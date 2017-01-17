Автовладелец отомстил хамоватому полицейскому через Youtube

Инцидент, произошедший в Алма-Ате, забавный и грустный одновременно. Страж закона, вместо того чтобы поощрять вежливость на дороге, в весьма циничной форме отчитал водителя, пропустившего выезжающий с парковки автомобиль. Однако тот в долгу не остался и как смог отомстил обидчику.

Как гласит описание к видеоролику, инцидент произошел на улице Жибек Жолы, которая находится в центре Алма-Аты. Автовладелец Иззат пропустил ВАЗ-2107, выезжавший задним ходом с парковки. Реакция полицейского была неожиданной: через громкоговоритель страж порядка на всю улицу поинтересовался, не «Красный крест» ли водитель, иначе зачем он всех пропускает? После недолгих препирательств Иззат прямо спросил у полицейских, жалко ли им подождать несколько секунд? Полицейский, опять же через громкоговоритель, выдал очередной перл: «Жалко у пчелки». После проезда перекрестка полицейские устремились за водителем Suzuki, чтобы еще раз указать тому, как он не прав. При этом осталось загадкой, куда они так спешили в начале ролика и почему совсем не торопились в конце.

Несколько наивно в наше время звучит отповедь водителя, хотя по сути он, разумеется, прав: «Вы разве такие должны быть? Вы должны пример подавать! Вы не правы, я вам точно скажу! Я вас на youtube выложу!». Свою угрозу он действительно выполнил. Надеемся, грубые полицейские получили от начальства по заслугам.

Комментарий пользователя youtube:

Каршига Кульшимбаев: «Поощрять нужно вежливость и уважение на дороге, а бесстыжие и непрофессиональные сотрудники ДПС потом еще нагло соврали, что Изат на коротком отрезке пропускал четвертую подряд машину с парковки. А сленг и манера разговаривать стражей порядка вообще не вызывают никакого уважения. Однозначно их нужно уволить с органов. Сегодня они безвинного ни за что обвинили, завтра безвинного убьют и соврут, что действовали в целях самообороны».﻿

Фото, видео: youtube

