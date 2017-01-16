В модельном ряду Renault появилась еще одна «электричка»

Французская фирма представила на выставке коммерческих автомобилей в Брюсселе обновленный «каблучок» Kangoo Z.E. с увеличенным запасом хода и электрическую версию большого фургона Master.

Обновленный Kangoo Z.E. был анонсирован еще в декабре, а вот дебют электрического Мастера в Брюсселе стал сюрпризом. Оба автомобиля оснащаются литий-ионной АКБ емкостью 33 кВт·ч, Kangoo Z.E. ранее комплектовался батареей емкостью 22 кВт·ч. Помимо апгрейда батареи «каблучок» получил новый электромотор мощностью 60 л.с. — более современная начинка позволяет ему протянуть на одной зарядке 270 км по циклу NEDC, однако производитель понимает оторванность этого цикла от реальности и указывает реальный запас хода в 170 км.

У Мастера Z.E. двигатель помощнее — 76 л.с., с учетом большей массы и худшей аэродинамики его запас хода на одной зарядке по циклу NEDC составляет всего 200 км, а реальный примерно вдвое меньше. Мало? В Renault и не позиционируют электрический Master как дальнобойную машину, ареал ее эксплуатации ограничивается городской чертой, машина должна заинтересовать всевозможные муниципальные службы, которым начальство предписывает переходить на «зеленую» технику — одним словом, в Европе спрос на Мастера Z.E. будет, продажи начнутся в конце года.

Появится ли электрический Master в нашей стране, пока неизвестно, в российском представительстве Renault планы компании не комментируют. Что до Kangoo Z.E., то он в настоящий момент предлагается с прежней батареей емкостью 22 кВт·ч по цене от 2 289 000 рублей. Решится ли производитель привезти в Россию обновленную версию, пока данных нет.

Продажи Kangoo Z.E. стартовали в нашей стране осенью прошлого года, тогда же в Россию приехал электрический квадроцикл Twizy.

В сентябре на автосалоне в Париже фирма Renault представила обновленный хэтчбек Zoe, который на данный момент является самым продаваемым электромобилем в Европе.

Фото: Renault