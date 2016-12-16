Три на два: Kia Stinger едет в Европу с дизелем

Фастбек Kia, представленный на Детройтском мотор-шоу, собирается приступить к штурму Старого Света в конце текущего года. Путь к сердцам и кошелькам европейцев поможет проложить разнообразная гамма моторов.

Stinger стал настоящей сенсацией! Самый динамичный автомобиль в истории Kia, пожалуй, по праву можно считать наиболее имиджевым и амбициозным проектом последних лет. К тому же это первая легковушка корейской компании, доступная не только с задним, но и с полным приводом. Наконец, она красива и обогащена европейскими «генами» — дизайном занимался шеф-дизайнер Kia Europe Грегори Гийом, а ездовым манерам учил Альберт Бирман, три десятилетия посвятивший спортивному подразделению BMW M.

На Детройтском автосалоне компания обнародовала данные американской спецификации, а теперь стала известна палитра агрегатов, с которой Stinger заявится в Европу. Главное отличие от заокеанской версии заключается в наличии дизельной «четверки» объемом 2,2 л. Агрегат, развивающий 200 л.с. при 3800 об/мин и 440 Нм в диапазоне 1750–2750 об/мин, бодростью своих бензиновых собратьев, разумеется, не блещет: разгон до сотни укладывается в 8,5 с, а максимальная скорость — 225 км/ч. Но именно данная модификация должна стать локомотивом продаж.

Кроме мотора «два и два» в палитру включена бензиновая «турбочетверка» Theta объемом 2,0 л, выдающая 255 л.с. и 353 Нм при 1400–4000 об/мин. Предложат европейцам и топ-версию с 3,3-литровым агрегатом V6 Lambda II, оснащенным двумя турбонагнетателями. В активе такого спорткара 370 л.с. и 510 Нм, доступные при 1300–4500 об/мин. Рывок до сотни укладывается в 5,1 с, а на автобане самый крутой Stinger сможет выжать 270 км/ч. Старт европейских продаж намечен на четвертый квартал нынешнего года.

До конца 2017 года мы увидим Kia cee’d нового поколения. Недавно прототи п позволил заглянуть в салон и составить представление о недрах товарной модели.

Kia cee’d Компания Kia запатентовала название Stonic , которое, очевидно, получит новый субкомпактный кроссовер для рынков Старого Света.

Фото: Kia