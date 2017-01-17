Чиновники испытают беспилотный Nissan Leaf на дорогах Лондона

Первые испытания автомобилей с системой автономного управления состоятся уже в феврале этого года. Технологии нового поколения продемонстрируют на модели Nissan Leaf. Пассажирами беспилотников будут в том числе и лондонские городские чиновники.

В феврале 2017 года Nissan продемонстрирует в Великобритании автомобили с системой автономного управления. Дорожные испытания состоятся в Лондоне, а разнообразные городские условия позволят автомобилям и их пассажирам должным образом испытать систему автономного управления. В числе этих пассажиров будут государственные чиновники, а также технические специалисты и эксперты по безопасности. Они смогут оценить и протестировать в условиях реальной жизни современные технические решения, реализованные на модифицированном Nissan Leaf.

В Лондоне заявляют, что это будет первая демонстрация новой технологии на дорогах общего пользования. Провести испытания беспилотника на улицах мегаполиса предложил министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Грег Кларк во время своего визита в Европейский технический центр Nissan, который расположен в Кранфилде (графство Бедфордшир). Именно в этом месте ведутся разработки систем автономного управления, а также технологий, связанных с экономией энергии и ресурсов.

Грег Кларк полагает, что смелость Великобритании в данном вопросе поможет поддержать мировую репутацию страны и сделать ее мировым лидером в разработке и испытании автомобильных технологий.

Центр NTCE сейчас работает над созданием обновленного Ниссана Кашкай, который появится на рынке до апреля 2018 года. Наряду с обычной моделью покупателям этого автомобиля предложат версии, оборудованные системой автономного управления для движения в пределах выбранной полосы на автомагистралях. Грег Кларк смог оценить новую технологию в действии, проехав вокруг территории технического центра. Он поверил в безопасность беспилотной технологии, и уже через несколько недель электромобили Nissan Leaf начнут двигаться по улицам Лондона, используя ниссановскую систему автономного управления.

Беспилотный Nissan Leaf ранее уже испытывали на автомагистрали в Японии, а его первыми пассажирами стали глава префектуры Юджи Куроива и вице-председатель Nissan Тосиюки Сига.

С парой новых версий электромобиля Leaf японский производитель познакомил журналистов в ноябре прошлого года. Автомобиль выпускают с 2010 года, и на покой уходить он не планирует, его потенциал не исчерпан и в текущем поколении.

Фото: Nissan