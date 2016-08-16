Роскошь и управляемость: Ford Focus споет старую песню на новый лад

В интернете появились предварительные изображения хэтчбека Focus четвертого поколения. Распространившее их издание Auto Express также поделилось подробностями об автомобиле, которые наверняка обрадуют эстетствующих покупателей.

Ford Focus
Ford Focus

Ford > Focus

Согласно рендерам, выглядящим достаточно правдоподобно, внешность следующего Фокуса претерпит эволюционные изменения. И если вам вдруг показалось, что автомобиль слегка «располнел», то это не иллюзия. Хэтчбек будет крупнее и во всех смыслах богаче предшественника.

По неподтвержденной пока информации, в основу ляжет прежнее шасси, но его основательно перетряхнут: измененные настройки подвески заставят аудиторию вспомнить Focus первого и второго поколений, снискавших множество лестных отзывов за хорошую управляемость. Кроме того, хэтчбек наверняка окажется интереснее предшественника по соотношению ездовых свойств и комфорта. А еще он превзойдет его по внутреннему простору ввиду вероятного увеличения колесной базы. Задние пассажиры так и вовсе почувствуют себя королями. Кстати, по расстоянию между осями современный Ford уступает Опелю Астра (2662 мм), но опережает Volkswagen Golf (2637 мм). В гамму моторов войдут литровый наддувный бензиновый агрегат EcoBoost и дизель «один и пять», а со временем появится полностью электрическая модификация.

Но действительно интересно вот что. Во-первых, из гаммы версий могут исчезнуть дешевые исполнения, при этом появится люксовая комплектация Vignale. И во-вторых, Focus вслед за Фиестой получит кросс-версию Active, причем, вероятно, не переднеприводную, а «полнокопытную». Хотя пока это только предположение, которое мы сможем проверить в 2018 году.

  • Хэтчбек Fiesta новой генерации, ставший крупнее и оснащенный широким перечнем вспомогательных ассистирующих систем, представили в конце прошлого года.
  • На Детройтском автосалоне компания Ford показала обновленный полноразмерный пикап F-150. Он получил модернизированные двигатели и 10-ступенчатые автоматы.

Фото: Auto Express

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Ford Focus (1)

Ford 2014 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Отличная управляемость в сочетании с достойной плавностью хода, проработанная эргономика, неплохая экономичность. Большой багажник правильной формы.

Недостатки:

Тесный задний ряд, но для невысоких людей (как я и моя семья) это не проблема.

Комментарий:

После череды BMW с пробегом решил взять новый автомобиль. Так как нужен был непременно универсал, выбирал между Ford Focus и Kia cee'd. Но Фокус перевесил благодаря своему поведению на дороге.

Написать отзыв

Комментарии