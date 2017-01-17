Итоги продаж автомобилей в США в 2016 году: затишье перед неизвестностью

Если в 2015 году американский рынок новых машин на фоне дешевеющей нефти поднялся на 5,8%, то за 2016-й рост составил скромные 0,4%. Дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от политики нового президента США Дональда Трампа.

Ford F-Series — бессменный лидер американского рынка
Ford F-Series — бессменный лидер американского рынка

В прошлом году американцы приобрели 17 557 955 автомобилей, что на 0,4% больше, чем годом ранее, но спрос на самые ходовые народные модели — пикапы — опережает средний по рынку: этот сегмент вырос на 5,9%, до 2 692 540 штук, лидирует в нем, как и прежде, Ford F-Series с результатом 820 799 реализованных экземпляров (+5,2% относительно АППГ). Главный фордовский конкурент — Chevrolet Silverado — просел на 4,3%, но смог удержать за собой второе место как в сегменте пикапов, так и в абсолютном зачете: продано 574 876 машин. На третьем месте — пикап Ram P/U, прибавивший в популярности сразу 8,7% — продано 489 418 штук.

Четвертое место, как и год назад, занимает бизнес-седан Toyota Camry, но его продажи упали на 9,5%, до 388 618 экземпляров, — модель нового поколения, показанная в начале января на Детройтском автосалоне, подоспела очень вовремя. Компактная Toyota Corolla пока что сохранила за собой пятое место в абсолюте — продано 378 210 шт. (+2,7% относительно АППГ), но в затылок ей дышит Honda Civic, которая благодаря смене поколений в прошлом году смогла добиться роста популярности на 9,4% — своих покупателей нашли 366 927 машин.

Еще более плотная борьба разгорается между компактными паркетниками Honda CR-V (7-е место, 357 335 проданных экземпляров) и Toyota RAV4 (8-е место, 352 154 проданных экземпляра), причем «рафик» вырос на 11,6%, а Хонда — только на 3,4%, но смена поколений должна помочь CR-V в 2017 году сохранить лидерство в сегменте кроссоверов.

Спрос на седан Honda Accord продолжает падать: с 6-го места он скатился на 9-е и смог привлечь лишь 345 225 покупателей — на 2,9% меньше, чем в 2015 году.

Из первой десятки вылетела компактная Nissan Altima, известная в России под именем Sentra, но ее место заняла другая ниссановская модель — кроссовер Nissan Rogue, он же по-нашему X-Trail: реализовано 329 904 экземпляра, на 14,9% больше, чем в 2015-м. В этом году в помощь Rogue придет более компактный Rogue Sport — слегка подретушированный европейский Qashqai.

Топ-10 самых продаваемых моделей

#

Модель

2016

2015

Изменение, %

1

Ford F-Series

820 799

780 354

5,2%

2

Chevrolet Silverado

574 876

600 544

—4,3%

3

Ram P/U

489 418

450 122

8,7%

4

Toyota Camry

388 618

429 355

—9,5%

5

Toyota Corolla

378 210

368 431

2,7%

6

Honda Civic

366 927

335 384

9,4%

7

Honda CR-V

357 335

345 647

3,4%

8

Toyota RAV4

352 154

315 412

11,6%

9

Honda Accord

345 225

355 557

—2,9%

10

Nissan Rogue

329 904

287 190

14,9%

В рейтинге брендов самые заметные изменения на второй и третьей строчках: американская марка Chevrolet пропустила вперед японскую Тойоту — продано 2 096 510 и 2 106 374 машин соответственно. Лидирует по-прежнему Ford с результатом 2 487 487 реализованных автомобилей.

Топ-10 самых продаваемых брендов

#

Бренд

2016

2015

Изменение, %

1

Ford

2 487 487

2 501 855

—0,6%

2

Toyota

2 106 374

2 121 760

—0,7%

3

Chevrolet

2 096 510

2 125 347

—1,4%

4

Honda

1 476 582

1 409 386

4,8%

5

Nissan

1 426 130

1 351 420

5,5%

6

Jeep

926 376

872 908

6,1%

7

Hyundai

768 057

761 710

0,8%

8

Kia

647 598

625 818

3,5%

9

Subaru

615 132

582 675

5,6%

10

GMC

546 628

558 697

—2,2%

В премиальном сегменте произошли две рокировки: Lexus сместил BMW со второго места, а Cadillac сумел вырвать у Акуры шестое.

Топ-10 самых продаваемых премиальных брендов

#

Бренд

2016

2015

Изменение, %

1

Mercedes-Benz

374 541

372 977

0,4%

2

Lexus

331 228

344 601

—3,9%

3

BMW

313 174

346 023

—9,5%

4

Buick

229 631

223 055

2,9%

5

Audi

210 213

202 202

4,0%

6

Cadillac

170 006

175 267

—3,0%

7

Acura

161 360

177 165

—8,9%

8

Infiniti

138 293

133 498

3,6%

9

Lincoln

111 724

101 227

10,4%

10

Volvo

82 724

70 047

18,1%

Buick Encore
Buick Encore

Любопытно, что самой продаваемой премиальной моделью в 2016 году стал субкомпактный кроссовер Buick Encore, являющийся ничем иным, как перелицованным и более щедро оснащенным Опелем Моккой: в 2016 году спрос на него вырос на 16,3% и достиг 78 565 экземпляров. На втором и третьем местах рейтинга премиальных моделей расположились Mercedes-Benz C-класса (77 167 шт.) и BMW 3-й серии (70 458), но оба немецких продукта теряют покупателей: минус 10,4% и минус 25,5% соответственно.

Вкратце осветим и «зеленый» сектор: самым продаваемым гибридом стал тойотовский Prius — продано 98 863 штуки (-13,1% относительно АППГ). Сегмент plug-in гибридов уверенно возглавил Chevrolet Volt — реализовано 24 739 машин (+60,7%). Лучшим среди электромобилей стала Tesla Model S: несмотря на проблемы с автопилотом, американцы купили 29 156 экземпляров этой модели (+15,7%).

Отдельно скажем про дизельные машины, популярность которых на волне дизельгейта в США стремительно падает: сегмент сократился на 29,9%, до 137 290 машин, причем три четверти его объема занимают две лидирующие модели — дизельный пикап Ram (55 209 шт.) и дизельный коммерческий фургон Ford Transit (50 137 шт.).

Из-за экологического скандала продажи автомобилей марки Volkswagen в прошлом году просели на 7,6%, до 322 948 штук, в минусе все модели, кроме компактного кроссовера Tiguan, спрос на который удивительным образом взлетел на 21,7%, до 43 638 штук. Этот год сулит Тигуану дальнейший рост, ведь на рынок вышла модель нового поколения с более вместительным семиместным кузовом.

Что будет с американским рынком дальше, никто не знает, в начале этого года местные эксперты были на редкость скупы на прогнозы, и это вполне объяснимо — от «черного ящика» в виде Дональда Трампа можно ожидать чего угодно. С одной стороны, новый президент страны обещает поддержку и защиту местным автопроизводителям, с другой — его политика протекционизма может привести к росту цен и снижению спроса. Как говорится, поживем — увидим.

  • С нашим обзором по итогам продаж новых автомобилей в США за 2015 год можно ознакомиться здесь.
  • Первые итоги продаж за 2016-й подвела и Европа, но пока что в ней нет разбивки по моделям. Как только эти данные появятся, мы их опубликуем.

Фото: Ford, GM

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