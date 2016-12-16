АВТОВАЗ рассказал о стратегии и новинках в 2017 году

На фоне общего падения рынка, просевшего в 2016 году на 11%, АВТОВАЗ продемонстрировал отличные показатели: минус 1% по итогам года и плюс 18% в декабре 2016-го. О дальнейших планах нынешнего руководства АВТОВАЗа шла сегодня речь на пресс-конференции ПАО «АВТОВАЗ».


На сегодняшней пресс-конференции ПАО «АВТОВАЗ» руководство предприятия подвело итоги ушедшего года и обозначило планы на 2017-й. Стоит отметить, что взгляды новых управленцев во главе с президентом Николя Мором отличаются от тех, которыми руководствовалась прежняя команда, Бу Андерссона.

В 2016 году доля Lada на рынке выросла на 2,2%, марка с большим отрывом сохраняет лидерство по продажам легковых автомобилей на российском рынке. Отставание ближайших конкурентов более чем внушительное — по объемам продаж автомобили с ладьей на решетке радиатора вдвое опережают ближайших преследователей. 20,1% доли российского рынка легковых автомобилей, которую АВТОВАЗ забрал себе в 2016 году, — это лучший показатель предприятия за последние пять лет. Три модели — Granta, Vesta и Largus — входят в топ-10 самых востребованных моделей. Еще три — 4х4, Kalina и XRAY — уверенно держатся в двадцатке лучших. Глядя на столь завидные в нынешних тяжелых рыночных условиях показатели, язык не поворачивается говорить о том, что нынешнее руководство делает что-то неправильно. Однако стратегия кардинально поменялась: бывший президент Бу Андерссон вместе со своей командой активно работал над расширением модельного ряда. За два с небольшим года появились (загибайте пальцы!) Priora с роботом АМТ, Largus Cross и Kalina Cross, а также Granta в кузове лифтбек. И конечно, знаковые для предприятия модели — Vesta и XRAY.

При Море темпы выпуска новых моделей явно замедлились. О причинах можно лишь догадываться, но факты — налицо. За время правления нового президента (чуть меньше года) появилась лишь пара спортивных модификаций на базе Гранты и Калины, а также версия Весты с двигателем 1,8 л. И в планах на 2017 год подобная динамика выхода на рынок новинок сохранится. В списке ожидаемых премьер, о появлении которых официально заявил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Ян Птачек, значатся Vesta с кузовом универсал и ее версия с приставкой Cross (обе модели будут собирать вместе с седаном на заводе в Ижевске). Причем срок выхода на рынок обозначен вторым полугодием. И еще обещают новую модификацию Весты — пару двигателю 1,8 л составит механическая коробка передач (сейчас этот мотор агрегатируется только с роботом АМТ). Официальной информации о сроках выхода других новинок, например, XRAY Cross (он был представлен в ранге концепта на Московском автосалоне), или рестайлинге семейства Калина-Гранта из представителей АВТОВАЗа вытянуть не удалось.

Спикеры на презентации явно пытались расставить иные акценты. Например, в 2017 году компания будет активно развивать экспортные поставки, планируя увеличить объемы продаж автомобилей и машинокомплектов за рубеж на 50%. В нынешнее время, пока российский рынок еще не восстановился, такое решение выглядит вполне обоснованным. Причем расширять долю экспорта хотят как за счет уже существующих рынков сбыта Европы, Африки, Азии, стран бывшего СНГ, так и новых партнеров. Например, в разговоре промелькнули некоторые страны Латинской Америки, в частности Чили. А из ближайших планов — поставки в течение нескольких недель первых автомобилей Vesta в Германию.

Кроме того, активно ведется работа с дилерами. По состоянию на начало года уже четверть дилерских центров завершили ребрендинг, остальные подтягиваются. Новая концепция подразумевает не только иное оформление фасадов зданий, шоу-румов и ремонтных зон, но и более внимательное отношение к клиентам. Ведь из этого, в том числе, складывается отношение к марке.

И экспорт, и реформирование дилерской сети — вещи, безусловно, необходимые, только своевременное обновление модельного ряда куда как важнее. Покупатель нынче разборчивый и привередливый, а конкуренция жесткая, и лидерство сегодня удержать совсем непросто. Даже тем, кто опережает ближайших преследователей с внушительным отрывом.

  • В начале года АВТОВАЗ поднял цены на все автомобили модельной линейки. В среднем они выросли на 6–19 тыс. рублей.
  • На второй конференции поставщиков АВТОВАЗа было отмечено, что если бы не поставщики, которые срывали планы по комплектующим, предприятие смогло бы выпустить на 10 тыс. автомобилей больше. Особенно это сказалось на производстве Лады Ларгус — дилеры не смогли удовлетворить все заявки клиентов.

