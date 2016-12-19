«Гелик»-титан: Mercedes-Benz выкатил новый G-класс 4x4²

В линейке Mercedes-Benz G-класса нового поколения сохранится экстремальная версия «в квадрате». Судя по снимкам прототипа, она выступит в формате пикапа.

Мы уже видели «мулы» нового Гелендвагена со стандартным кузовом, удивлялись оперативно подготовленному прототипу сверхмощной версии от Mercedes-AMG и недоумевали, что скрывает таинственный длиннобазный вариант. Теперь «трехлучевая звезда» снова дала повод вспомнить о перспективном G-классе: впервые заснят супервседорожный вариант 4x4² следующей генерации.

Тестовый экземпляр представляет собой четырехдверный пикап или нечто его напоминающее. Может показаться, что «накидка» на корме автомобиля сделана для отвода глаз и в действительности это самый обычный универсал, но увеличенная колесная база говорит об обратном. Напомним, что у компании некогда был чудовищный Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 с платформой позади кабины. Если новинка окажется грузовичком, то, вероятно, попытается удовлетворить тех, кому гигантский трехосник попросту не нужен, а кузов пикап греет душу.

По неофициальным данным, новые «гелики» сбросят несколько сотен килограммов, сохранят балку моста сзади, но сменят передний неразрезной мост на независимую подвеску, которая улучшит управляемость. Ширина вседорожника увеличится примерно на 10 см, так что салон обещает небывалый простор. Дебют состоится в нынешнем году, а «оквадраченный» вариант мы вряд ли увидим раньше 2018-го.

Завод в австрийском Гратце, где производят современные Мерседесы G-класса, увеличил объемы производства. Впервые годовой объем выпуска превысил 20 тыс. штук.

в австрийском Гратце, где производят современные Мерседесы G-класса, увеличил объемы производства. Впервые годовой объем выпуска превысил 20 тыс. штук. На Парижском автосалоне состоялась премьера кросс-универсала Mercedes-Benz E-класса All-Terrain.

Фото: Motor1