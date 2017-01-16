Верховный суд отменил наказание за встречку

Суды предыдущих инстанций не смогли предоставить доказательств, что на данном участке дороги был запрещен выезд на полосу встречного движения.

Гражданин Давыденко М.Н. был привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 12.15 КоАП за то, что 13 февраля 2016 г. в 09.00 часов, на 90-м км автодороги Джубга — Сочи выехал на полосу встречного движения. За это водитель был на полгода лишен прав, сообщает «Российская газета». Верховный суд, рассмотрев материалы дела, не признал вынесенные по нему судебные решения, так как на этом участке дороги не было ни сплошной линии, ни каких-либо знаков, указывающих, что выезд на встречку запрещен.

В постановлении суда говорится, что выезд на встречную полосу подлежит наказанию, если это запрещено Правилами дорожного движения, и приводятся такие случаи, например, если водитель нарушил требования разметки или знаков «Обгон запрещен», «Обгон грузовым автомобилям запрещен», «Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств» (когда такая полоса предназначена для встречного движения), «Направление движения по полосам», нарушение и т. д. 

Однако в данном случае обстоятельства нарушения доказаны не были, по крайней мере в постановлениях нижестоящих инстанций об этом ничего не сказано, поэтому решение о наказании было отменено.

«В силу пунктов 4, 6 части 1 статьи 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в постановлении по делу об административном правонарушении должны быть указаны обстоятельства, установленные при рассмотрении дела, мотивированное решение по делу», — говорится в постановлении Верховного суда.
  • В октябре прошлого года Верховный суд встал на сторону владельца доработанного Toyota Land Cruiser и отменил выписанный штраф. В материалах дела говорилось, что ГИБДД не предоставила доказательств того, что внесенные в конструкцию автомобиля изменения влияют на безопасность дорожного движения.
  • Кроме того, высший орган судебной инстанции дал разъяснения по делам о ДТП, в которых участвовали водители скорой помощи, и рекомендовал тщательнее изучать материалы таких дел.

Фото: Георгий Андреев/ТАСС

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Комментарии (11)

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Все правильно сделал. Сотрудник должен быть уверен с чем пойдет в суд, т.е. нарушение должно быть явное! Это первое.
Второе — доказанное — фото/видео, понятые, ДТП и т.п.
ранее уже суд выносил решение, что сотруднику ГИБДД нельзя верить на слово, только доказательства!!!
И еще: сотрудники ГИБДД не могут все профессионально разбираться в конструктивных особенностях всех марок и моделей ТС. На основании своих субъективных суждений выписывают штраф, это как забрать Вас на 15 суток, т.к. полиционеру показалось, что Вы преступник, ну на его взгляд.

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+1

Что хотят,то и творят эти ВС.А как же самое главное доказательство «нет основания не доверять работнику ГИБДД» ? А? Что скажете?Если так дальше пойдет,то кого наказывать будут? :)

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+3

И что? Год судился чтобы доказать, что не верблюд. Уже срок лишения так и так давно прошел. Или сейчас кого-то накажут, а водителю компенсацию выплатят с извинениями от начальника ГИБДД?

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+2
Слава

Срок и не начинался, так,как предыдущие постановления были обжалованы, просто долго ездил с временными правами

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+3
Maxik

Совершенно верно, у меня была ровно та же история. Правда, так высоко забираться не приходилось, раньше сдались :-) И ездил всё это время по временному.

Идти в следующую инстанцию нужно обязательно, без истерик и нервов. И ровно так же спокойно дать это понять судье.
Дело в том, что практически единственная неприятность для судьи — отмена его решения. И неприятность очень серьёзная. Поэтому, когда судья видит, что дальше вы не пойдёте — тупо дублирует постановление гаи. А вот когда видит, что за эту лень может расплатиться — относится к делу серьёзнее.

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+2
Akopov Mikhail

А чем ему это грозит?

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0
Кобенко Александр

Это неустранимый признак профессиональной ошибки. И при принятии всяких там решений о премировании, повышении и т.п. отменённые решения учитываются в первую очередь.
Это чуть ли не единственный объективный оценочный фактор, остальные очень субъективны, их можно переиграть. А этот — нет. Если решение отменили (и отмену потом не отменили выше), то жирный минус так и будет висеть.

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0
Maxik

Вы ошибаетесь!
После апелляции Постановление вступает в силу.
Кассация(надзор) и ВС рассматривают уже вступившие в законную силу судебные акты.
так что и лишали, и без прав был.

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0
Maxik

Уточню следующие моменты:
1) Временное ВУ отменено с того самого момента, когда решение о лишении права управления принимает суд, а не инспектор ГАИ.
2) если обжалуется решение суда первой инстанции, то до принятия решения судом второй инстанции ВУ не изымается. После постановления суда второй инстанции решение вступает в силу немедленно и водителю дается 3 дня на то, чтобы самому сдать ВУ в ГАИ. С этого момента начинает считаться срок лишения.

Так что пришлось мне весь срок отбыть пешеходом.

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Безымянный

Хм, точно не помню уже — но я вплоть до самого конца временное не сдавал. И не потому, что «зажилил» — спросил в суде, сказали не сдавать.
А доходил до краевого, это уже третья инстанция.

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Maxik

Насколько я помню, решение вступает в силу после рассмотрения дела второй инстанцией, можно обжаловать и дальше но права надо сдавать.

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