Фото: Светлана Халявчук/ТАСС

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Комментарии (98)

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Про полный привод видимо можно не заикаться даже.

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-5

уважаемый Сачков Максим, где Вы берете информацию по продажам ПАО «АвтоВАЗ»?
дело в том, что буквально на днях, в другом уважаемом автоиздании писали о падении продаж АвтоВАЗ в среднем на 30%!
судя по введению заградительных пошлин на ввоз автомобилей, лично я склонен верить последним.
кто то либо врёт, либо ошибается.
вот эта статья:
ссылка

Ответить#
-14

п

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-1

ВАЗовский утиль в среднем стоит сейчас 500 тыс.... О чем тут спор, что обсуждать?? Адекватные люди меня поймут- выбор на эту сумму более чем широкий:
Volkswagen Polo Kia Rio [у нас не ругаются] Solaris
Chevrolet Aveo Skoda Fabia Opel Corsa
Nissan Note Toyota Yaris Suzuki Swift
Kia Venga Ford Fusion Citroen C3
Seat Ibiza Honda Jazz Mazda 2
Ford Focus Opel Astra Peugeot 308
Toyota Corolla Chevrolet Lacetti Chevrolet Cruze
Mazda 3 Kia Cee'd Mitsubishi Lancer
Nissan Tiida Renault Fluence Skoda Octavia
Renault Megane Citroen C4 Kia Cerato
[у нас не ругаются] i30 Volkswagen Golf [у нас не ругаются] Elantra
Honda Civic Daewoo Gentra Toyota Auris
Citroen C-Elysee Renault Laguna Volkswagen Jetta
Chevrolet Epica [у нас не ругаются] Sonata NF Mitsubishi Galant — да не с салона, может что —то, но речь о качестве, опять же для адекватных людей. Умственно отсталых прошу понять и простить.

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-19
Второй Второй Бурухтан

Не все перечислил. Двойка! Думай еще.

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-7
Второй Второй Бурухтан

Забыл Х5 и каен, тоже за 500 можно взять)

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+7
Второй Второй Бурухтан

Некоторые марки авто за озвученную сумму просто доставили. Это нужно быть просто фанатом помойки или умственно отсталым, чтобы взять подобный хлам.
Умственно отсталого бота ВВБ понимаю и прощаю. Но увы, не все могут себе позволить донашивать чужие пропуканные вёдра. Кто-то хочет покупать их и новыми.

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+9
Апокрифа

Конечно, лучше новый ВАЗ:)
Право первого пука в новое сиденье — бесценно:)
Главное, успеть потом продать, пока не сгнил или не сломался:)

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-8
Каплан Илья

Больше дури, Лжеилиуша. Продажи ВАЗ только на тебе и держатся.

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-11
Дмитрий

А что, Лжедмитрий, у ВАЗа все еще есть продажи?:)
Есть инфа, что в масштабах года ВАЗ эпично слил Киа/Хендэ:)
Плакать будете?

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+10

«Отставание ближайших конкурентов более чем внушительное — по объемам продаж автомобили с ладьей на решетке радиатора вдвое опережают ближайших преследователей.„(С)
В Р А Н Ь Ё !!!
ЗР, кулькулятор себе купите, когда на него заработаете своей ложью....

Продно — Lada за 2016 год = 266296 шт.
Продано — KIA за 2016 год = 149567 шт.
Продано — Нyundаi за 2016 год = 145254 шт.

266296/149567 = 1,78.

P.S. Любопытно, когда АВТОВАЗ раскроет УБЫТКИ за 2016 год ?

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-2
Auto_Comment

ВАЗ это ВЁДРА, которые через 5 лет становятся гнилым мусором! Стратегии?? Да стратегия может быть только одна: начать делать качественные машины. Купить старые разработки того же Опеля и начать делать нормальные машины пускай с 20 —летними, но проверенными и надежными немецкими моторами.... к примеру. А то запретить ввоз подержанных иномарок по —крысячи и по —скотски лишить людей выбора, это все на что вы способны?? Позор Вам, [у нас не ругаются] маркетологи!

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-19
Второй Второй Бурухтан

Уважаемый Бурухтан — где Вы видели надежные качественные моторы. немецкие в настоящее время. Двое моих знакомых ездят на Фольксвагеннах (один на Гольф плюсе, второй на Поло) у обоих на 5м году эксплуатации Пушной страшный зверь (Писец) пришел к двигателю по причине выхода из строя масленого насоса. И оба случая зимой. В итог ремонт на гольфе обошелся почти 120 тыщ. на поло в 47... Покупать старые евро ведра — тоже не вариант. (Абсолютно не агитирую покупать продукцию Ваза).
Далее в защиту Ваза  — уж если автомобили ваза такое г-но как про это говорят — что же продажи то держаться? А может просто у людей нет желания покупать старые ведра и они хотят ездить на новых автомобилях, пусть не таких крутых и навороченных машинах как 20летнгие опели! Да понятно, что есть проблемы с качеством сборки (к большому сожалению), есть проблемы с комфортом, есть много проблем, но херить производство Российских автомобилей глупо, недальновидно. Можно с пеной у рта хаять все отечественное, но посмотрите на качество иномарок и псеводо-иномарок, в последнее время тоже не блеск? Я как то писал уже про качество автомобилей мерседес до 93года и после... тоже и на других заводах. Да японцы наверное сейчас впереди планеты всей, но и цена на автомобили соответствующая...
А вообще никто никого ничего не заставляет: хотите ездить на новеньком ВАЗе — пожалуйста, хотите не на новеньком (стареньком) Опеле — тоже пожалуйста!

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+13
Рыжий Леонид

А Ондон/Мидон — Российские автомобили или псеводо-иномарки ?
А Ларгус/Хрей — неужели Российские автомобили ?
А Логан/Сандеро/Альмера выпускающиеся на одной линии с Российскими автомобилями с одинаковыми комплектующими неужто неОтечественные ?

Кстати, про новенькие Опели — сейчас большая проблема купить новенький Опель.....

Ответить#
-3
Auto_Comment

Вы же сами на свои вопросы отвечаете. КИА Хендай тоже Российские, и Тойота , и др. — автомобили собираются в России. :). Мало того огромное количество комплектующих и зап. частей — как Российского так и зарубежного производства. На сегодняшний момент трудно найти чисто Российский или чисто немецкий, или чисто корейский автомобиль. Если обратить внимание на форму и оснащение автомобилей, то оно практически идентично (согласно классов), а это происходит за счет перетекания персонала (дизайнеров, конструкторов, сборщиков) из одной фирмы в другую. Это в настоящее время касается и продукции АвтоВаз. Если посмотреть со стороны, то новые автомобили (Веста, Х рей) ну если не «клоны», то уж точно «однофамильцы» других представителей соотв. класса.

Ответить#
+4
Рыжий Леонид

Сами себя почитайте и подумайте, почему выше вам были заданы вопросы, на которые вы не смогли ответить КОНКРЕТНО....
"....но херить производство Российских автомобилей глупо, недальновидно."(С)
Ну и  производство каких Российских автомобилей глупо херить, Камри и Рио, или Ондонов и Ларгусов ?
"....Можно с пеной у рта хаять все отечественное, но посмотрите на качество иномарок и псеводо-иномарок"(С)
Так какое всё отечественное можно хаять с пеной у рта ? Ондоны/Мидоны, Логаны/Сандеро/Ларгусы/Альмеры/Хреи и Солярисы ? И на качество каких псевдо-иномарок нужно посмотреть, Ондонов/Мидонов, или ..... ?

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+2
Auto_Comment

Первые и третьи это авто которые уменьшают продажи ВАЗа, вторые — увеличивают, а в чем вопрос-то. РЛ уже все написал, плохо это или хорошо увидим. Из личного опыта: не всегда импортные комплектующие отличались в лучшую сторону, иногда приходилось, как это не смешно, доплачивать за установку отечественных агрегатов (про Шниву 2006 г.в. задолбала GM помпа и модуль зажигания того же производителя по гарантии менялись на тоже самое, за отеч. пришлось доплачивать)

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+4
Владимирович Александр

«Первые и третьи это авто которые уменьшают продажи ВАЗа„(С).
Это которого ВАЗа уменьшают продажи первые и третьи авто производимые и выпускаемые на ВАЗе, того ВАЗа, деньги от работы которого идут в карман владельцев этого ВАЗа из страны НАТО ?
Вы ВАЗ то забудьте, нет уже того ВАЗа который вам снится, Волжского Автомобильного Завода Ордена Трудового Красного Знамени имени 50-летия СССР. Есть мультибрендовое ИНОСТРАННОЕ предприятие на территории РФ под названием АВТОВАЗ.

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+2
Второй Второй Бурухтан

О ! В полку прибыло с начала 2017 года ! Пишитеисшо, Бурухтан Вторович ! Почитал все ваши комменты за этот год — как мёда напился ! Плюсик вам в копилочку !

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-3
Auto_Comment

И грамматику подтяните, не позорьтесь.

