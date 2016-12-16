Итоги продаж автомобилей в Китае в 2016 году: выше неба!

За прошлый год в КНР было продано 24,4 млн новых автомобилей. По сравнению с 2015-м главный рынок планеты вырос на 15%.

Автосалоны в Гуанчжоу, Пекине, Чэнду и Шанхае нынче могут соперничать по количеству премьер с выставками в Детройте, Женеве, Токио и Париже. Правда, большинство новинок адресовано исключительно китайскому потребителю.

Благодаря поощрительным мерам со стороны китайского правительства, а именно сниженному в два раза налогу на машины с объемом двигателя менее 1,6 л, авторынок Поднебесной удвоил рост: по итогам 2015 года его объем увеличился на 7,3%, а в прошлом году — на 15%. Налогово выгодные малолитражки занимают львиную долью рынка: за год их продажи вросли на 21% и составили 17,6 миллиона. В это число входит и абсолютный бестселлер китайского рынка — неказистый минивэн Wuling Hongguang, разошедшийся в прошлом году тиражом 650 018 экземпляров.

Wuling Hongguang — воплощение формулы «дешево и сердито» по-китайски.

Hongguang привлекает китайцев своей ценой и вместимостью — от 41 800 юаней (примерно 365 тысяч рублей) за семиместную машину длиной 4,4 м! Но по сравнению с 2015 годом продажи этой модели упали на 0,8% — все-таки возраст и примитивность конструкции дают о себе знать. В целом, в 2016 году китайцы купили 2,467 млн минивэнов — на 25,8% больше, чем годом ранее.

Топ-10 самых продаваемых минивэнов в Китае в 2016 году

# Модель Производитель Кол-во, шт. 1 Wuling Hongguang SAIC-GM-Wuling 650 018 2 Baojun 730 SAIC-GM-Wuling 370 169 3 Chana Honor Changan 152 607 4 Weiwang (Wevan) M30 BAIC 121 153 5 Chana Oushang Changan 118 185 6 Huansu H3 BAIC 106 634 7 Dongfeng Fengguang (Glory) 330 Dongfeng Sokon (DFSK) 98 039 8 Dongfeng Fengxing Lingzhi Dongfeng Liuzhou 90 700 9 Buick GL8 SAIC-GM 79 600 10 Dongfeng Fengguang (Glory) 370 Dongfeng Sokon (DFSK) 70 634

Buick Excelle GT — премиальный вариант европейского седана Opel Astra стал в Китае настоящим хитом.

Продажи легковых моделей (преимущественно седанов и хэтчбеков) за прошлый год выросли на 3,8% и достигли 12,1 млн штук — это пока что самый большой сегмент китайского рынка. Лидирует здесь, как и год назад, Volkswagen Lavida Sedan: дилеры реализовали 478 699 экземпляров этой модели, на 20,8% больше, чем в 2015-м. На втором месте Buick Excelle GT (продано 370 370 шт.), обошедший за год по популярности Nissan Sylphy — «японец» теперь на третьем месте (продано 367 979 шт.). Отметим, что впервые в лидирующую десятку сегмента легковушек вошла модель китайского бренда, а именно Geely Emgrand 7 — этот компактный седан смог привлечь 223 781 покупателя.

Топ-10 самых продаваемых легковых моделей в Китае в 2016 году

# Модель Производитель Кол-во, шт. 1 VW Lavida Sedan SAIC-VW 478 699 2 Buick Excelle GT SAIC-GM 370 370 3 Nissan Sylphy Dongfeng-Nissan 367 979 4 VW Jetta FAW-VW 348 437 5 VW Sagitar FAW-VW 341 331 6 Toyota Corolla FAW-Toyota 307 360 7 Ford Escort Changan-Ford 296 867 8 VW Santana Sedan SAIC-VW 282 815 9 Hyundai Elantra Langdong Beijing-Hyundai 253 804 10 Geely Emgrand 7 Geely 223 781

Baojun 560 — представитель молодой и очень успешной породы китайских кроссоверов.

Вседорожники и кроссоверы продолжают оставаться самым перспективным сегментом китайского рынка: в 2016 году их продажи достигли 9 миллионов — на 47,1% больше, чем в 2015-м! При этом, напомним, в 2015 году рост по сравнению с 2014-м составил 49,6%, то есть за два года продажи SUV почти удвоились — такого оглушительного роста нет больше нигде в мире, крупнейшие мировые автоконцерны спешно готовят для китайского рыка новые паркетники, чтобы, так сказать, поймать волну.

Здесь им, однако, придется столкнуться с мощными локальными производителями, китайцы пока что приобретают отечественные кроссоверы охотнее: лидером сегмента SUV вновь стал Haval H6 — в 2016 году продано 580 683 шт., на 55,6% больше, чем годом ранее. Немецкий Volkswagen Tiguan локальной сборки за год опустился со второй на пятую позицию: вопреки общему тренду его продажи упали на 6%. Зато в первую десятку с ходу прорвались китайские новички GAC Trumpchi GS4 и Baojun 560 — по итогам 2016 года продано 326 906 и 321 555 экземпляров соответственно.

Топ-10 самых продаваемых кроссоверов в Китае в 2016 году

# Модель Производитель Кол-во, шт. 1 Haval H6 Great Wall 580 683 2 GAC Trumpchi GS4 GAC 326 906 3 Baojun 560 SAIC-GM-Wuling 321 555 4 Buick Envision SAIC-GM 275 383 5 VW Tiguan SAIC-VW 240 510 6 Changan CS75 Changan 209 353 7 JAC Refine S3 JAC 197 947 8 Haval H2 Great Wall 196 926 9 Honda CR-V Dongfeng-Honda 180 319 10 Nissan X-Trail Dongfeng-Nissan 180 202

Прогнозы экспертов по китайскому рынку на текущий год по большей части сдержанные. С 1 января налог на малолитражные машины был увеличен с 5 до 7,5%, и это, вероятно, притормозит рост спроса. Ассоциация китайских автопроизводителей ожидает, что в 2017 году рынок вырастет на 5% и достигнет 25,7 млн автомобилей. Любопытно, что прошлогодний прогноз специалистов ассоциации был превышен вдвое, а на этот год, как полагают некоторые независимые аналитики, ассоциация дала завышенный прогноз и реальный рост рынка составит не более 1–2%. Более подробно с этим прогнозом можно ознакомиться в нашем отдельном материале.

Ранее «За рулем» опубликовал итоги продаж за 2016 год по рынкам России, Европы и США.

Подробные итоги продаж новых автомобилей в Китае за 2015 год можно посмотреть здесь.

Фото: Zuma/ТАСС, SAIC