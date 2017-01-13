Цены на автомобили Renault «потянулись» за рынком

С 12 января компания Renault Россия повысила рекомендованные цены (в среднем на 1,77%) на весь модельный ряд 2017 года, при этом стоимость автомобилей 2016 года выпуска осталась без изменений. Например, Renault Kaptur в начальной комплектации подорожал на 20 тыс. рублей.

Компания Renault поддержала новогодний тренд, который ранее задали другие производители, и повысила цены на свою продукцию. Так, популярный кроссовер Renault Kaptur прибавил в начальной комплектации 20 тыс. рублей, автомобиль 2017 года выпуска в комплектации Life с мотором 1,6 л мощностью 114 л.с., 5-ступенчатой МКП и передним приводом обойдется теперь в 879 000 рублей. В комплектации Drive машины подорожали на 10 000 рублей, кроме варианта с мотором 1,6 л, 114 л.с., передним приводом и вариатором — такой кроссовер можно приобрести по старой цене, за 979 990 рублей.

Renault Kaptur в комплектации Style прибавил 30 тыс. рублей и стоит теперь от 1 049 990 рублей.

Другой популярный кроссовер — Renault Duster в базовой комплектации Authentique с мотором 1,6 л мощностью 114 л.с., 5-ступенчатой МКП и передним приводом «потяжелел» на 10 тыс. рублей и обойдется теперь в 639 000 рублей, такой же автомобиль с полным приводом стал дороже на 16 тыс. рублей (новая цена — 755 990 рублей). Остальные комплектации «подросли» на 17–20 тыс. рублей.

Logan, Sandero и Sandero Stepway лишились в 2017 году нескольких комплектаций. Например, Логан потерял пять комплектаций — теперь нет версии с мотором мощностью 102 л.с. и 5-ступенчатой механикой, также в дорогих версиях Privilege и Luxe Privilege отсутствуют варианты с 82-сильным мотором и роботизированной коробкой передач.

Logan в начальной комплектации Access с мотором 1,6 л, 82 л.с., и МКП прибавил символические 10 тыс. рублей и стоит сейчас 479 000 рублей. Остальные комплектации подорожали на 11–14 тыс. рублей.

Sandero подорожал от 10 до 12 тыс. рублей, начальная цена в комплектации Access (1,6 л, 82 л.с, VRG5) теперь составляет 489 900 рублей вместо прежних 479 900.

Наконец, Sandero Stepway подорожал от 10 до 12 тыс. рублей и в начальной Confort обойдется в 639 990 рублей.

«За рулем.РФ» обратился за комментариями в Renault Россия.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию на автомобильном рынке и рост цен в среднем по рынку на 8% в прошлом году, компания Renault Россия не повышала рекомендованные цены на автомобили с февраля 2016 года. Кроме того, компании удалось на протяжении года сохранять цену для нового кроссовера Kaptur на том же уровне, что и в момент запуска модели на российский рынок. При этом повышение цен на Kaptur 2017 года значительно ниже, чем на другие модели, и в среднем составило 1,48%, в то время как на версию 1.6 Drive CVT X-Tronic цена вообще не изменилась. Уверены, что грамотное ценовое позиционирование позволит компании увеличить продажи автомобилей в 2017 году, сохраняя при этом прибыльность бизнеса», — ответили в пресс-службе компании.

Фото: «За рулем»