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-17
Auto_Comment

А вы с чем —то не согласны?? Так аргументируйте! И не надо кривляться — 2017 —так то да) НО не год обезьяны))) сами-то на чем ездите? Да — Я против того, чтобы миллиарды государственных денег уходили на разработку параши — вы имеете что —то против этого?

Ответить#
-17
Второй Второй Бурухтан

Пишите, пишитеисшо ! 
Очень забавно получается и читать весело ! 
Против ничего не имею, только за.... ! 

P.S. Cам езжу на нормальной Б/У с проверенным надёжным мотором, за которые вы тут ратуете......

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-4
Второй Второй Бурухтан

Проходили уже. Вспомним Шевроле Вива и Волга сайбер. Нахер такое нужно.
Да и качество ВАЗ подтягивает.
А в целом современные машины и рассчитаны на 5–7 лет. Ну нет смысла как раньше делать машины на целую вечность.

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-4

Автоваз раскрыл планы — планов нет:)))
Даже на словах:)
Выходить на экспортные рынки — это не планы — это дешёвый вброс для путриотически настроенной части населения:)))

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-4

Ну всё таки признаюсь, что АВТОВАЗ сделали большой прорыв в области автомобилестроения. Мой брат вчера купил себе весту, прокатился я и понял, что не такая уж она и плохая. ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ У ВСЕХ ВАЗОФИЛОВ И ПУТРИОТОВ НЕ судите строго.

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+17
Каплан Илья

робот?)))

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-8
Дмитрий

Ага. Лжедмитрий развлекается:)

Ответить#
-3
Каплан Илья

1,8 мкпп что не стал ждать?

Ответить#
-7

Только что на другом сайте прочитал о том,что за весты будут до Европы. Понял что нас, своих соотечественников, на вазе не любят. Евровеста другие фары, подсветка приборки дневная, двигатель евро 6, датчики давления в шинах, что то еще. И за 660 тысяч наших рублей. И это на экспорт, а для нас за 560 тысяч в версии «как было».

Ответить#
-2
—=BAD=- Alexey

А теперь перечитайте пресс релиз ВАЗа, там черным по белому написано, что большинство новшеств перекачует в версию для отечественного рынка.

Ответить#
+4
Баранец Виктор

А чо сразу-то со своего рынка не начать?
Типа, «гейропейцы» — люди, а нам — и так сойдет?
К тому же, пресс-релизы ВАЗа обещают много и часто, а по факту — шляпа. ВАЗошляпа.

«Перекачует» — это украинский вариант слова «перекачает»?
Или как?
Когда уж путриоты по-русски-то писать научатся, а?

Ответить#
-3
Каплан Илья

Не в моих правилах общаться с психически нездоровыми людьми, но дабы избежать подобных глупых вопросов, отвечу. Дело в том, что технический регламент на европейском автомобильном рынке жёстче, есть системы, как например контроля за давлением в шинах, без которых автомобиль на их рынок не допустят и т.д.
И это не вина производителя, что требования к автомобилям отличаются, но по заверениям руководителя проекта по электрике и электронике LADA Vesta Андрея Мульганова, новые опции в начале 2017 года появятся и в Вестах для внутреннего рынка.

Ответить#
+4
Баранец Виктор

Ну так не разговаривайте сами с собой, я вас не заставляю:)

Ответить#
-2
—=BAD=- Alexey

Просто у европейцев валюта, а у нас — рубли. Соответственно для чемезоидов мы — люди второго сорта. Так и в совке было: экспортная модель была и собрана получше, и оснащена покруче. А для своих-то чего выделываться, и так очереди стоят.
Один нюанс: нет больше очередей за ВАЗиками. За корейцами, в основном, очередь:)
Поглядим как в Европе пойдут продажи тачек со всеми ВАЗодефектами: попкорном уже запасся.

Ответить#
-3
—=BAD=- Alexey

100 000 за подсветку ? датчиков прямо в шинах не будет. будет псевдо версия. приспущеное колесо вращается чуть быстрее так как радиус уменьшается. всего скорее на панельке загорится индикатор типа недостаточное давление в шинах. а в какой ищи сам. разный износ разная резина на осях уже недопустима.

Ответить#
-7
—=BAD=- Alexey

Без этого нельзя выйти на их рынок, только и всего, никто вас обделить и обидеть не хотел.

Ответить#
+4
Владимирович Александр

Тем не менее, и обделили, и обидели.
Прям намекнули: «вы-не люди, а в Европе —люди»
И это «отечественный» производитель.
Фу.

Ответить#
-4
Каплан Илья

А зачем нам евро 6, что бы катализатор раньше забился? Бензина то у нас такого нет. Все остальные плюшки тоже чисто под их законодательство.

Ответить#
+5
Каплан Илья

Гм, а когда для разных стран например Тойота выпускает авто с отличной начинкой и даже внешним видом, она кого считает вторым сортом?

Ответить#
+4
Я Влад

И чем же нас обделила Тойота?

Ответить#
-2
Каплан Илья

Многим. Сравните любой пруль с его леворульным аналогом. Начиная от разъемчиков, которые в первом случае фторопластовые, гаек которые и через 10 лет открутить можно, заканчивая навесными аргегатами.

Ответить#
+4
Владимирович Александр

Какие проблемы? Заказываете с ДВ беспробежный пруль и наслаждаетесь:)
Ах да, не заказываете... мы защищаем Рено от Тойоты.

Ответить#
-1
Каплан Илья

Ну почему же, был пруль Хонда Одисей называется полный привод, 12 лет, ничего не ломается, дури более чем, не смог себе позволить — нету запчастей, грохнули заднее стекло — проблема целая. Покупал когда мог процесс приобретения контролировать. В настоящее время, учитывая пошлины, авто такого рода в большинстве своем завозятся распиленными на пополам, так что может крупно не повезти. Из практики у знакомого «чистый, проверенный» Паджеро после столкновения (громко сказано) с ВАЗ 2105 почти сложился по сварному шву (он [у нас не ругаются] как знал куда бить — в порог прицелился)..

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+4
Владимирович Александр

Ну так подбирать надо тщательнее было.
А то купят первую попавшуюся машину, а потом с удивлением узнают, что у нее миллион пробега смотан, кузов пополам разрезан и потом сварен, да еще и шпаклей по кругу облеплен сантиметровым слоем. И тут же делают вывод: «виноват производитель»
Ну-ну:)
Что, думаете, леворукую Тойоту Камри всеволожского производства нельзя нынче найти в состоянии «дрова»?
И в этом ее состоянии тоже производитель будет виноват?

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+11
Владимирович Александр

а тут отношение к потребителю просто. почему те же иномарки в базе имеют дневную подсветку приборки а у нас помните дополнительные прошивки для вест и хреев предлагали. почему нам, своим потребителям этого сразу не сделали?? тут вот в чем вопрос. да. то что на их рынок без этого не выйти никто не спорит, но возьмите как пример ,японские авто и сравните машины для японии и для остального мира.

Ответить#
0

Универсал — машина для путешествий, семьи и поездок на дачу.
Традиционно многие задумываются о покупке подобных мащин именно весной- зимой, под новый год — чтобы строить планы на лето. На универсале удобно ездить в путешествия, которые в этой стране в силу климата возможны только летом.
А в новостях вот что:

«Vesta с кузовом универсал и ее версия с приставкой Cross (обе модели будут собирать вместе с седаном на заводе в Ижевске). Причем срок выхода на рынок обозначен вторым полугодием.»

Если они выпустят универсал в Ноябре'17, то потеряют и осенний рынок (народ вывозит осенью урожай и закрывает дачный сезон). Разве это планнинг? Пропустить целый сезон?

При нормальном раскладе — мы уже должны были прочитать первые тесты и обзоры на Кросс и какое-нибудь мега сравнение с конкурентами... а тут только анонсы — несерьезно.
Чисто зрительский интерес. Это, как если ты ждешь премьеру сезона сериала, где ожидаются новые герои и сюжетные линии, а тебе говорят, что это все отложено на год.

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-7
М Леонид

Леонид, да нас..ать им на людей. Они этот свой «унивес..ал» 31 декабря авпустят, чтобы 2017 годом был как обещано.
Сразу понятно, что эта телега не окупится: от 800К она никому не будет нужна — для любителей мегатрюмов есть Ларгус.
Но деньги под проект на ВАЗе получат и успешно распилят.

Ответить#
0
Каплан Илья

Не мелочись, резиноизделие, под брендом Каплан. Влажно фантазируй дальше. Добавь, что в новогоднюю ночь вместо новогоднего поздравления президента мы увидим презентацию новой Весты.

Ты даже не можешь определиться — рубли это валюта или нет, ибо в конце года, подозреваю, стоимость всех авто вырастет.
Я конечно понимаю, что в сравнении с каким-нибудь A4 allroad quattro это даже не какаха, а гораздо хуже. Но сравнивать полукоммерческий Ларгус с универсалом на базе Весты — это нужно быть Бурухтаном из поста выше. И что ведь самое интересное — никто иной как Каплан ныл, что ВАЗ будет ещё 20 лет выпускать Ларгус — а тут на тебе, Ларгус лучше.

