BMW не станет прекращать поставки машин из-за ЭРА-ГЛОНАСС

На прошедшей сегодня в Москве итоговой пресс-конференции представители российского офиса BMW Group объявили цены на новое поколение седана 5-й серии. Также они сообщили, что не станут прекращать поставки некоторых моделей из-за ряда ограничений по системе ЭРА-ГЛОНАСС.

Главным ньюсмейкером пресс-конференции стала гендиректор BMW Group Россия Елена Смирнова. Она рассказала, что за прошедший год премиальный сегмент, который чувствует себя немного лучше рынка в целом (он, напомним, просел на 11,9%), сократился лишь на 5,3%. Производители премиума на всех продали 130 194 машины. При этом на долю автомобилей BMW пришлось 27 507 машин (+0,1%), а Mini — 1360 (+0,7%).

Ситуация на российском авторынке в сентябре-декабре 2016 года, со слов г-жи Смирновой, дает основания полагать, что рынок нащупал дно и наступивший год будет несколько позитивнее. Причин тут по меньшей мере две: скажется проявление отложенного спроса, да и деньги стали дешевле из-за большей доступности кредитов. «В прошлом году в кредит машины брали те, у кого деньги были, просто они не хотели их вынимать из бизнеса», — говорит глава российского офиса BMW Group.

BMW X5 — бестселлер баварской марки в России.

Лучше всех в стане BMW продавался кроссовер X5 (5203 реализованных машины). За ним следует седан 5-й серии (4426), который пользовался неплохим спросом, несмотря на конец жизненного цикла уходящего поколения. Далее в хит-параде баварской марки разместились X6 (4074), 3-я серия (3740) и X3 (2824). Некоторые модели продавались вопреки тенденциям в своих подсегментах. Так произошло, к примеру, с 5-й и 3-й сериями, чьи продажи выросли, несмотря на негативный тренд. К примеру, «трешка» продемонстрировала 5-процентный рост на фоне упавшего на 24% сегмента премиальных седанов D-класса.

В этом году нас ожидает более двадцати новинок марок BMW и Mini. В частности, уже в марте к нам приедет новое поколение BMW 5-й серии в кузове G30, представленное на днях в Детройте. Сегодня же стали известны цены на новичка. Приводим их в таблице ниже.

Модель Цена, руб. BMW 520d 2 760 000 BMW 520d xDrive 2 900 000 BMW 530i 2 990 000 BMW 530i xDrive 3 130 000 BMW 530d xDrive 3 600 000 BMW 540i xDrive 3 600 000 BMW 550i xDrive 5 100 000

В базовой версии 520d седан нынче обойдется в 2 760 000 руб., в то время как в кузове F10 дилеры распродают остатки 2016 модельного года по цене от 2 540 000 руб. за версию 520i. Цены на новый BMW M5 будут объявлены позже, ближе к старту продаж.

Новое поколение BMW 5-й серии (кузов G30) стало еще агрессивнее.

Через пару месяцев ожидаем и новый кроссовер Mini Countryman, который составляет половину продаж всех Mini в нашей стране. Причем к нам привезут как полноприводную, так и моноприводную версию. О ценах на него мы сообщали ранее. К слову, несмотря на скромные продажи в целом, Россия заняла первую строчку в мировом чарте британской марки по числу заряженных Mini в модификации JCW.

Этот год назван в нашей стране Годом экологии. BMW решила внести свой вклад в эту историю и привезти в РФ свой электрокар — i3 с батареей на 94 А.ч, позволяющей передвигаться без подзарядки до 230 км. Правда, продавать его суждено лишь пятерке дилеров по всей стране. Да и ценник на него, по признанию г-жи Смирновой, немалый — 4 360 000 руб. за хэтчбек на батарейках.

Новый Mini Countryman будет предлагаться по цене 1 690 000 руб. Пока еще доступный у дилеров Cooper Countryman первого поколения можно приобрести по цене от 1 459 000 руб.

Увеличить продажи группы в нашей стране в 2017 году (конкретные плановые показатели пока не озвучиваются) призваны различные маркетинговые активности. К примеру, в каждом из переформатированных в духе Future retail дилерских центров появится этакий фанат-эксперт, который сможет рассказать потенциальным клиентам все о марке и моделях, но непосредственно в продажах участие принимать не будет. Активничает и кэптивный BMW-банк, снизивший ставки до 7,7% годовых. В прошлом году каждый третий BMW и Mini был куплен при помощи заемных средств.

Омрачить картину мог лишь отказ от ввоза в нашу страну сразу нескольких, пусть и нишевых, моделей BMW. Как сообщал «За рулем.РФ», причиной стало недопонимание импортерами нового закона, запрещающего получение одобрения типа транспортного средства (ОТТС) машинами, не имеющими на борту системы экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Однако, как сообщила сегодня на пресс-конференции Елена Смирнова, отвечая на вопрос «За рулем.РФ», 28 декабря 2016 года представительством BMW Group было получено письмо-разъяснение от Минтранса РФ, в котором сообщается, что получившие ранее ОТТС (выдается сроком до трех лет) машины могут ввозиться в страну до истечения срока действия технического документа. Таким образом, немцы до 2019 года могут продолжить поставки кабриолетов 4-й (включая М4) и 6-й серий (включая М-версии), а также i8, M3 и автомобилей 5-й серии GT. Более того, заводы BMW прошли сертификацию в НАМИ на проведение тестов ЭРА-ГЛОНАСС в будущем, что позволит им выдавать соответствующие заключения.

О том, что BMW откажется от импорта в нашу страну сразу нескольких моделей из-за ограничений по ЭРА-ГЛОНАСС, мы сообщали летом прошлого года. А на днях стало известно, что аналогичное решение приняли и в стане конкурирующей марки Audi.

2017 год станет для BMW годом 5-й серии в России. В ближайшее время дилеры марки приступят к сбору заказов на эту модель. А наш эксперт Михаил Кулешов уже имел возможность проехаться на новичке и составить о нем первое мнение.

Фото: BMW



