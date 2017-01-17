Итоги продаж автомобилей в США в 2016 году: затишье перед неизвестностью

В прошлом году американцы приобрели 17 557 955 автомобилей, что на 0,4% больше, чем годом ранее, но спрос на самые ходовые народные модели — пикапы — опережает средний по рынку: этот сегмент вырос на 5,9%, до 2 692 540 штук, лидирует в нем, как и прежде, Ford F-Series с результатом 820 799 реализованных экземпляров (+5,2% относительно АППГ). Главный фордовский конкурент — Chevrolet Silverado — просел на 4,3%, но смог удержать за собой второе место как в сегменте пикапов, так и в абсолютном зачете: продано 574 876 машин. На третьем месте — пикап Ram P/U, прибавивший в популярности сразу 8,7% — продано 489 418 штук.
Четвертое место, как и год назад, занимает бизнес-седан Toyota Camry, но его продажи упали на 9,5%, до 388 618 экземпляров, — модель нового поколения, показанная в начале января на Детройтском автосалоне, подоспела очень вовремя. Компактная Toyota Corolla пока что сохранила за собой пятое место в абсолюте — продано 378 210 шт. (+2,7% относительно АППГ), но в затылок ей дышит Honda Civic, которая благодаря смене поколений в прошлом году смогла добиться роста популярности на 9,4% — своих покупателей нашли 366 927 машин.
Еще более плотная борьба разгорается между компактными паркетниками Honda CR-V (7-е место, 357 335 проданных экземпляров) и Toyota RAV4 (8-е место, 352 154 проданных экземпляра), причем «рафик» вырос на 11,6%, а Хонда — только на 3,4%, но смена поколений должна помочь CR-V в 2017 году сохранить лидерство в сегменте кроссоверов.
Спрос на седан Honda Accord продолжает падать: с 6-го места он скатился на 9-е и смог привлечь лишь 345 225 покупателей — на 2,9% меньше, чем в 2015 году.
Из первой десятки вылетела компактная Nissan Altima, известная в России под именем Sentra, но ее место заняла другая ниссановская модель — кроссовер Nissan Rogue, он же по-нашему X-Trail: реализовано 329 904 экземпляра, на 14,9% больше, чем в 2015-м. В этом году в помощь Rogue придет более компактный Rogue Sport — слегка подретушированный европейский Qashqai.
Топ-10 самых продаваемых моделей
|
#
|
Модель
|
2016
|
2015
|
Изменение, %
|
1
|
Ford F-Series
|
820 799
|
780 354
|
5,2%
|
2
|
Chevrolet Silverado
|
574 876
|
600 544
|
—4,3%
|
3
|
Ram P/U
|
489 418
|
450 122
|
8,7%
|
4
|
Toyota Camry
|
388 618
|
429 355
|
—9,5%
|
5
|
Toyota Corolla
|
378 210
|
368 431
|
2,7%
|
6
|
Honda Civic
|
366 927
|
335 384
|
9,4%
|
7
|
Honda CR-V
|
357 335
|
345 647
|
3,4%
|
8
|
Toyota RAV4
|
352 154
|
315 412
|
11,6%
|
9
|
Honda Accord
|
345 225
|
355 557
|
—2,9%
|
10
|
Nissan Rogue
|
329 904
|
287 190
|
14,9%
В рейтинге брендов самые заметные изменения на второй и третьей строчках: американская марка Chevrolet пропустила вперед японскую Тойоту — продано 2 096 510 и 2 106 374 машин соответственно. Лидирует по-прежнему Ford с результатом 2 487 487 реализованных автомобилей.
