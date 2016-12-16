Спортбайк на завтрак, Porsche на обед: экстремальный Chevrolet Corvette выйдет сверхмалым тиражом

Компания Chevrolet готовит умопомрачительный Corvette ZR1 нового поколения, который может стать самым мощным серийным автомобилем в истории марки. Но если ждать его дебюта нет сил, то на помощь придет контора Speciality Vehicle Engineering.

Имя Yenko — что сладчайшая музыка и мед на душу адепта настоящих американских автомобилей. Первоначально фирма Дона Енко из штата Нью-Джерси занималась продажей Chevrolet, но запомнилась именно в роли тюнера. В конце шестидесятых годов высокие чины General Motors придумали совершенно дискриминационное правило для новорожденного Camaro, запретив производителю ставить на новинку моторы объемом свыше 400 кубических дюймов (6,6 л). Енко обошел надуманный лимит и установил в Chevy 7,0-литровую «восьмерку» от Corvette мощностью 450 л.с. Заряженные Camaro, Chevelle, Nova и более ранние Stinger на базе своеобразного Chevy Corvair стали легендой. Гораздо большее количество людей о них слышало, нежели имело возможность созерцать в живую: машины были крайне редкими. Самым распространенным, если это определение вообще уместно, оказался Camaro 1969 года — по некоторым данным, дилерским модификациям подвергли 198 пони-каров.

Прославить имя решила компания Speciality Vehicle Engineering, представившая лимитированный уникальный Yenko S/C Corvette на основе версии Grand Sport, а заодно и Camaro с аналогичными доработками. Тираж каждой модели — полсотни экземпляров.

За основу были взяты автомобили с 6,2-литровыми безнаддувными «восьмерками» LT-1. Получился этакий гибрид — механический нагнетатель, кованые алюминиевые поршни, кованый коленвал, доработанные головки блока цилиндров и система впрыска топлива от компрессорного двигателя LT-4, который нынче ставят на Corvette Z06 и Camaro ZL1. Со всеми новшествами отдача увеличивается с 460 до 800 л.с., а пик тяги вырастает до неимоверных 1016 Нм. Неудивительно, что спринт до сотни, по некоторым данным, укладывается примерно в 3 с, а ускорения со средних скоростей столь же головокружительны, что и старты с места. Внешние доработки сводятся к новым аэродинамическим элементам и характерной цветографической схеме. На автомобили действует гарантия 3 года или 60 000 км.

Тем временем компания Chevrolet представила огромный Бэтмобиль массой 768 кг, собранный из кубиков Lego.

На Детройтско м автосалон е Chevrolet представила полноразмерн ый кроссовер Chevrolet Traverse нового поколения , который планируют продавать также и в России.

Фото: Speciality Vehicle Engineering