«Ролучат» — это новое слово из каплановского словаря?
Или как?
Первоначально я думал, что звезда тут вазофил (цы) Валентин Никишев (если не ошибаюсь), но засеревшее все темы резиноизделие Каплан безусловно вне конкуренции.

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+4
Апокрифа

Так вы ответите, почему у КАЛины унивесрала и у Ларгуса продажи падают?
Потому что Ауди?:)))
Путриоты такие путриоты:)
Себе возьмете ВАЗик за 800?
Или очканете:)

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-2
Каплан Илья

Калина-универсал — это такой же универсал, как Smart — самосвал :)
По мне так кто поумней возьмёт хотя бы Гранту-Лифтбек.
Ауди?
Хм, почему-то тут я Ауди даже не увидел — хавно наверное?
https://www.zr.ru/content/articles/904699-avtorynok-zhdet-dolgoe-vosstano/
Из топа-25 продажи упали у 16 моделей. При этом глядя на эту статистику только дурачок будет утверждать, что при этом Кашкай лучше чем CX-5.

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+2
СерЖ

СерЖ, снова у вас все через «Ж».

Говорим мы, вроде, о том, что Веста унивесрал за свои от 800К никому не будет нужна.
А у вас то Смарт, то Ауди, то Кашкай, то Мазда...
Где логика?:)))

Возвращаясь к теме дискуссии:
Чем планируемая к выпуску Веста унивесрал лучше уже выпускаемого Ларгуса?

Он дешевле, он вместительнее, на нем точно такой же двигатель и КПП... в чем смысл унивесрала Весты? Доплатить 300К — за что?
Ни АКПП, ни полного привода, все косяки седана будут в наличии и добавятся новые, связанные с иной кормой.

В чем смысл?

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+11

Крайне не согласен с отношением к управленцам Автоваза, которое идет в статье. Доля ваза на рынке выросла именно благодаря Андерсону, который вывел новые авто на рынок. Доля всех традиционных моделей упала, самая продаваемая гранта на 27%, а калина и приора вообще около 40%.Продажа Вест с х-реем это 75 из 266тыс, что составляет почти треть от общих продаж. Без них Lada просела бы на 30%. А теперь смотрим на перспективу и видим что новинок в этом году не будет. Делайте ставки насколько Lada просядет по продажам в этом году. Вангую будет —20%, если ценовая политика не поменяется.

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+4
. Николас

однако стата говорит на протяжении 3 месяцев об обратном. продажи корейцев падают а у весты растут
Аssociation of European Businesses
статистика продаж
декабрь
1 Granta Lada 8 773 
2 Solaris [у нас не ругаются] 8 042 
3 Rio KIA 8 029 

4 Vesta Lada 7 014 

ноябрь
1 Granta Lada 8 516
2 Rio KIA 8 408 
3 Solaris [у нас не ругаются] 8 259 

4 Vesta Lada 5 661

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-7
Дмитрий

Стату можно по разному считать. Можно делать выборки по отдельным месяцам — это неточный прогноз. А можно делать выборки по годам. Гранта декабрь 2014г-13405шт, 2015–11529, 2016–8773. Это называется рост? Постоянное падение в течение трех лет. С НГ ценник на гранту опять подрос — она уже почти догнала калину по ценнику, теперь это примерно одинаковая сумма. А теперь смотрите сколько у нас продано калин 20982 за год. Это ждет гранту в перспективе с таким ценником. Падение с нынешних 87 до 20тыс шт. Весте тоже трудно придется — выходит новый солярис, а веста универсал будет только в конце года, так что продажи получатся в минус.

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+2
. Николас

Мне как конечному пользователю вазовской продукции пофиг какие там продажи, мне главное чтобы ВАЗ был (а то придется на Рено пересаживаться, ибо наверное единственная альтернатива для дорог где ездить приходится), что бы был универсал и чем скорей тем лучше, а как и когда хундаевина обновится не интересно.

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+3
Владимирович Александр

Я бы на месте автоваза сделал гранту-универсал с нормальным багажником, а калину оставил бы только хечбек. Это надо было сделать после урезания модельного ряда приоры. Но пипл итак хавает — давится, но берет. ссылка

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+7
. Николас

вы правы

в  те года солярисы по 11 000 продавались а теперь 8000. падение:

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-7
Дмитрий

Димасик,ну сколько можно бомбить и спамить один и тот же комментарий?:)
Вас за эти «растущие ВАЗопродажи» натянули уже много раз — вам понравилось?:)

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0
Виталий

СДВ-СДВ, отпусти Дмитрия!)

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+2
Каплан Илья

сдв вертикальный насос. очень мощный. 44 литра в секунду.

