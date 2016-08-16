Роскошь и управляемость: Ford Focus споет старую песню на новый лад

Согласно рендерам, выглядящим достаточно правдоподобно, внешность следующего Фокуса претерпит эволюционные изменения. И если вам вдруг показалось, что автомобиль слегка «располнел», то это не иллюзия. Хэтчбек будет крупнее и во всех смыслах богаче предшественника.
По неподтвержденной пока информации, в основу ляжет прежнее шасси, но его основательно перетряхнут: измененные настройки подвески заставят аудиторию вспомнить Focus первого и второго поколений, снискавших множество лестных отзывов за хорошую управляемость. Кроме того, хэтчбек наверняка окажется интереснее предшественника по соотношению ездовых свойств и комфорта. А еще он превзойдет его по внутреннему простору ввиду вероятного увеличения колесной базы. Задние пассажиры так и вовсе почувствуют себя королями. Кстати, по расстоянию между осями современный Ford уступает Опелю Астра (2662 мм), но опережает Volkswagen Golf (2637 мм). В гамму моторов войдут литровый наддувный бензиновый агрегат EcoBoost и дизель «один и пять», а со временем появится полностью электрическая модификация.
Но действительно интересно вот что. Во-первых, из гаммы версий могут исчезнуть дешевые исполнения, при этом появится люксовая комплектация Vignale. И во-вторых, Focus вслед за Фиестой получит кросс-версию Active, причем, вероятно, не переднеприводную, а «полнокопытную». Хотя пока это только предположение, которое мы сможем проверить в 2018 году.
- Хэтчбек Fiesta новой генерации, ставший крупнее и оснащенный широким перечнем вспомогательных ассистирующих систем, представили в конце прошлого года.
- На Детройтском автосалоне компания Ford показала обновленный полноразмерный пикап F-150. Он получил модернизированные двигатели и 10-ступенчатые автоматы.
Фото: Auto Express