Страховщики тормозят онлайн-продажи «автогражданки»

С 1 января все страховые компании обязаны предоставлять услугу выдачи электронных полисов. Однако они не торопятся это исполнять, всего с начала года было продано 58 тыс. полисов е-ОСАГО.

С начала января менее ста электронных полисов продали 39 из 69 торгующих ими компаний. Девять вообще проигнорировали онлайн-продажи, в связи с этим им грозят санкции как от ЦБ, так и от Российского союза автостраховщиков (РСА), сообщает «Коммерсантъ».

В январе лидировала компания «РЕСО-Гарантия» — 19,7 тыс. полисов (21% от онлайн-продаж ОСАГО компании за 2016 год). На втором месте ВСК (9,9 тыс. полисов — 10,2% от уровня 2016 года). Лидер рынка ОСАГО — Росгосстрах оформил лишь 6 тыс. электронных полисов. Как сообщали наши читатели, на сайте страховщика периодически возникали технические проблемы.

Всего за две недели января продано 58 тыс. е-полисов «автогражданки», в 2016 году их количество составило 330 тыс. штук.

По данным издания, из 69 действующих членов РСА продавали электронные полисы лишь 60 компаний. При этом 39 продали менее ста полисов, 13 — менее десяти, 2 страховщика продали по одному полису. Не продали ни одного полиса «ВТБ Страхование», «Капитал Страхование», «Мед-гарант», СК «Опора», «Регионгарант», РИКС, «Сибирский спас», «Спасские ворота», «Страховая бизнес группа», «Шанс». Правда, у «ВТБ Страхования» есть ограничение от ЦБ по продаже полисов ОСАГО.

ЦБ уже провел совещание с РСА, на котором решался вопрос о санкциях для игнорирующих продажу e-ОСАГО страховщиков. Так, сначала им грозит предписание, а потом ограничение или приостановка действия лицензии.

Лидерами продаж электронных полисов стали регионы, в которых ранее наблюдались затруднения в продаже страховок. Это Краснодарский край, Волгоградская и Ростовская области, Ставропольский край, Саратовская, Воронежская, Свердловская и Липецкая области, Башкирия.

Таким образом, несмотря на трудности начального периода, электронный полис свою задачу все-таки выполняет, повышая доступность услуги ОСАГО.

Сейчас на страховом рынке ждут внедрения нормы о приоритете ремонта перед денежными выплатами. Законопроект об этом во втором чтении рассмотрят в феврале. В РСА полагают, что нововведение устранит проблему автоюристов-мошенников.

Российские клиенты недовольны клиентским сервисом автостраховых компаний — индекс удовлетворенности граждан составил 7,4 балла из 10. Такие данные приводит компания Teleperformance, которая провела исследование страхового рынка в 11 странах.

Фото: ТАСС