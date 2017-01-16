Верховный суд отменил наказание за встречку

Суды предыдущих инстанций не смогли предоставить доказательств, что на данном участке дороги был запрещен выезд на полосу встречного движения.

Гражданин Давыденко М.Н. был привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 12.15 КоАП за то, что 13 февраля 2016 г. в 09.00 часов, на 90-м км автодороги Джубга — Сочи выехал на полосу встречного движения. За это водитель был на полгода лишен прав, сообщает «Российская газета». Верховный суд, рассмотрев материалы дела, не признал вынесенные по нему судебные решения, так как на этом участке дороги не было ни сплошной линии, ни каких-либо знаков, указывающих, что выезд на встречку запрещен.

В постановлении суда говорится, что выезд на встречную полосу подлежит наказанию, если это запрещено Правилами дорожного движения, и приводятся такие случаи, например, если водитель нарушил требования разметки или знаков «Обгон запрещен», «Обгон грузовым автомобилям запрещен», «Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств» (когда такая полоса предназначена для встречного движения), «Направление движения по полосам», нарушение и т. д.

Однако в данном случае обстоятельства нарушения доказаны не были, по крайней мере в постановлениях нижестоящих инстанций об этом ничего не сказано, поэтому решение о наказании было отменено.

«В силу пунктов 4, 6 части 1 статьи 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в постановлении по делу об административном правонарушении должны быть указаны обстоятельства, установленные при рассмотрении дела, мотивированное решение по делу», — говорится в постановлении Верховного суда.

В октябре прошлого года Верховный суд встал на сторону владельца доработанного Toyota Land Cruiser и отменил выписанный штраф. В материалах дела говорилось, что ГИБДД не предоставила доказательств того, что внесенные в конструкцию автомобиля изменения влияют на безопасность дорожного движения.

Кроме того, высший орган судебной инстанции дал разъяснения по делам о ДТП, в которых участвовали водители скорой помощи, и рекомендовал тщательнее изучать материалы таких дел.



Фото: Георгий Андреев/ТАСС