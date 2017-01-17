Легкие стероиды: Brabus накачивает новый Mercedes-Benz E-класса

Тюнинговое ателье Brabus предложило первые апгрейды для нынешней «ешки». Пока что модифицировать можно начальные исполнения и версию с мощным дизелем V6.

Знаменитая контора анонсировала технические и экстерьерные доработки нового Мерседеса. Комплексно можно усовершенствовать модификации E 200, E 220 d и E 350 d.

Бензиновый «мерс» с 2,0-литровым наддувным двигателем (у стандартного автомобиля 181 л.с. и 300 Нм), оснащенный управляющим модулем PowerXtra B20, выдает 225 л.с. и 330 Нм. Подобным способом удается «взбодрить» 192-сильный E 220 d. Mercedes-Benz, выезжающий из тюнинг-центра Brabus, развивает на 27 л.с. больше, а его тяговые возможности вырастают с 400 до 450 Нм. Вмешательства в электронное управление могучего E 350 d (3,0-литровый двигатель V6 развивает 255 л.с. и 620 Нм при 1600–2400 об/мин) увеличивают отдачу на 51 л.с. и 100 Нм. Такой модифицированный E-класс, чьим тяговым возможностям могут позавидовать некоторые спорткары, набирает сотню за 5,7 с против 5,9 с у заводского Mercedes-Benz.

Для подвесок предлагаются спортивные пружины, уменьшающие дорожный просвет на 30 мм, либо управляющие модули для версий с пневматической подвеской Air Body Control. Традиционно Brabus «одевает» автомобили в аэродинамические обвесы и предлагает колесные диски диаметром от 18 до 21 дюйма с шинами Continental, Pirelli или Yokohama.

П одразделение Mercedes-Maybach косвенно подтвердило новый вседорожник . Вероятно , это будет уникальная модель, не имеющая аналогов в линейке Mercedes-Benz.

На автосалоне в Детройте спортивный дивизион Mercedes-AMG представил обновленную линейку «скороходов» GT, в которую теперь входит шесть модификаций.

Фото: Brabus