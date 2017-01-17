Светодиоды и жесткость: BMW обновила семейство 4-й серии

«Четверки» пережили рестайлинг на четвертом году жизни. Изменений немного, но отличить по ним машины 2017 года от более ранних собратьев все же можно.

Многим поклонникам баварской фирмы до сих пор кажется сомнительным выделение «нестандартных» исполнений «трешки» в отдельное семейство, но коммерческого успеха у «четверок» не отнять: с 2013 года в мире было продано более 400 тысяч экземпляров этой модели в кузовах купе, кабриолет и лифтбек.

Снаружи проще всего отличить от предшественников «регулярные» исполнения «четверок»: у них новые передний и задний бамперы с тонкой хромированной подводкой. Оперение «эмок» и машин в обвесе M Sport практически не изменилось, но идентифицировать их можно по светодиодным фарам головного света, которые теперь являются стандартными для всего четвертого семейства — биксенон отправлен в отставку. Светодиодные «нити» задних фонарей также обновились и теперь изогнуты более причудливо.

В салоне — новые, более разнообразные материалы отделки, двойная прострочка кожаной обивки верхней части панели приборов, свежий плиточный интерфейс мультимедийной системы, обновленное базовое рулевое колесо и опциональный виртуальный щиток приборов с несколькими вариантами «обоев» — по умолчанию пока еще, слава богу, ставят классическое аналоговое «табло».

Главное изменение по технике: перенастроенные у всех версий подвески, обеспечивающие более точную управляемость без потери комфорта. Гамма двигателей прежняя, она включает в себя четыре бензиновых агрегата мощностью от 184 до 431 л.с. и четыре дизеля с диапазоном отдачи от 150 до 313 л.с. Для всех версий, кроме базовой 418d и топовых «эмок», доступен полный привод xDrive.

В марте обновленные «четверки» появятся в продаже в Европе и, скорее всего, уже к лету доберутся до России.

Обновленные «кабриолеты» 4-й серии в России можно не ждать — летом 2016 года компания BMW решила больше не поставлять их в нашу страну из-за дороговизны сертификации с учетом установки системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Фото: BMW