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-9
Каплан Илья

Разговаривать самому с собой — признак шизофрении...

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+4
fedor062

Так не разговаривайте сами с собой:)

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0
Дмитрий

Продажи ВАЗов «растут», а зряплата Лжедмитрия почему-то падает...
«Совпадение? Не думаю!» (с) человек-Кисель:)

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-3
Каплан Илья

я на заводе работаю. у нас только повышают зарплаты

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-9
Дмитрий

Вы во фразе «пишу тупые комменты про клевый ВАЗ за бабло» много ошибок сделали:)

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+1

...верните хотя-бы АКПП Jutco! Да, дороже тащы будут, но верните, вы хуже кетяйцев!

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-2
zigzag

А хорошо вы ее назвали «Jutco» «Жуткая»:)

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0
zigzag

Дак его устанавливают, только что все на него фапают? Это старинная четырехступка, жрущая бензин.

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+3
. Николас

У меня 2 машины в семье на этой коробке. На работе еще одни ездят на такой. Жрет как все коробки, т.е. на щитр больше мехи

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+3
О. Евгений

«Щитр» бензина.
Фцытатнег!;)

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+1
. Николас

Старинная да надежная, такую в свое время ставили на Форестер, бензин особо не жрала. Лучше такая, чем ущербный АМТ.

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-30
Безымянный

Она не старинная, а вполне свежая.

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+2
Баранец Виктор

Да пох..р,какая она,зато надёжная:)

В кои веки ВАЗ обзавёлся нормальным человеческим автоматом — и тут же всё перег..внял и придумал АМТ — видимо,решил что для него это черезчур надёжно и традиции надо соблюдать — и стал загонять жрущий сцепления АМТ по той же цене:)))

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0
Безымянный

Форестер???:)))))))))))))

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+1
Безымянный

Его явно на форестер не ставили, я слышал что этот автомат ставили на ниссан микра, но могу ошибаться. Об этом говорит и двигатель, идущий с джатко — приоромотор на 98л.с. С другими кпп его нет и с этой кпп нет других двигателей. Получается что коробка не тянет более мощные движки.

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+3
. Николас

Да ладно вам, четырехступенчатая Джатко не стариннее шестиступенчатой корейской.
Jatco JF414E (AY-K3) АКПП с электронным управлением. Для JF414E была использована вся современная электроника для управления гидроблоком и гидротрансформатором, включая современные линейные (PWM) соленоиды-электрорегуляторы для управления гидравликой переключения передач с минимальным разрывом мощности.

На сколько она больше жрёт бензин? Да и больше ли? Я лично ставлю это под большое сомнение. Передачи на ней растянуты и разницы с шестиступкой практически нет никакой, на скорости 120 км/ч обороты всего 3000.

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+5
Баранец Виктор

Вот именно, передачи растянуты, двигатель вынужден из-за этого работать на неоптимальных оборотах. Отсюда повышенная нагрузка на двигатель, а значит больший расход топлива. И кстати, корейская кпп это не эталон. Может для бюджетки и потянет, но передачи она переключает не так быстро как иногда хочется. Если при спокойной езде все норм, то для быстрой этот автомат совсем не подходит со своими неспешными переключениями. Переход в ручной режим переключения не ускоряет.
Робот более продвинутая коробка чем гидромеханика, но он не подходит для наших условий — не знаю чем автоваз руководствовался, когда запускал это в серию. Скорее всего это был авось — пипл схавает, первый отечественный автомат — все должны визжать от радости. Но оказалось наоборот.

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+2
. Николас

В корне не правы, в двигатель 98 и Jatco создают впечатление, что разрабатывались под друг-друга. Расход трасса-платник скорость 120–150 км/ч — 7,9 — 8,4 л, город, если совсем не стоять 8,5–9,5; если коптить до 90 км/ч — 6,3–6,6. Как видно из цифр АКПП жрет именно при разгоне в городе, добавление передач же добавит экономичности именно на трассе, где и так расход не велик. До Гранты АКПП был Х-трайл 2.0 4 АКПП, в Гранте работает органичнее и близко к идеалу. Даже раскачку можно сделать не повредив АКПП. Мне кажется отсутствие АКПП для Весты — косяк, Jatco вроде как 180 н*м, больше чем у вазовского 1.8.

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+5
zigzag

ссылка
ссылка
ссылка
ссылка

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+2
Баранец Виктор

И что?
Предлагаете потенциальному покупателю весты и хрея купить гранту или калину?:)

Ответить#
+1
Виталий

Лучше уж что-то из автомобилей купить, наверное:)

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0
Каплан Илья

Например?

