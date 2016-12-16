Страховщики тормозят онлайн-продажи «автогражданки»

С 1 января все страховые компании обязаны предоставлять услугу выдачи электронных полисов. Однако они не торопятся это исполнять, всего с начала года было продано 58 тыс. полисов е-ОСАГО.

С начала января менее ста электронных полисов продали 39 из 69 торгующих ими компаний. Девять вообще проигнорировали онлайн-продажи, в связи с этим им грозят санкции как от ЦБ, так и от Российского союза автостраховщиков (РСА), сообщает «Коммерсантъ».

В январе лидировала компания «РЕСО-Гарантия» — 19,7 тыс. полисов (21% от онлайн-продаж ОСАГО компании за 2016 год). На втором месте ВСК (9,9 тыс. полисов — 10,2% от уровня 2016 года). Лидер рынка ОСАГО — Росгосстрах оформил лишь 6 тыс. электронных полисов. Как сообщали наши читатели, на сайте страховщика периодически возникали технические проблемы.

Всего за две недели января продано 58 тыс. е-полисов «автогражданки», в 2016 году их количество составило 330 тыс. штук.

По данным издания, из 69 действующих членов РСА продавали электронные полисы лишь 60 компаний. При этом 39 продали менее ста полисов, 13 — менее десяти, 2 страховщика продали по одному полису. Не продали ни одного полиса «ВТБ Страхование», «Капитал Страхование», «Мед-гарант», СК «Опора», «Регионгарант», РИКС, «Сибирский спас», «Спасские ворота», «Страховая бизнес группа», «Шанс». Правда, у «ВТБ Страхования» есть ограничение от ЦБ по продаже полисов ОСАГО.

ЦБ уже провел совещание с РСА, на котором решался вопрос о санкциях для игнорирующих продажу e-ОСАГО страховщиков. Так, сначала им грозит предписание, а потом ограничение или приостановка действия лицензии.

Лидерами продаж электронных полисов стали регионы, в которых ранее наблюдались затруднения в продаже страховок. Это Краснодарский край, Волгоградская и Ростовская области, Ставропольский край, Саратовская, Воронежская, Свердловская и Липецкая области, Башкирия.

Таким образом, несмотря на трудности начального периода, электронный полис свою задачу все-таки выполняет, повышая доступность услуги ОСАГО.

  • Сейчас на страховом рынке ждут внедрения нормы о приоритете ремонта перед денежными выплатами. Законопроект об этом во втором чтении рассмотрят в феврале. В РСА полагают, что нововведение устранит проблему автоюристов-мошенников.
  • Российские клиенты недовольны клиентским сервисом автостраховых компаний — индекс удовлетворенности граждан составил 7,4 балла из 10. Такие данные приводит компания Teleperformance, которая провела исследование страхового рынка в 11 странах.

Фото: ТАСС

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Комментарии (12)

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«Так, сначала им грозит предписание, а потом ограничение или приостановка действия лицензии.»

И что? Народ взвоет, что полисов нигде не купить, и ЦБ вместе с РСА пойдут «на попятную». И е-ОСАГО по-тихому вымрет. А вот «нагнули» бы каждого «тормозящего» миллионов на 10 для начала, польза была бы.

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+4

Как будь-то по другому должно было быть, Расея ёпт.

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+1

И кто Каплана минусует?Не иначе прихвостни РСА!

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+3

Пытался в течении 10-дней оформить е-полис в Росгосстрахе, он перенаправлял в то в Ингосстрах, то в Согласие, ни в одной из этих «шарашек» не получилось сделать, да и нет их офисов у нас . 17 января в течении дня с интервалом 1 час долбил Россгострах, он как обычно футболил на сайт замещающего страховщика ну я соответственно отказывался. И где-то в  районе 17 вечера вылезло сообщение что проверка данных в базе РСА не удалась необходимо прикрепить фото или сканы паспорта, ПТС и ВУ. Сделал отправил и о чудо через 15 минут на эл. почту приходит сообщение что данные проверены, все подтвердилось и ссылка для перехода на оплату и получение полиса. Перешел оплатил и через минуту полис у меня на почте. Зашел в личный кабинет проверил, в действующих полисах он уже висит. Неужели заработало, или мне просто повезло попал в нужный момент ? Волгоградская область.

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+3

Система абсолютно неработоспособна!!! Я так понимаю, что ситуация патовая — их не прикрывают, т.к. тогда вообще полисы не достать будет. Пока какая-нибудь полугосударственная структура типа сбербанка или почты не начнет продавать полисы ситуация не изменится

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+4
Кобенко Александр

Полисов полно,но только с ДОПАМИ!!! Все у них есть,только шкуру последнию хотят содрать.А власть и надзорные органы попустительствуют.Какой уже год беспредельничают! Волгоградская область.

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+1
Простов Дмитрий

Аналогично. С допами за 9000 в течении получаса, а за 3200 недели две пришлось побегать....

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0
Простов Дмитрий

Народ тихо посылает их в дупу и ездит так...

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+2

Как же вы задолбали с этим осаго ! Как будто свет клином сошелся на  нем . Ано , конечно понятно — бабло холявное .

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-2

Волгоградская область-[у нас не ругаются] полис НЕДОСТУПЕН!!!! Когда перестанут издеваться и глумиться!!!!

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+3

А я предупреждал.
Им просто в электронной версии обувать клиента сложнее, вот и тормозят.

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+2

в ресо я два дня мучился, в новогодние каникулы вообще не работала система, нигде. сделал в ингосстрахе, что самое смешное, что ресо сам туда направил

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0