Hyundai Creta пикап встанет на конвейер в 2018 году

Концептуальный грузовичок Creta STC стал одной из самых ярких премьер прошлогоднего автосалона в Сан-Паулу, однако тогда ничто не указывало на его возможное серийное воплощение. Теперь же выяснилось, что решение о производстве принято.

Благую весть о том, что Крета-пикап все-таки получил путевку в жизнь, принесло бразильское издание Car and Driver. По его данным, полученным из анонимного источника внутри корейской компании, бюджетный грузовичок запустят в производство в середине 2018 года, однако называться он будет не Creta STC, а иначе — новое имя пока держится в секрете.

Внешне серийный пикап будет существенно отличаться от концепта более простыми бамперами и менее затейливой оптикой, кроме того, возможна модификация с двухрядной кабиной, тогда как концепт — типичная «полуторка» с усеченными задними «калитками». Полный привод будет предлагаться в виде опции (к слову, обычная Крета доступна в Бразилии исключительно с передним приводом). Двигатели, скорее всего, будут такими же, как у кроссовера: рядные «четверки» объемом 1,6 и 2,0 л, работающие на бензине или спирте. Коробки передач — 6-ступенчатая механика либо 6-ступенчатый гидромеханический автомат.

Концептуальный пикап Creta STC с полуторной кабиной заметно крупнее исходного кроссовера: колесная база — 2800 мм, длина — 4650 мм. Версия с двухрядной кабиной будет еще больше.

На бразильском рынке корейскому грузовичку придется соперничать за кошельки покупателей с такими сильными соперниками, как Fiat Toro и Renault Duster Oroch. Перспективы поставок или производство пикапа за пределами Латинской Америки пока туманны, хотя при разумной цене в России такая модель наверняка нашла бы спрос.

Вместе с концептуальным пикапом осенью прошлого года на автосалоне в Сан-Паулу дебютировал обновленный кроссовер Creta: от машины российской сборки он отличается более округлыми бамперами и облагороженным интерьером.

В 2015 году фирма Hyundai представила в Детройте концепт среднеразмерного пикапа Santa Cruz, но серийная версия если и появится, то только после 2020 года.

В конце прошлого года стало известно о том, что компания Hyundai находится на пороге финансового кризиса и резко урезает расходы. Вместе с тем компания намерена в ближайшие годы усовершенствовать и расширить свою линейку SUV, в том числе выпустить новый субкомпактный кроссовер для США и Европы, более стильный современный, чем Creta. Появится у нового паркетника и дублер в лице Kia Stonic.

Фото: Hyundai