Минздрав требует ужесточить наказание за препятствие проезду скорой помощи

В ведомстве обсуждают способы борьбы с теми, кто препятствует проезду бригады медиков. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.

Замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева сообщила, что вопрос об ужесточении наказания тех, кто препятствует проезду скорой помощи, обсуждается и в Минздраве, и с общественностью, в частности, с «пациентским сообществом».

Также обсуждается вопрос об изменении законодательства с целью разрешить машинам скорой помощи таранить не пропускающие их автомобили.

«Если скорую не пропустили, это просто не неумышленное убийство, а я бы сказала, что это умышленное убийство. Потому что как можно не пропустить скорую, тем более реанимацию, которая идет с сигнальными маячками?» — передает слова Яковлевой ТАСС.

Данная тема вновь возникла после вопиющего случая, произошедшего на Камчатке, когда автомобилистка не захотела пропустить карету скорой помощи и из-за ее упрямства умер 21-летний молодой человек, к которому торопились медики. Об инциденте узнали в Кремле, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поведение водителя, не пропустившего скорую помощь, недопустимо и должно получить правовую оценку.

Первой предложила бороться с хаотично припаркованными во дворах домов автомобилями Общественная палата. Активисты отметили, что необходимо разрешить оперативным службам таранить такие транспортные средства, чтобы обеспечить доступ к нужному объекту.

«За рулем.РФ» проводил опрос читателей, чтобы узнать, кому, на их взгляд, следует дать право таранить автомобили-нарушители. Больше всего набрали ответы: «МЧС (пожарным и т.д.)» — 40% и «скорой помощи» — 30%.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС