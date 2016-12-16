Итоги продаж автомобилей в Китае в 2016 году: выше неба!

За прошлый год в КНР было продано 24,4 млн новых автомобилей. По сравнению с 2015-м главный рынок планеты вырос на 15%.

Автосалоны в Гуанчжоу, Пекине, Чэнду и Шанхае нынче могут соперничать по количеству премьер с выставками в Детройте, Женеве, Токио и Париже. Правда, большинство новинок адресовано исключительно китайскому потребителю.
Автосалоны в Гуанчжоу, Пекине, Чэнду и Шанхае нынче могут соперничать по количеству премьер с выставками в Детройте, Женеве, Токио и Париже. Правда, большинство новинок адресовано исключительно китайскому потребителю.

Благодаря поощрительным мерам со стороны китайского правительства, а именно сниженному в два раза налогу на машины с объемом двигателя менее 1,6 л, авторынок Поднебесной удвоил рост: по итогам 2015 года его объем увеличился на 7,3%, а в прошлом году — на 15%. Налогово выгодные малолитражки занимают львиную долью рынка: за год их продажи вросли на 21% и составили 17,6 миллиона. В это число входит и абсолютный бестселлер китайского рынка — неказистый минивэн Wuling Hongguang, разошедшийся в прошлом году тиражом 650 018 экземпляров.

Wuling Hongguang — воплощение формулы «дешево и сердито» по-китайски.
Wuling Hongguang — воплощение формулы «дешево и сердито» по-китайски.

Hongguang привлекает китайцев своей ценой и вместимостью — от 41 800 юаней (примерно 365 тысяч рублей) за семиместную машину длиной 4,4 м! Но по сравнению с 2015 годом продажи этой модели упали на 0,8% — все-таки возраст и примитивность конструкции дают о себе знать. В целом, в 2016 году китайцы купили 2,467 млн минивэнов — на 25,8% больше, чем годом ранее.

Топ-10 самых продаваемых минивэнов в Китае в 2016 году

#

Модель

Производитель

Кол-во, шт.

1

Wuling Hongguang

SAIC-GM-Wuling

650 018

2

Baojun 730

SAIC-GM-Wuling

370 169

3

Chana Honor

Changan

152 607

4

Weiwang (Wevan) M30

BAIC

121 153

5

Chana Oushang

Changan

118 185

6

Huansu H3

BAIC

106 634

7

Dongfeng Fengguang (Glory) 330

Dongfeng Sokon (DFSK)

98 039

8

Dongfeng Fengxing Lingzhi

Dongfeng Liuzhou

90 700

9

Buick GL8

SAIC-GM

79 600

10

Dongfeng Fengguang (Glory) 370

Dongfeng Sokon (DFSK)

70 634

Buick Excelle GT — премиальный вариант европейского седана Opel Astra стал в Китае настоящим хитом.
Buick Excelle GT — премиальный вариант европейского седана Opel Astra стал в Китае настоящим хитом.

Продажи легковых моделей (преимущественно седанов и хэтчбеков) за прошлый год выросли на 3,8% и достигли 12,1 млн штук — это пока что самый большой сегмент китайского рынка. Лидирует здесь, как и год назад, Volkswagen Lavida Sedan: дилеры реализовали 478 699 экземпляров этой модели, на 20,8% больше, чем в 2015-м. На втором месте Buick Excelle GT (продано 370 370 шт.), обошедший за год по популярности Nissan Sylphy — «японец» теперь на третьем месте (продано 367 979 шт.). Отметим, что впервые в лидирующую десятку сегмента легковушек вошла модель китайского бренда, а именно Geely Emgrand 7 — этот компактный седан смог привлечь 223 781 покупателя.

Топ-10 самых продаваемых легковых моделей в Китае в 2016 году

#

Модель

Производитель

Кол-во, шт.

1

VW Lavida Sedan

SAIC-VW

478 699

2

Buick Excelle GT

SAIC-GM

370 370

3

Nissan Sylphy

Dongfeng-Nissan

367 979

4

VW Jetta

FAW-VW

348 437

5

VW Sagitar

FAW-VW

341 331

6

Toyota Corolla

FAW-Toyota

307 360

7

Ford Escort

Changan-Ford

296 867

8

VW Santana Sedan

SAIC-VW

282 815

9

Hyundai Elantra Langdong

Beijing-Hyundai

253 804

10

Geely Emgrand 7

Geely

223 781

Baojun 560 — представитель молодой и очень успешной породы китайских кроссоверов.
Baojun 560 — представитель молодой и очень успешной породы китайских кроссоверов.

Вседорожники и кроссоверы продолжают оставаться самым перспективным сегментом китайского рынка: в 2016 году их продажи достигли 9 миллионов — на 47,1% больше, чем в 2015-м! При этом, напомним, в 2015 году рост по сравнению с 2014-м составил 49,6%, то есть за два года продажи SUV почти удвоились — такого оглушительного роста нет больше нигде в мире, крупнейшие мировые автоконцерны спешно готовят для китайского рыка новые паркетники, чтобы, так сказать, поймать волну.

Здесь им, однако, придется столкнуться с мощными локальными производителями, китайцы пока что приобретают отечественные кроссоверы охотнее: лидером сегмента SUV вновь стал Haval H6 — в 2016 году продано 580 683 шт., на 55,6% больше, чем годом ранее. Немецкий Volkswagen Tiguan локальной сборки за год опустился со второй на пятую позицию: вопреки общему тренду его продажи упали на 6%. Зато в первую десятку с ходу прорвались китайские новички GAC Trumpchi GS4 и Baojun 560 — по итогам 2016 года продано 326 906 и 321 555 экземпляров соответственно.

Топ-10 самых продаваемых кроссоверов в Китае в 2016 году

#

Модель

Производитель

Кол-во, шт.

1

Haval H6

Great Wall

580 683

2

GAC Trumpchi GS4

GAC

326 906

3

Baojun 560

SAIC-GM-Wuling

321 555

4

Buick Envision

SAIC-GM

275 383

5

VW Tiguan

SAIC-VW

240 510

6

Changan CS75

Changan

209 353

7

JAC Refine S3

JAC

197 947

8

Haval H2

Great Wall

196 926

9

Honda CR-V

Dongfeng-Honda

180 319

10

Nissan X-Trail

Dongfeng-Nissan

180 202

Прогнозы экспертов по китайскому рынку на текущий год по большей части сдержанные. С 1 января налог на малолитражные машины был увеличен с 5 до 7,5%, и это, вероятно, притормозит рост спроса. Ассоциация китайских автопроизводителей ожидает, что в 2017 году рынок вырастет на 5% и достигнет 25,7 млн автомобилей. Любопытно, что прошлогодний прогноз специалистов ассоциации был превышен вдвое, а на этот год, как полагают некоторые независимые аналитики, ассоциация дала завышенный прогноз и реальный рост рынка составит не более 1–2%. Более подробно с этим прогнозом можно ознакомиться в нашем отдельном материале.

  • Ранее «За рулем» опубликовал итоги продаж за 2016 год по рынкам России, Европы и США.
  • Подробные итоги продаж новых автомобилей в Китае за 2015 год можно посмотреть здесь.

Фото: Zuma/ТАСС, SAIC

Итоги продаж автомобилей в Китае в 2016 году: выше неба!
Итоги продаж автомобилей в Китае в 2016 году: выше неба!
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

«Hongguang привлекает китайцев своей ценой и вместимостью — от 41 800 юаней (примерно 365 тысяч рублей) за семиместную машину длиной 4,4 м!» — интересно, а что мешает дважды автомобильному выпустить такой минивэн, наверное как и тому танцору, мешает завышенная самооценка?

Ответить#
-2

Мировой кризис говорите...? Денег нет, но вы держитесь? А китайцы-то и не знают...

Ответить#
+1