Топ-10 самых продаваемых брендов
|
#
|
Бренд
|
2016
|
2015
|
Изменение, %
|
1
|
Ford
|
2 487 487
|
2 501 855
|
—0,6%
|
2
|
Toyota
|
2 106 374
|
2 121 760
|
—0,7%
|
3
|
Chevrolet
|
2 096 510
|
2 125 347
|
—1,4%
|
4
|
Honda
|
1 476 582
|
1 409 386
|
4,8%
|
5
|
Nissan
|
1 426 130
|
1 351 420
|
5,5%
|
6
|
Jeep
|
926 376
|
872 908
|
6,1%
|
7
|
Hyundai
|
768 057
|
761 710
|
0,8%
|
8
|
Kia
|
647 598
|
625 818
|
3,5%
|
9
|
Subaru
|
615 132
|
582 675
|
5,6%
|
10
|
GMC
|
546 628
|
558 697
|
—2,2%
В премиальном сегменте произошли две рокировки: Lexus сместил BMW со второго места, а Cadillac сумел вырвать у Акуры шестое.
Топ-10 самых продаваемых премиальных брендов
|
#
|
Бренд
|
2016
|
2015
|
Изменение, %
|
1
|
Mercedes-Benz
|
374 541
|
372 977
|
0,4%
|
2
|
Lexus
|
331 228
|
344 601
|
—3,9%
|
3
|
BMW
|
313 174
|
346 023
|
—9,5%
|
4
|
Buick
|
229 631
|
223 055
|
2,9%
|
5
|
Audi
|
210 213
|
202 202
|
4,0%
|
6
|
Cadillac
|
170 006
|
175 267
|
—3,0%
|
7
|
Acura
|
161 360
|
177 165
|
—8,9%
|
8
|
Infiniti
|
138 293
|
133 498
|
3,6%
|
9
|
Lincoln
|
111 724
|
101 227
|
10,4%
|
10
|
Volvo
|
82 724
|
70 047
|
18,1%
Любопытно, что самой продаваемой премиальной моделью в 2016 году стал субкомпактный кроссовер Buick Encore, являющийся ничем иным, как перелицованным и более щедро оснащенным Опелем Моккой: в 2016 году спрос на него вырос на 16,3% и достиг 78 565 экземпляров. На втором и третьем местах рейтинга премиальных моделей расположились Mercedes-Benz C-класса (77 167 шт.) и BMW 3-й серии (70 458), но оба немецких продукта теряют покупателей: минус 10,4% и минус 25,5% соответственно.
Вкратце осветим и «зеленый» сектор: самым продаваемым гибридом стал тойотовский Prius — продано 98 863 штуки (-13,1% относительно АППГ). Сегмент plug-in гибридов уверенно возглавил Chevrolet Volt — реализовано 24 739 машин (+60,7%). Лучшим среди электромобилей стала Tesla Model S: несмотря на проблемы с автопилотом, американцы купили 29 156 экземпляров этой модели (+15,7%).
Отдельно скажем про дизельные машины, популярность которых на волне дизельгейта в США стремительно падает: сегмент сократился на 29,9%, до 137 290 машин, причем три четверти его объема занимают две лидирующие модели — дизельный пикап Ram (55 209 шт.) и дизельный коммерческий фургон Ford Transit (50 137 шт.).
Из-за экологического скандала продажи автомобилей марки Volkswagen в прошлом году просели на 7,6%, до 322 948 штук, в минусе все модели, кроме компактного кроссовера Tiguan, спрос на который удивительным образом взлетел на 21,7%, до 43 638 штук. Этот год сулит Тигуану дальнейший рост, ведь на рынок вышла модель нового поколения с более вместительным семиместным кузовом.
Что будет с американским рынком дальше, никто не знает, в начале этого года местные эксперты были на редкость скупы на прогнозы, и это вполне объяснимо — от «черного ящика» в виде Дональда Трампа можно ожидать чего угодно. С одной стороны, новый президент страны обещает поддержку и защиту местным автопроизводителям, с другой — его политика протекционизма может привести к росту цен и снижению спроса. Как говорится, поживем — увидим.
- С нашим обзором по итогам продаж новых автомобилей в США за 2015 год можно ознакомиться здесь.
- Первые итоги продаж за 2016-й подвела и Европа, но пока что в ней нет разбивки по моделям. Как только эти данные появятся, мы их опубликуем.
Фото: Ford, GM