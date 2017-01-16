В РСА рассказали, кого считают криминальными автоюристами

Действия криминальных автоюристов приводят к тому, что выплаты по страховым случаям растут, но большая часть денег оседает в карманах юридически подкованных дельцов, а вовсе не пострадавших автовладельцев. Каким образом ловкачам удается наживаться на ОСАГО, рассказали в Союзе автостраховщиков.

В прошлом году автоюристы особенно активизировались, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. Пока РСА удалось собрать статистику страховых компаний за девять месяцев работы и на основе этой информации сделать прогноз итогов 2016 года. Выяснилось, что большая часть нестраховых выплат спровоцирована действиями автоюристов, порядка 25 млрд рублей по итогам прошлого года осело в их карманах. Информацию с разбивкой по регионам страховщики передали в Банк России.

Юргенс отметил, что основным направлением, по которому работают страховые мошенники в ОСАГО, является взыскание выплат со страховых компаний через суд.

По данным РСА, судебные выплаты страховщиков за 9 месяцев 2016 года уже сравнялись с показателями за полный 2015 год и составили более 18 млрд рублей. Прогноз по году составляет 25 млрд рублей, а к этому прибавляются накладные расходы. Их доля в 2016 году дошла до 55%, то есть превысила тело самого спора. Таким образом, ущерб страховых компаний от действий автоюристов ОСАГО по всем направлениям в 2016 году может быть более 40 млрд рублей. Доля мошеннических выплат в ОСАГО достигает почти 25%, правда, в европейских странах ситуация лишь немногим лучше, там доля мошенничества по ОСАГО составляет порядка 20%.

Автоюристы начали активную деятельность на рынке автострахования после июля 2012 года, когда Верховный суд РФ разъяснил, что закон «О защите прав потребителей» распространяется и на страхование. Страховщик, проигравший в суде, выплачивает потерпевшему не только спорную сумму, но и штраф в размере 50% этой суммы. Позднее были внесены изменения в Закон об ОСАГО, устанавливающие неустойку (пеню) за просрочку страховой выплаты в размере 1% от просроченной суммы за каждый день просрочки. Таким образом появилось широкое поле для деятельности автоюристов, которых в РСА разделяют на две группы: работающих в правовом поле и криминальных (мошенников). Последние выкупают права требований у потерпевших и вместо них через суд, используя сфабрикованные документы и нормативные лазейки, получают выплаты со страховых компаний. Есть примеры того, как одни и те же лица через суд взыскали миллионы рублей.

Существуют целые крупные организации недобросовестных юридических посредников, паразитирующих на страховых выплатах по ОСАГО, сообщают страховщики. Раньше этот рынок не представлял интереса, потому что все действующие ранее штрафы взымались в пользу государства. Поэтому сейчас страховщики выступают за то, чтобы штрафы направлялись в бюджет государства, а не шли бы в пользу тех, кто создал целый бизнес на паразитировании за счет ОСАГО.

Основными способами работы «автоюристов» являются: фальсификация договоров цессии и доверенностей, фальсификация экспертизы, проведение экспертизы не по Единой методике, фальсификация ДТП, повреждений, нарушение порядка досудебной претензии — направление по почте пустых претензий, решение судов на выплату по поддельным бланкам полисов, завышение стоимости услуг и экспертизы в суде и услуг самих криминальных автоюристов, поддельные исполнительные листы.

Еще одним направлением, по которому страховщики несут значительный ущерб, является списание средств по решению судов с компаний. Страховщики в состоянии доказать, что предоставленные в суде документы были сфальсифицированы, ДТП на самом деле не происходило. Но на это нужно время, и пока идет разбирательство, деньги со счетов, куда были перечислены средства от страховщика, пропадают, и вернуть их уже невозможно. Таким образом в 2016 году «ушло» до 15 млрд рублей.

Есть и такие виды мошенничества, как распространение фальшивых полисов ОСАГО — бланки изготавливаются не на ФГУП «Гознак», а в бывших странах СНГ, а также Китае и Польше. Другой вид мошенничества — продажа бланков, украденных из страховых компаний, как правило, ушедших с рынка, либо тех бланков, которыми обманным способом завладели лжеагенты. По подсчетам страховщиков, в 2016 году более 1 млн автомобилистов приобрели фальшивые полисы, сумма недополученной страховщиками премии оценивается ими в 6 млрд рублей. Причем тут свои нюансы: есть автомобилисты, которые осознанно приобретают фальшивки по бросовой цене — около 500 рублей, а есть и такие, что не подозревают, что полис ОСАГО недействителен, и платят лжеагентам в среднем 6 тыс. рублей.

Уже в феврале в Госдуме должны рассмотреть во втором чтении законопроект о приоритете ремонта над страховыми выплатами. Депутатов торопят, чтобы уже к марту закон мог вступить в действие. Это должно решить проблему «автоюристов», так как в случае принятия этого документа у них пропадает поле для деятельности.

Страховщиков хотели обязать создать комиссию по «тяжелым жизненным обстоятельствам», которая рассматривала бы случаи, когда необходимо возместить ущерб по ОСАГО деньгами, а не ремонтом, однако те выступили против, усмотрев в этом новое поле для деятельности автоюристов.



Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС