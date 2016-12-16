Марка DS готовится представить таинственную флагманскую модель

Китайские СМИ сообщили, что уже в феврале французский премиальный бренд приоткроет завесу тайны над своим флагманом. Живьем же его покажут в апреле на автосалоне в Шанхае.

Кроссовер DS Wild Rubis Concept образца 2013 года имеет 2,9-метровую колесную базу, а длина кузова составляет 4,7 м.

На данный момент продуктовая линейка марки DS в Китае состоит всего из четырех моделей и нуждается в расширении. Пополнение прибудет уже совсем скоро, правда, пока непонятно, что именно это будет за машина.

Наши китайские коллеги резонно предполагают два варианта. Первый: французы приготовили большой паркетник в духе представленного в 2013 году в Шанхае концепта Wild Rubis, при этом в его основу ляжет модульная платформа EMP2, а технически кроссовер будет во многом идентичен Peugeot 5008, то есть на полный привод можно не рассчитывать.

Вариант второй: флагманский седан бизнес-класса на базе дебютировавшего в апреле прошлого года Ситроена C6 — эта довольно эффектная модель разработана совместно с Dongfeng на старой среднеразмерной платформе PSA специально для китайского рынка.

Первый сценарий представляется более вероятным, поскольку сегмент кроссоверов в 2016 году в Китае вырос на 47,1% и примерно на столько же годом ранее, то есть фактически удвоился всего за два года — такого ажиотажного спроса на машины типа SUV нет больше нигде в мире. Спрос на седаны растет гораздо скромнее (+3,8% в прошлом году), что, впрочем, не исключает появления в линейке DS большой четырехдверки, однако апрельская новинка, скорее всего, будет все-таки кроссовером. Ждать разгадки осталось недолго.

Кстати, если новинка окажется кроссовером, то неисключен ее последующий дебют в Европе и даже в России. Седан же на устаревшей платформе точно не покинет пределы КНР.

В 2016 году марка DS вывела на российский рынок две новинки: модернизированные хэтчбеки DS 3 и DS 4.

Фото: DS