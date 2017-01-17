Евросоюз подвел итоги автопродаж в 2016 году

В прошлом году автомобильный рынок в EC вырос на 6,8%, сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА). Формально Россия не участвует в этом рейтинге, но по результатам 12 месяцев 2016 года наша страна могла бы претендовать на пятое место в рейтинге ведущих рынков Европы.

В 2016 году рынок стран Европейского союза увеличился на 6,8%, до 14 641 356 единиц. В декабре динамика роста чуть замедлилась, но все равно результат продаж был положительный — плюс 3% к тому же месяцу предыдущего года, или 1 143 653 зарегистрированных новых легковых автомобиля. В целом по рынку в декабре все страны показали рост продаж относительно АППГ, кроме Нидерландов — минус 48,1% (35 723 шт.), Греции — минус 30,1% (4765 шт.), Кипра — минус 14,7% (818 шт.) и Великобритании — минус 1,1% (178 022 шт.). На снижении продаж у последней, вероятно, все же сказался Брекзит (грядущий выход страны из ЕС, за который проголосовало 52% британцев).

По регистрациям новых легковых автомобилей пять основных рынков ЕС в декабре 2016-го выстроились следующим образом: Германия — 256 533 шт. (+3,7%), Франция — 194 372 шт. (+5,8%), Великобритания — 178 022 шт. (-1,1%), Италия — 124 438 шт. (+13,1%) и Испания — 96 886 шт. (+9,3%).

Расклад по итогам 2016 года несколько иной: Германия — 3 351 607 шт. (+4,5%), Великобритания — 2 633 503 шт. (+2,3%), Франция — 2 015 177 шт. (+5,1%), Италия — 1 824 968 шт. (+15,8%) и Испания — 1 147 007 шт. (+10,9%). Учитывая, что в России в прошлом году продали 1 425 791 автомобиль, наша страна расположилась между Италией и Испанией.

По динамике рынка в декабре тройку лидеров в ЕС составили Хорватия — плюс 82,4% (было зарегистрировано 3383 новых легковых автомобиля), Венгрия — плюс 37,4% (9759 шт.) и Португалия — плюс 29,3% (16 988 шт.).

Что касается итогов за год, то тут наибольшую динамику продемонстрировали Венгрия — плюс 25,1% (в 2016 году — 96 552 шт.), Хорватия — плюс 23,5% (43 015 шт.) и Кипр — плюс 22,2% (12 643 шт.).

В рейтинге по маркам в 2016 году (несмотря на дизельгейт) лидировал Volkswagen — 1 650 473 автомобиля (-0,5%). Правда, стоит отметить, что доля марки чуть сократилась — с 12,1% рынка в 2015 году до 11,3% в 2016-м. На втором месте Renault с результатом 1 082 871 автомобиль (+13,1%), на третьем — Ford — 1 022 272 шт. (+3%), на четвертом — Opel/Vauxhall — 976 616 шт. (+5,6%), и замыкает пятерку европейских лидеров Peugeot с результатом 849 850 шт. (+1,4%).

В декабре продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в нашей стране составили 145 668 шт. (-1%).

Вторичный рынок России подрос на 6%, всего в 2016 году было зарегистрировано в ГИБДД 5,19 млн автомобилей.



Фото: twistedsifter.com