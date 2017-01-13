Мантуров рассказал, когда будут строить завод Mercedes-Benz в Подмосковье

Об этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил в кулуарах Гайдаровского форума.

Концерн Daimler в 2018 году намерен начать строительство завода легковых автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье, а само производство может начаться через три года, передает слова Мантурова «Интерфакс». В конце 2016-го межведомственная комиссия приняла решение по этому поводу, поэтому инвестконтракт вскоре будет подписан.

«Выход на производство самих автомобилей традиционно занимает примерно три года», — добавил он.

По его словам, годовой объем будущего предприятия может составить 25–30 тыс. автомобилей. Выпускать будут только премиальные кроссоверы, никакого S-класса не будет, подчеркнул министр. В строительство завода Daimler может вложить не менее 300 млн евро. Предприятие планируется открыть в деревне Есипово, расположенной в Солнечногорском районе, где на 300 гектарах земли располагался заброшенный военный городок.

Ранее о планах концерна Daimler рассказывал губернатор Подмосковья Денис Мантуров.

Также на Гайдаровском форуме, который проходит с 12 по 14 января в Москве, Денис Мантуров поделился ожиданиями по поводу продаж новых легковых автомобилей в России. Он отметил, что наблюдается «восстановительный тренд», и они будут не хуже, чем в прошлом году.



Фото: Mercedes-Benz