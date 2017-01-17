Светодиоды и жесткость: BMW обновила семейство 4-й серии

Многим поклонникам баварской фирмы до сих пор кажется сомнительным выделение «нестандартных» исполнений «трешки» в отдельное семейство, но коммерческого успеха у «четверок» не отнять: с 2013 года в мире было продано более 400 тысяч экземпляров этой модели в кузовах купе, кабриолет и лифтбек.
Снаружи проще всего отличить от предшественников «регулярные» исполнения «четверок»: у них новые передний и задний бамперы с тонкой хромированной подводкой. Оперение «эмок» и машин в обвесе M Sport практически не изменилось, но идентифицировать их можно по светодиодным фарам головного света, которые теперь являются стандартными для всего четвертого семейства — биксенон отправлен в отставку. Светодиодные «нити» задних фонарей также обновились и теперь изогнуты более причудливо.
В салоне — новые, более разнообразные материалы отделки, двойная прострочка кожаной обивки верхней части панели приборов, свежий плиточный интерфейс мультимедийной системы, обновленное базовое рулевое колесо и опциональный виртуальный щиток приборов с несколькими вариантами «обоев» — по умолчанию пока еще, слава богу, ставят классическое аналоговое «табло».
Главное изменение по технике: перенастроенные у всех версий подвески, обеспечивающие более точную управляемость без потери комфорта. Гамма двигателей прежняя, она включает в себя четыре бензиновых агрегата мощностью от 184 до 431 л.с. и четыре дизеля с диапазоном отдачи от 150 до 313 л.с. Для всех версий, кроме базовой 418d и топовых «эмок», доступен полный привод xDrive.
В марте обновленные «четверки» появятся в продаже в Европе и, скорее всего, уже к лету доберутся до России.
- Обновленные «кабриолеты» 4-й серии в России можно не ждать — летом 2016 года компания BMW решила больше не поставлять их в нашу страну из-за дороговизны сертификации с учетом установки системы ЭРА-ГЛОНАСС.
Фото: BMW