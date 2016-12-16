В 2017 году в России закроются еще 150 дилерских центров

В прошлом году рынок покинули 300 дилеров, в 2017-м ожидается уход еще нескольких авторитейлеров. Об этом сообщил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

Кризис и снизившаяся доходность в бизнесе стали причинами массового закрытия дилерских центров, сообщил сегодня на пресс-конференции президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. Динамика в этом плане достаточно «грустная» — 2014 году в России насчитывалось 4100 дилеров, в 2015 году — 3800, в 2016-м — 3500 и, по прогнозам РОАД, в 2017-м их останется 3350.

По традиции в РОАД дали прогноз продаж новых легковых автомобилей на этот год. При благоприятных рыночных условиях — сохранении госпрограмм и «неухудшении рыночной конъюнктуры» — дилеры ожидают роста рынка на 5% . В среднем один дилерский центр в 2017 году может продать 445 автомобилей. В 2014 году этот показатель составлял 570 машин, в 2015-м — 421 шт., в 2016-м — 405 штук. При этом в 2015–2016 годах каждый третий автомобиль был продан с помощью программ господдержки.

Наблюдается рост продаж автомобилей с пробегом через дилерские центры. Так, в 2016 году весь рынок бэушек вырос на 6%, достигнув 5,19 млн штук, при этом через официальных дилеров было реализовано 570 900 штук, рост к уровню 2015 года составил 11%. По прогнозам РОАД, в 2017 году рынок подержанных машин должен вырасти еще на 5%.

Также глава РОАД Олег Мосеев сообщил, что Национальная база данных автомобилей с пробегом, созданием которой сейчас занимается ассоциация, может стать доступной для физических лиц уже к середине текущего года. Сейчас в базе 41,8 млн автомобилей, однако полноценная история есть пока по 2,5–3 млн из них. Проект еще совсем молодой, и, чтобы охватить весть рынок, потребуется два-три года, но уже к середине года будет накоплен достаточно солидный объем информации, который позволит открыть доступ к данной базе физическим лицам. Национальная база данных автомобилей с пробегом — ресурс, позволяющий найти всю информацию об автомобиле по ее уникальному VIN-номеру. Пользователями базы данных сначала станут автодилеры, банки, лизинговые компании, общественные организации, такие как Российский союз автостраховщиков, автопроизводители, а впоследствии и физлица.

РОАД высказала также свое отношение в грядущему изменению в обязательном страховании автогражданской ответственности, а именно замене денежного возмещения ремонтом. Нововведение дилерами оценивается положительно, ожидается, что это скажется на рынке авторемонтных услуг, которые предоставляют дилеры. При этом ассоциация считает выжным предусмотреть в законе, чтобы при необходимости замены деталей на поврежденном ТС допускалось использование только новых запасных частей, узлов и агрегатов.

Законопроект о натуральных выплатах в ОСАГО должны рассмотреть во втором чтении в феврале этого года, а заработает нововведение, предположительно, уже в марте.

С благоприятным прогнозом по состоянию российского автомобильного рынка в 2017 году также выступили в Mitsubishi. Компания полагает, что «дно» уже пройдено и рынок начинает восстанавливаться, что позволит японскому автопроизводителю нарастить продажи в нашей стране на 20%.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС