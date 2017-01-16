Не до смеха: Geely показала младший кроссовер Emgrand

На данный момент самым маленьким паркетником марки Geely является забавный субкомпактный «глазастик» GX2 Panda Cross, но скоро свет увидит более дорогая модель из околопремиальной линейки Emgrand — ее первые официальные изображения опубликовали китайские СМИ.

С легкой руки британского дизайнера Питера Хорбери все последние новинки Geely имеют проевропейскую внешность, и кроссовер V01 линейки Emgrand не исключение. Если верить информации наших китайских коллег о том, что V01 построен на базе Панды Кросс (фотография внизу), то можно лишь поразиться метаморфозам, произошедшим с машиной: из чудаковатой, типично азиатской лупоглазой малютки вышел вполне гармоничный современный автомобиль, на котором, что называется, не стыдно появиться в приличном обществе.

Geely GX2 Panda Cross
Geely GX2 Panda Cross

О технической начинке V01 пока, к сожалению, нет никакой информации, модель выйдет на китайский рынок лишь во второй половине этого года и к тому же под другим названием (возможно, Emgrand Mini) — обозначение V01 временное, внутризаводское. Силовой агрегат, скорее всего, будет такой же, как у Панды Кросс — трехцилиндровая «литрушка» мощностью 68 л.с., состыкованная с 5-ступенчатой МПК либо ее роботизированной версией, однако возможны и более современные агрегаты, например 1,3-литровый турбомотор (129 л.с.) и 6-ступенчатый автомат с двумя сцеплениями от старшего кроссовера GS, который китайская фирма привозила в августе прошлого года на Московский автосалон.

Официальных фотографий интерьера нет, однако в ноябре китайские СМИ опубликовали шпионский снимок «недр» маленького кроссовера, на котором видно, что на панели приборов практически отсутствуют традиционные кнопки, а сами приборы полностью виртуальные.

О перспективах поставок нового кроссовера в Россию пока ничего не известно.

  • В декабре прошлого года фирма Geely представила в Европе новый премиальный бренд Lynk&Co и его первую модель — компактный кроссовер 01 на разработанной специалистами Volvo новой модульной платформе.

Не до смеха: Geely показала младший кроссовер Emgrand

Фото: autohome.com.cn

Не до смеха: Geely показала младший кроссовер Emgrand
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Комментарии (5)

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Не что иное, как Калина-хетч с планшетом..)))

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Если фото интерьера этого Geely реальное, то это скорее электромобиль, нежели машина с ДВС. Такие Электромобили (на базе Панды) делаются на совместном с предприятии Geely и производителя электромобилей компании Kandi

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Лёв Максим

Простите, но что в интерьере натолкнуло Вас на мысль о том, что электромобиль? Просто интересно.

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Ежов Андрей

Типичный электромобильный интерьер начиная от шайбы переключения режима движения и заканчивая большим экраном посередине.

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Лёв Максим

Шайба есть у бензиновой Панды Кросс с автоматом, а большой экран по центру сегодня чуть ли не у каждой первой китайской новинки — такая мода.

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