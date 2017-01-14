В 2016 году цены на подержанные машины выросли на 15%

Спрос на подержанные автомобили в третьем квартале 2016 года снизился на 18%. Чаще всего покупатели интересовались машинами старше 7 лет.

В четвертом квартале российский вторичный авторынок заметно просел после восстановления, которое пришлось на середину 2016 года, следует из статистики продаж сайта автомобильных объявлений «Avito Авто». В масштабе страны на спрос (количество запрошенных контактов по объявлениям) на подержанные легковые автомобили за квартал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 18%, a по сравнению с предыдущим кварталом — на 22%.

На автомобили старше 7 лет пришлось 63% всех запросов при средней цене 269 000 рублей за авто. Около 14% запросов пользователей привлекли машины возрастом четыре-пять лет при средней цене 656 000 рублей, еще 14% запросов — до трех лет по цене 1,11 млн рублей за авто; 9% — машины возрастом шесть-семь лет по цене 537 000 рублей за машину. В среднем стоимость машин в стране за год выросла на 15% и составила 492 000 рублей.

В структуре по классам авто 78% всех объявлений по России приходится на четыре самых популярных в нашей стране сегмента машин: C, B, SUV и D. 

На первом месте — средний класс (30% объявлений, 32% запрошенных контактов), следом идут малые автомобили (20% объявлений, 23% запрошенных контактов) и кроссоверы (19% объявлений, 17% запросов); замыкают четверку большие семейные авто (10% объявлений, 8% запросов).

Лидером рынка автомобилей с пробегом традиционно остается АВТОВАЗ. С октября по декабрь 2016 года на машины этой марки пришлось 24% объявлений о продаже, опубликованных на «Avito Авто», на них пришлось около 30% запросов контактов. Средняя стоимость машин составила 145 000 рублей, что существенно ниже цен других популярных производителей. Так, автомобили марки Toyota стоили в среднем 768 000 рублей, Volkswagen — 561 000, Hyundai — 529 000, Ford — 437 000 рублей.

Дешевеют быстрее всего автомобили бизнес-класса: так, четырехлетки в этом сегменте стоят 61% цены на машины возрастом до трех лет, авто шести-семилетней давности — 48%, старше семи лет — 15%.

Медленнее всего дешевеют малые автомобили: четырех-пятилетки стоят 66% цены машин возрастом до трех лет, шести-семилетки — 49%, старше семи лет — 35%.

Топ-10 самых популярных моделей автомобилей по классам:

  • Daewoo Matiz — A-класс (микро)
  • Lada Priora — B-класс (малый)
  • Lada 2110 — C—класс (средний)
  • Volkswagen Passat D—класс (большой)
  • BMW 5-й серии — Е-класс (бизнес)
  • MercedesBenz Sklasse F—класс (представительский автомобиль)
  • Peugeot Partner LAV (машина для активного отдыха)
  • ГАЗ ГАЗель — LCV (малотоннажный грузовой автомобиль)
  • Mitsubishi L200 — Pickup Truck (пикап)
  • ВАЗ 4x4 — SUV.

Фото: Алексей Смышляев/ТАСС

  • На этой неделе Ассоциация европейского бизнеса подвела итоги продаж за 2016 год. Всего на нашем рынке продали 1 425 791 автомобиль, что на 11% меньше, чем в 2015-м.
  • Москвичи покупают относительно свежие подержанные машины, а вот за МКАДом покупатели руководствуются лишь соображениями дешевизны и надежности, утверждает наш автор, изучив статистику.

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Комментарии (10)

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А Приора-то почему в B-классе до сих пор?
Типа, на ВАЗе уменьшили 2110 и сделали Приору?:)))
Так, глядишь, и Весту в автомобили запишут...:)

Пежо Партнер — «машина для активного отдыха»???
Чооо???:))))

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0

Интересно, а количество предложений как изменилось?

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0

Lada 2110 — C-класс (средний)
ЖЖЁТЕ )))

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+13
Demitrius

ВАЗофилам Кавказа пора продавать приоры и покупать десятки — переходить на класс выше:)))

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+1
Demitrius

Lada Priora — B-класс (малый)
Lada 2110 — C-класс (средний)
Класс...!)))))))))))

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+2

В этом есть что-то удивительное?

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+32
Зимин Владислав

Самый лёгкий способ бросить курить! С помощью народного средства, можно избавиться от вредной привычки за пару дней и полностью изменить свою жизнь!. Советую всем  — ссылка

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+31

лада приора В класс, лада 2110 С класс-это как?

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-30
Безымянный

А Веста поди D класс? :)

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+3
Безымянный

Тоже угорнул:)))

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0