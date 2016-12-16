АВТОВАЗ рассказал о стратегии и новинках в 2017 году

На фоне общего падения рынка, просевшего в 2016 году на 11%, АВТОВАЗ продемонстрировал отличные показатели: минус 1% по итогам года и плюс 18% в декабре 2016-го. О дальнейших планах нынешнего руководства АВТОВАЗа шла сегодня речь на пресс-конференции ПАО «АВТОВАЗ».

На сегодняшней пресс-конференции ПАО «АВТОВАЗ» руководство предприятия подвело итоги ушедшего года и обозначило планы на 2017-й. Стоит отметить, что взгляды новых управленцев во главе с президентом Николя Мором отличаются от тех, которыми руководствовалась прежняя команда, Бу Андерссона.

В 2016 году доля Lada на рынке выросла на 2,2%, марка с большим отрывом сохраняет лидерство по продажам легковых автомобилей на российском рынке. Отставание ближайших конкурентов более чем внушительное — по объемам продаж автомобили с ладьей на решетке радиатора вдвое опережают ближайших преследователей. 20,1% доли российского рынка легковых автомобилей, которую АВТОВАЗ забрал себе в 2016 году, — это лучший показатель предприятия за последние пять лет. Три модели — Granta, Vesta и Largus — входят в топ-10 самых востребованных моделей. Еще три — 4х4, Kalina и XRAY — уверенно держатся в двадцатке лучших. Глядя на столь завидные в нынешних тяжелых рыночных условиях показатели, язык не поворачивается говорить о том, что нынешнее руководство делает что-то неправильно. Однако стратегия кардинально поменялась: бывший президент Бу Андерссон вместе со своей командой активно работал над расширением модельного ряда. За два с небольшим года появились (загибайте пальцы!) Priora с роботом АМТ, Largus Cross и Kalina Cross, а также Granta в кузове лифтбек. И конечно, знаковые для предприятия модели — Vesta и XRAY.

При Море темпы выпуска новых моделей явно замедлились. О причинах можно лишь догадываться, но факты — налицо. За время правления нового президента (чуть меньше года) появилась лишь пара спортивных модификаций на базе Гранты и Калины, а также версия Весты с двигателем 1,8 л. И в планах на 2017 год подобная динамика выхода на рынок новинок сохранится. В списке ожидаемых премьер, о появлении которых официально заявил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Ян Птачек, значатся Vesta с кузовом универсал и ее версия с приставкой Cross (обе модели будут собирать вместе с седаном на заводе в Ижевске). Причем срок выхода на рынок обозначен вторым полугодием. И еще обещают новую модификацию Весты — пару двигателю 1,8 л составит механическая коробка передач (сейчас этот мотор агрегатируется только с роботом АМТ). Официальной информации о сроках выхода других новинок, например, XRAY Cross (он был представлен в ранге концепта на Московском автосалоне), или рестайлинге семейства Калина-Гранта из представителей АВТОВАЗа вытянуть не удалось.



Спикеры на презентации явно пытались расставить иные акценты. Например, в 2017 году компания будет активно развивать экспортные поставки, планируя увеличить объемы продаж автомобилей и машинокомплектов за рубеж на 50%. В нынешнее время, пока российский рынок еще не восстановился, такое решение выглядит вполне обоснованным. Причем расширять долю экспорта хотят как за счет уже существующих рынков сбыта Европы, Африки, Азии, стран бывшего СНГ, так и новых партнеров. Например, в разговоре промелькнули некоторые страны Латинской Америки, в частности Чили. А из ближайших планов — поставки в течение нескольких недель первых автомобилей Vesta в Германию.



Кроме того, активно ведется работа с дилерами. По состоянию на начало года уже четверть дилерских центров завершили ребрендинг, остальные подтягиваются. Новая концепция подразумевает не только иное оформление фасадов зданий, шоу-румов и ремонтных зон, но и более внимательное отношение к клиентам. Ведь из этого, в том числе, складывается отношение к марке.



И экспорт, и реформирование дилерской сети — вещи, безусловно, необходимые, только своевременное обновление модельного ряда куда как важнее. Покупатель нынче разборчивый и привередливый, а конкуренция жесткая, и лидерство сегодня удержать совсем непросто. Даже тем, кто опережает ближайших преследователей с внушительным отрывом.

В начале года АВТОВАЗ поднял цены на все автомобили модельной линейки. В среднем они выросли на 6–19 тыс. рублей.

На второй конференции поставщиков АВТОВАЗа было отмечено, что если бы не поставщики, которые срывали планы по комплектующим, предприятие смогло бы выпустить на 10 тыс. автомобилей больше. Особенно это сказалось на производстве Лады Ларгус — дилеры не смогли удовлетворить все заявки клиентов.



Фото: Светлана Халявчук/ТАСС