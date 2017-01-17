Новый Kia cee’d: подробности!

На прошлогоднем Парижском автосалоне компания Hyundai показала новый i30, а теперь выйти в свет готовится его соплатформенник — Kia cee'd нового поколения. Впервые заснят интерьер!

Cee’d — одна из важнейших моделей Kia на европейском рынке, но похвастаться лидерством в региональной отчетности компании она не может, ибо кроссовер Sportage нового поколения продается лучше. Впрочем, уже скоро расклад может измениться: следующая генерация Сида дебютирует на осеннем мотор-шоу во Франкфурте и, вероятно, окажется популярнее паркетника.

Прототип новинки основательно закамуфлирован, зато в маскировке передней панели от посторонних глаз образовалась «брешь», чем и воспользовался фотошпион. Обратите внимание: интерьер Kia не похож на недра родственного Hyundai i30. У последнего визуально легкая передняя панель с отдельно стоящим «планшетом» мультимедийной системы, в то время как торпедо Сида более массивное и с интегрированным монитором.

Скорее всего, автомобиль позаимствует начинку у «ай-икса» и вообще с ним произойдут аналогичные метаморфозы. Это означает, что колесная база может остаться неизменной (2650 мм), длина и ширина немного вырастут, а багажник окажется просторнее, чем прежде (у нового Hyundai — 395 против 378 л). Гамма моторов, очевидно, будет включать в себя 100-сильный бензиновый агрегат «один и четыре», трехцилиндровый 1,0-литровый турбонаддувный движок мощностью 120 л.с. и 140-сильный мотор объемом 1,4 л, также оснащенный «улиткой». Дизель объемом 1,6 л предложат в вариантах мощности 95, 110 и 136 л.с.

Компания Kia запатентовала название Stonic,

запатентовала название На автосалоне в Детройте Kia показала фастбек Stinger классической компоновки. Он — самый динамичный автомобиль в истории марки.

Фото: Motor1