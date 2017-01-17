Итоги продаж автомобилей в США в 2016 году: затишье перед неизвестностью

Если в 2015 году американский рынок новых машин на фоне дешевеющей нефти поднялся на 5,8%, то за 2016-й рост составил скромные 0,4%. Дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от политики нового президента США Дональда Трампа.

Ford F-Series — бессменный лидер американского рынка

В прошлом году американцы приобрели 17 557 955 автомобилей, что на 0,4% больше, чем годом ранее, но спрос на самые ходовые народные модели — пикапы — опережает средний по рынку: этот сегмент вырос на 5,9%, до 2 692 540 штук, лидирует в нем, как и прежде, Ford F-Series с результатом 820 799 реализованных экземпляров (+5,2% относительно АППГ). Главный фордовский конкурент — Chevrolet Silverado — просел на 4,3%, но смог удержать за собой второе место как в сегменте пикапов, так и в абсолютном зачете: продано 574 876 машин. На третьем месте — пикап Ram P/U, прибавивший в популярности сразу 8,7% — продано 489 418 штук.

Четвертое место, как и год назад, занимает бизнес-седан Toyota Camry, но его продажи упали на 9,5%, до 388 618 экземпляров, — модель нового поколения, показанная в начале января на Детройтском автосалоне, подоспела очень вовремя. Компактная Toyota Corolla пока что сохранила за собой пятое место в абсолюте — продано 378 210 шт. (+2,7% относительно АППГ), но в затылок ей дышит Honda Civic, которая благодаря смене поколений в прошлом году смогла добиться роста популярности на 9,4% — своих покупателей нашли 366 927 машин.

Еще более плотная борьба разгорается между компактными паркетниками Honda CR-V (7-е место, 357 335 проданных экземпляров) и Toyota RAV4 (8-е место, 352 154 проданных экземпляра), причем «рафик» вырос на 11,6%, а Хонда — только на 3,4%, но смена поколений должна помочь CR-V в 2017 году сохранить лидерство в сегменте кроссоверов.

Спрос на седан Honda Accord продолжает падать: с 6-го места он скатился на 9-е и смог привлечь лишь 345 225 покупателей — на 2,9% меньше, чем в 2015 году.

Из первой десятки вылетела компактная Nissan Altima, известная в России под именем Sentra, но ее место заняла другая ниссановская модель — кроссовер Nissan Rogue, он же по-нашему X-Trail: реализовано 329 904 экземпляра, на 14,9% больше, чем в 2015-м. В этом году в помощь Rogue придет более компактный Rogue Sport — слегка подретушированный европейский Qashqai.

Топ-10 самых продаваемых моделей

# Модель 2016 2015 Изменение, % 1 Ford F-Series 820 799 780 354 5,2% 2 Chevrolet Silverado 574 876 600 544 —4,3% 3 Ram P/U 489 418 450 122 8,7% 4 Toyota Camry 388 618 429 355 —9,5% 5 Toyota Corolla 378 210 368 431 2,7% 6 Honda Civic 366 927 335 384 9,4% 7 Honda CR-V 357 335 345 647 3,4% 8 Toyota RAV4 352 154 315 412 11,6% 9 Honda Accord 345 225 355 557 —2,9% 10 Nissan Rogue 329 904 287 190 14,9%

В рейтинге брендов самые заметные изменения на второй и третьей строчках: американская марка Chevrolet пропустила вперед японскую Тойоту — продано 2 096 510 и 2 106 374 машин соответственно. Лидирует по-прежнему Ford с результатом 2 487 487 реализованных автомобилей.

Топ-10 самых продаваемых брендов

# Бренд 2016 2015 Изменение, % 1 Ford 2 487 487 2 501 855 —0,6% 2 Toyota 2 106 374 2 121 760 —0,7% 3 Chevrolet 2 096 510 2 125 347 —1,4% 4 Honda 1 476 582 1 409 386 4,8% 5 Nissan 1 426 130 1 351 420 5,5% 6 Jeep 926 376 872 908 6,1% 7 Hyundai 768 057 761 710 0,8% 8 Kia 647 598 625 818 3,5% 9 Subaru 615 132 582 675 5,6% 10 GMC 546 628 558 697 —2,2%

В премиальном сегменте произошли две рокировки: Lexus сместил BMW со второго места, а Cadillac сумел вырвать у Акуры шестое.

Топ-10 самых продаваемых премиальных брендов

# Бренд 2016 2015 Изменение, % 1 Mercedes-Benz 374 541 372 977 0,4% 2 Lexus 331 228 344 601 —3,9% 3 BMW 313 174 346 023 —9,5% 4 Buick 229 631 223 055 2,9% 5 Audi 210 213 202 202 4,0% 6 Cadillac 170 006 175 267 —3,0% 7 Acura 161 360 177 165 —8,9% 8 Infiniti 138 293 133 498 3,6% 9 Lincoln 111 724 101 227 10,4% 10 Volvo 82 724 70 047 18,1%

Buick Encore

Любопытно, что самой продаваемой премиальной моделью в 2016 году стал субкомпактный кроссовер Buick Encore, являющийся ничем иным, как перелицованным и более щедро оснащенным Опелем Моккой: в 2016 году спрос на него вырос на 16,3% и достиг 78 565 экземпляров. На втором и третьем местах рейтинга премиальных моделей расположились Mercedes-Benz C-класса (77 167 шт.) и BMW 3-й серии (70 458), но оба немецких продукта теряют покупателей: минус 10,4% и минус 25,5% соответственно.

Вкратце осветим и «зеленый» сектор: самым продаваемым гибридом стал тойотовский Prius — продано 98 863 штуки (-13,1% относительно АППГ). Сегмент plug-in гибридов уверенно возглавил Chevrolet Volt — реализовано 24 739 машин (+60,7%). Лучшим среди электромобилей стала Tesla Model S: несмотря на проблемы с автопилотом, американцы купили 29 156 экземпляров этой модели (+15,7%).

Отдельно скажем про дизельные машины, популярность которых на волне дизельгейта в США стремительно падает: сегмент сократился на 29,9%, до 137 290 машин, причем три четверти его объема занимают две лидирующие модели — дизельный пикап Ram (55 209 шт.) и дизельный коммерческий фургон Ford Transit (50 137 шт.).

Из-за экологического скандала продажи автомобилей марки Volkswagen в прошлом году просели на 7,6%, до 322 948 штук, в минусе все модели, кроме компактного кроссовера Tiguan, спрос на который удивительным образом взлетел на 21,7%, до 43 638 штук. Этот год сулит Тигуану дальнейший рост, ведь на рынок вышла модель нового поколения с более вместительным семиместным кузовом.

Что будет с американским рынком дальше, никто не знает, в начале этого года местные эксперты были на редкость скупы на прогнозы, и это вполне объяснимо — от «черного ящика» в виде Дональда Трампа можно ожидать чего угодно. С одной стороны, новый президент страны обещает поддержку и защиту местным автопроизводителям, с другой — его политика протекционизма может привести к росту цен и снижению спроса. Как говорится, поживем — увидим.

С нашим обзором по итогам продаж новых автомобилей в США за 2015 год можно ознакомиться здесь.

Первые итоги продаж за 2016-й подвела и Европа, но пока что в ней нет разбивки по моделям. Как только эти данные появятся, мы их опубликуем.

Фото: Ford, GM