В 2016 году цены на подержанные машины выросли на 15%

Спрос на подержанные автомобили в третьем квартале 2016 года снизился на 18%. Чаще всего покупатели интересовались машинами старше 7 лет.

В четвертом квартале российский вторичный авторынок заметно просел после восстановления, которое пришлось на середину 2016 года, следует из статистики продаж сайта автомобильных объявлений «Avito Авто». В масштабе страны на спрос (количество запрошенных контактов по объявлениям) на подержанные легковые автомобили за квартал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 18%, a по сравнению с предыдущим кварталом — на 22%.

На автомобили старше 7 лет пришлось 63% всех запросов при средней цене 269 000 рублей за авто. Около 14% запросов пользователей привлекли машины возрастом четыре-пять лет при средней цене 656 000 рублей, еще 14% запросов — до трех лет по цене 1,11 млн рублей за авто; 9% — машины возрастом шесть-семь лет по цене 537 000 рублей за машину. В среднем стоимость машин в стране за год выросла на 15% и составила 492 000 рублей.

В структуре по классам авто 78% всех объявлений по России приходится на четыре самых популярных в нашей стране сегмента машин: C, B, SUV и D.

На первом месте — средний класс (30% объявлений, 32% запрошенных контактов), следом идут малые автомобили (20% объявлений, 23% запрошенных контактов) и кроссоверы (19% объявлений, 17% запросов); замыкают четверку большие семейные авто (10% объявлений, 8% запросов).

Лидером рынка автомобилей с пробегом традиционно остается АВТОВАЗ. С октября по декабрь 2016 года на машины этой марки пришлось 24% объявлений о продаже, опубликованных на «Avito Авто», на них пришлось около 30% запросов контактов. Средняя стоимость машин составила 145 000 рублей, что существенно ниже цен других популярных производителей. Так, автомобили марки Toyota стоили в среднем 768 000 рублей, Volkswagen — 561 000, Hyundai — 529 000, Ford — 437 000 рублей.

Дешевеют быстрее всего автомобили бизнес-класса: так, четырехлетки в этом сегменте стоят 61% цены на машины возрастом до трех лет, авто шести-семилетней давности — 48%, старше семи лет — 15%.

Медленнее всего дешевеют малые автомобили: четырех-пятилетки стоят 66% цены машин возрастом до трех лет, шести-семилетки — 49%, старше семи лет — 35%.

Топ-10 самых популярных моделей автомобилей по классам:

Daewoo Matiz — A- класс ( микро )

класс микро Lada Priora — B- класс ( малый )

класс малый Lada 2110 — C —класс (средний)

2110 — —класс (средний) Volkswagen Passat — D —класс (большой)

— —класс (большой) BMW 5-й серии — Е-класс (бизнес)

5-й серии — Е-класс (бизнес) Mercedes — Benz S — klasse — F —класс (представительский автомобиль)

— — — —класс (представительский автомобиль) Peugeot Partner — LAV (машина для активного отдыха)

— (машина для активного отдыха) ГАЗ ГАЗель — LCV (малотоннажный грузовой автомобиль)

(малотоннажный грузовой автомобиль) Mitsubishi L200 — Pickup Truck ( пикап )

пикап ВАЗ 4x4 — SUV.

Фото: Алексей Смышляев/ТАСС