Электромобиль BMW i3 приехал в Россию под видом гибрида

Российское представительство баварской фирмы объявило о начале приема заказов на высокотехнологичный городской хэтчбек с гибридной силовой установкой. Цена — космическая!

На пятом году жизни электромобиль BMW i3 наконец-то добрался до нашей страны. Его продажи были анонсированы сразу после дебюта летом 2013 года, но оперативно поставки налажены не были, а грянувший в России под конец 2014 года кризис казалось бы поставил крест на перспективах «ай-третьего» на нашем рынке. Тем удивительнее, что электромобиль приехал к нам теперь, когда наступила эпоха ЭРА-ГЛОНАСС и многие автопроизводители урезают модельные ряды, не желая мириться с дорогой сертификацией. Однако, как сегодня выяснилось, BMW успела заблаговременно получить ОТТС на некоторые нишевые модели, в том числе на электрокар i3, так что в России он будет продаваться без спасательного модуля.

К нам правда планируется поставляться исключительно хэтчбеки в модификации Range Extender, с удлинителем запаса хода в виде 2-цилиндрового бензинового ДВС объемом 650 «кубиков» и мопедной мощностью 28 л.с. С колесами рядная «двойка» никак не связана, ее задача — подпитывать через генератор АКБ, когда ее заряд походит к концу. Предполагается, что ДВС включается в работу только в случае острой необходимости и большую часть времени машина будет работать исключительно на электротяге, так что с некоторой натяжкой «ай-третий» с бензобаком (его объем — всего 9 л) все же можно назвать электромобилем.

Весной прошлого года BMW i3 получил новую литий-ионную АКБ с увеличенной с 22 до 33 кВт·ч емкостью. В полностью заряженном состоянии она обеспечивает запас хода по «овощному» ездовому циклу NEDC в 300 км, ДВС добавляет к этой цифре еще примерно 150 км. В реальности же, как показывают тесты наших европейских коллег, следует рассчитывать на примерно 200 км безвыхлопного пробега. Мощность тягового электродвигателя, приводящего в движение задние колеса, составляет 170 л.с., он способен разогнать полуторатонную машину до 100 км/ч за 8,1 с, максимальная скорость ограничена на уровне 150 км/ч.

Полностью зарядить батарею можно менее чем за 3 часа.

Теперь самое интересное: минимальная цена BMW i3 в России составит 4 360 000 рублей! И может еще вырасти за счет опций. Для сравнения скажем, что в США BMW i3 Range Extender с новой батареей стоит 47 450 долларов (примерно 2,82 млн рублей по текущему курсу), В Европе — 40 650 евро (2,57 млн рублей), при этом в отдельных американских штатах и странах ЕС на покупку «электрички» можно получить щедрую правительственную дотацию. Российское государство скидок гражданам на покупку электромобилей и гибридов не дает, так что смысл покупки BMW i3 может быть исключительно «спортивным», причем испытывать его должен очень состоятельный человек — много ли таких найдется?

По итогам 11 месяцев прошлого года BMW i3 занимает в европейском сегменте электромобилей третье после Renault Zoe и Nissan Leaf место: продано 13 198 экземпляров, причем неизвестно, сколько из них приходится на гибридную модификацию R ange E xtender — эти данные баварская фирма охраняет как государственную тайну. На рынке США «ай-третий» в 2016 году стал четвертым по популярности электрокаром (впереди две Теслы и Nissan Leaf ): дилеры реализовали 7625 экземпляров модели, причем опять-таки неясно, сколько из них снабжены ДВС.

ange xtender — эти данные баварская фирма охраняет как государственную тайну. На рынке США «ай-третий» в 2016 году стал четвертым по популярности электрокаром (впереди две Теслы и Nissan Leaf ): дилеры реализовали 7625 экземпляров модели, причем опять-таки неясно, сколько из них снабжены ДВС. По данным немецких СМИ, в этом году BMW i3 ожидает рестайлинг и очередной апгрейд батареи — ее емкость может быть увеличена до 50 кВт·ч.

Фото: BMW