он.

По его словам, годовой объем будущего предприятия может составить 25–30 тыс. автомобилей. Выпускать будут только премиальные кроссоверы, никакого S-класса не будет, подчеркнул министр. В строительство завода Daimler может вложить не менее 300 млн евро. Предприятие планируется открыть в деревне Есипово, расположенной в Солнечногорском районе, где на 300 гектарах земли располагался заброшенный военный городок.

Фото: Mercedes-Benz

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (3)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

посадите овощи на 300 га и отмените налог на ввоз авто.........ВСЕ будут довольны (я про НАРОД)

Ответить#
0

Значит скоро чиновники смогут за бюджетные деньги мерседесами закупаться — сделано в РФ.Народу такие машины все равно где сделаны —денег нет.

Ответить#
-1

Самый лёгкий способ бросить курить! С помощью народного средства!, можно избавиться от вредной привычки за пару дней и полностью изменить свою жизнь. Советую всем  — ссылка

Ответить#
0