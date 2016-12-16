Итоги продаж автомобилей в Китае в 2016 году: выше неба!

Благодаря поощрительным мерам со стороны китайского правительства, а именно сниженному в два раза налогу на машины с объемом двигателя менее 1,6 л, авторынок Поднебесной удвоил рост: по итогам 2015 года его объем увеличился на 7,3%, а в прошлом году — на 15%. Налогово выгодные малолитражки занимают львиную долью рынка: за год их продажи вросли на 21% и составили 17,6 миллиона. В это число входит и абсолютный бестселлер китайского рынка — неказистый минивэн Wuling Hongguang, разошедшийся в прошлом году тиражом 650 018 экземпляров.
Hongguang привлекает китайцев своей ценой и вместимостью — от 41 800 юаней (примерно 365 тысяч рублей) за семиместную машину длиной 4,4 м! Но по сравнению с 2015 годом продажи этой модели упали на 0,8% — все-таки возраст и примитивность конструкции дают о себе знать. В целом, в 2016 году китайцы купили 2,467 млн минивэнов — на 25,8% больше, чем годом ранее.
Топ-10 самых продаваемых минивэнов в Китае в 2016 году
|
#
|
Модель
|
Производитель
|
Кол-во, шт.
|
1
|
Wuling Hongguang
|
SAIC-GM-Wuling
|
650 018
|
2
|
Baojun 730
|
SAIC-GM-Wuling
|
370 169
|
3
|
Chana Honor
|
Changan
|
152 607
|
4
|
Weiwang (Wevan) M30
|
BAIC
|
121 153
|
5
|
Chana Oushang
|
Changan
|
118 185
|
6
|
Huansu H3
|
BAIC
|
106 634
|
7
|
Dongfeng Fengguang (Glory) 330
|
Dongfeng Sokon (DFSK)
|
98 039
|
8
|
Dongfeng Fengxing Lingzhi
|
Dongfeng Liuzhou
|
90 700
|
9
|
Buick GL8
|
SAIC-GM
|
79 600
|
10
|
Dongfeng Fengguang (Glory) 370
|
Dongfeng Sokon (DFSK)
|
70 634
Продажи легковых моделей (преимущественно седанов и хэтчбеков) за прошлый год выросли на 3,8% и достигли 12,1 млн штук — это пока что самый большой сегмент китайского рынка. Лидирует здесь, как и год назад, Volkswagen Lavida Sedan: дилеры реализовали 478 699 экземпляров этой модели, на 20,8% больше, чем в 2015-м. На втором месте Buick Excelle GT (продано 370 370 шт.), обошедший за год по популярности Nissan Sylphy — «японец» теперь на третьем месте (продано 367 979 шт.). Отметим, что впервые в лидирующую десятку сегмента легковушек вошла модель китайского бренда, а именно Geely Emgrand 7 — этот компактный седан смог привлечь 223 781 покупателя.
Топ-10 самых продаваемых легковых моделей в Китае в 2016 году
|
#
|
Модель
|
Производитель
|
Кол-во, шт.
|
1
|
VW Lavida Sedan
|
SAIC-VW
|
478 699
|
2
|
Buick Excelle GT
|
SAIC-GM
|
370 370
|
3
|
Nissan Sylphy
|
Dongfeng-Nissan
|
367 979
|
4
|
VW Jetta
|
FAW-VW
|
348 437
|
5
|
VW Sagitar
|
FAW-VW
|
341 331
|
6
|
Toyota Corolla
|
FAW-Toyota
|
307 360
|
7
|
Ford Escort
|
Changan-Ford
|
296 867
|
8
|
VW Santana Sedan
|
SAIC-VW
|
282 815
|
9
|
Hyundai Elantra Langdong
|
Beijing-Hyundai
|
253 804
|
10
|
Geely Emgrand 7
|
Geely
|
223 781
Вседорожники и кроссоверы продолжают оставаться самым перспективным сегментом китайского рынка: в 2016 году их продажи достигли 9 миллионов — на 47,1% больше, чем в 2015-м! При этом, напомним, в 2015 году рост по сравнению с 2014-м составил 49,6%, то есть за два года продажи SUV почти удвоились — такого оглушительного роста нет больше нигде в мире, крупнейшие мировые автоконцерны спешно готовят для китайского рыка новые паркетники, чтобы, так сказать, поймать волну.
Здесь им, однако, придется столкнуться с мощными локальными производителями, китайцы пока что приобретают отечественные кроссоверы охотнее: лидером сегмента SUV вновь стал Haval H6 — в 2016 году продано 580 683 шт., на 55,6% больше, чем годом ранее. Немецкий Volkswagen Tiguan локальной сборки за год опустился со второй на пятую позицию: вопреки общему тренду его продажи упали на 6%. Зато в первую десятку с ходу прорвались китайские новички GAC Trumpchi GS4 и Baojun 560 — по итогам 2016 года продано 326 906 и 321 555 экземпляров соответственно.
Топ-10 самых продаваемых кроссоверов в Китае в 2016 году
|
#
|
Модель
|
Производитель
|
Кол-во, шт.
|
1
|
Haval H6
|
Great Wall
|
580 683
|
2
|
GAC Trumpchi GS4
|
GAC
|
326 906
|
3
|
Baojun 560
|
SAIC-GM-Wuling
|
321 555
|
4
|
Buick Envision
|
SAIC-GM
|
275 383
|
5
|
VW Tiguan
|
SAIC-VW
|
240 510
|
6
|
Changan CS75
|
Changan
|
209 353
|
7
|
JAC Refine S3
|
JAC
|
197 947
|
8
|
Haval H2
|
Great Wall
|
196 926
|
9
|
Honda CR-V
|
Dongfeng-Honda
|
180 319
|
10
|
Nissan X-Trail
|
Dongfeng-Nissan
|
180 202
Прогнозы экспертов по китайскому рынку на текущий год по большей части сдержанные. С 1 января налог на малолитражные машины был увеличен с 5 до 7,5%, и это, вероятно, притормозит рост спроса. Ассоциация китайских автопроизводителей ожидает, что в 2017 году рынок вырастет на 5% и достигнет 25,7 млн автомобилей. Любопытно, что прошлогодний прогноз специалистов ассоциации был превышен вдвое, а на этот год, как полагают некоторые независимые аналитики, ассоциация дала завышенный прогноз и реальный рост рынка составит не более 1–2%. Более подробно с этим прогнозом можно ознакомиться в нашем отдельном материале.
- Ранее «За рулем» опубликовал итоги продаж за 2016 год по рынкам России, Европы и США.
- Подробные итоги продаж новых автомобилей в Китае за 2015 год можно посмотреть здесь.
Фото: Zuma/ТАСС, SAIC