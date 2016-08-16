Роскошь и управляемость: Ford Focus споет старую песню на новый лад

В интернете появились предварительные изображения хэтчбека Focus четвертого поколения. Распространившее их издание Auto Express также поделилось подробностями об автомобиле, которые наверняка обрадуют эстетствующих покупателей.

Согласно рендерам, выглядящим достаточно правдоподобно, внешность следующего Фокуса претерпит эволюционные изменения. И если вам вдруг показалось, что автомобиль слегка «располнел», то это не иллюзия. Хэтчбек будет крупнее и во всех смыслах богаче предшественника.

По неподтвержденной пока информации, в основу ляжет прежнее шасси, но его основательно перетряхнут: измененные настройки подвески заставят аудиторию вспомнить Focus первого и второго поколений, снискавших множество лестных отзывов за хорошую управляемость. Кроме того, хэтчбек наверняка окажется интереснее предшественника по соотношению ездовых свойств и комфорта. А еще он превзойдет его по внутреннему простору ввиду вероятного увеличения колесной базы. Задние пассажиры так и вовсе почувствуют себя королями. Кстати, по расстоянию между осями современный Ford уступает Опелю Астра (2662 мм), но опережает Volkswagen Golf (2637 мм). В гамму моторов войдут литровый наддувный бензиновый агрегат EcoBoost и дизель «один и пять», а со временем появится полностью электрическая модификация.

Но действительно интересно вот что. Во-первых, из гаммы версий могут исчезнуть дешевые исполнения, при этом появится люксовая комплектация Vignale. И во-вторых, Focus вслед за Фиестой получит кросс-версию Active, причем, вероятно, не переднеприводную, а «полнокопытную». Хотя пока это только предположение, которое мы сможем проверить в 2018 году.

Хэтчбек Fiesta новой генерации, ставший крупнее и оснащенный широким перечнем вспомогательных ассистирующих систем, представили в конце прошлого года.

Fiesta новой генерации, ставший крупнее и оснащенный широким перечнем вспомогательных ассистирующих систем, представили в конце прошлого года. На Детройтском автосалоне компания Ford показала обновленный полноразмерный пикап F-150. Он получил модернизированные двигатели и 10-ступенчатые автоматы.

Фото: Auto Express