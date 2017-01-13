Пикап под градусом: Nissan Navara предстал в эксклюзивном наряде

На проходящем сейчас в Брюсселе салоне коммерческих автомобилей дебютировал пикап Nissan Navara Trek-1°. Щедро укомплектованную спецверсию выпустят тиражом всего 1500 экземпляров.

Trek-1° — это отсылка к долготе, на которой находится пустыня Наварра в одноименной области Испании, в честь которой и назван японский пикап. Спецверсия сделана на базе топовой комплектации Tekna с двухрядной кабиной. В кузове, украшенном именными наклейками, установлен окрашенный в черный цвет трубчатый каркас с двумя светодиодными фарами. Такими же трубами защищены пороги. Внутренняя часть кузова покрыта защитным износостойким слоем пластика — можно не бояться поцарапать краску. Довершают облик черные 18-дюймовые литые колесные диски. Основной цвет автомобиля может быть только черным или белым.

Для пикапа предусмотрен всего один двигатель — 2,3-литровый турбодизель мощностью 160 либо 190 л.с. Коробка передач — 6-ступенчатая механика, для 190-сильной модификации можно в качестве альтернативы выбрать 7-ступенчатый гидромеханический автомат. Полный привод — бездифференциальный, с жестко подключаемым передним мостом, в виде опции предлагается блокировка заднего дифференциала.

В России на данный момент пикап Navara официально не продается.

Осенью прошлого года Nissan представил в виде концепта куда более интересную экстремальную версию Наварры под названием EnGuard, однако запустить ее в серию пока не решился.

Nissan Navara в прошлом году дал жизнь двум пикапам-клонам — Renault Alaskan и Mercedes-Benz X-класса.

Фото: Nissan