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+1
Я Влад

Что угодно, кроме ВАЗа и КитайАЗа.
Вы все поочередно одно и то же спрашивать, что ли, будете?:)

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-1

И ни слова про акпп... печаль. Шел 2017 год.

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-3

«бывший президент Бу Андерссон вместе со своей командой активно работал над расширением модельного ряда...»
Не стоит забывать, что Веста была почти готова к приходу Бу, как и Хрей. Он лишь перенес сборку Весты в Ижевск, что является довольно спорным решением.

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+8
Сапсанов

У нас всё всегда почти готово, уже вот вот и жить хорошо начнём. Только без него что-то второй год несчастный кузов универсал сделать не могут. И никто поручится не готов, выйдет ли веста кросс в сентябре. Но всё почти готово :)

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+4
Demitrius

Золотые слова:)
Не пролистай я чуть ниже,то же самое написал бы:)

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-2
Сапсанов

Угу:)
Коммунизм в 1980-м тоже «почти наступил»:)
А потом решили вместо него устроить олимпиаду:)

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-2
Сапсанов

Не берусь судить о логистических решениях сказочника и долгах завода.Но одно можно сказать точно — он реально встряхнул тухлое болото!Другое дело что наверняка это не всем причастным понравилось)).Пришел,посмотрел,составил план,назвал точную дату — выпустил автомобиль в продажу!Страна в шоке!!Не убрали бы его,универсал уже в продаже был бы.А теперь снова обещают третье полугодие какого то года.

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-16

Короче, ВАЗ окончательно вернулся к стратегии «схавают и так»:
Новые модели? Утритесь.
Усовершенствование старых? Они и так совершенны! Ничего не ломается и не течет, движки не жрут масло, бампера не облезают, механика не гудит, «роботы» сцепления не жрут — это все вранье!:)
Немцам, видимо, замену сцепления на «роботе» в каждом ТО обязательной операцией пропишут. А про масложор скажут, что это «как у БМВ»:)
Забить болт на россиян? Легко! Будем экспортировать продукты своей жизнедеятельности в «Зимбабве»! Там тем более схавают! (Ой, вряд ли)
Ребрендинг жизненно необходим марке с громадными убытками!
Все как всегда.
А платить за их ребрендинг будем мы, дороГие россияне:)

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-6
Каплан Илья

Илья,напишите уже своё мнение про ЗАЗ — путриоты ведь так выпрашивают:)))

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-4
Виталий

Так а смысл?
Ну был когда-то комбайновый завод «Коммунар», потом делали на нем «Руссо Фольксваген инвалид эдишен», потом «Зубилу для бедных» и «99-ю для бедных», потом еще какую-то [у нас не ругаются].
Ныне вся эта шарага выглядит так, как выглядел бы ВАЗ, не давай ему постоянно баблища из бюджета. Но при этом продолжает трепыхаться, что не может не вызывать уважения, но надежды на лучшее уже не внушает.
О чем говорить-то?
Путриоты его все время упоминают, потому что очкуют, что ВАЗу перестанут денег давать, и завод превратится в АЗЛК или ЗАЗ — разорится или в кому впадет.
Такие дела.

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-3
Каплан Илья

Да дело не поддержке, все гораздо глубже. Просто в России производить не выгодно, сейчас только кризис чуть спасает. А так электричество для предприятия у нас, стоит дороже чем наше же электричество для производственного предприятия Китая. Не знаю как сейчас, но лет 5 назад АВТОВАЗ отказывался от липетского металлопроката в пользу корейского. Почему ??? А он дешевле был!!! Автоваз и не только надо было поддерживать налоговой политикой и  пошлинами на автохлам еще в 2000-е, сейчас не надо бы было датировать. Все сборочные автопроизводства у нас только благодаря пошлинам и появились. Китай знаешь с чего начинал — со 150% пошлины на все авто, в результате Тойота первым кому отдала производство налево были китаезы. Наличие производства в России (и не только про ВАЗ) идет в разрез со стратегией Россия — мировая бензоколонка, Китай — мировая фабрика, пожинатели бонусов и так понятно где.

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+2
Владимирович Александр

Печально это все...

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+10
Каплан Илья

Ну вот и ещё +11 р., да Куплан? :))
ЗАЗ форева, да сельская кастрюля? :))

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-3
Безымянный

У него хотя бы имя есть, а ты даже ник придумать «не шмогла» :)

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+3
Demitrius

Думаешь какой нибудь очередной Демитриусос было бы лучше? :))
ЗЫ, тоже не смогли придумать название ссылка) :))

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-9
Безымянный

Неудобно спрашивать конечно, но почему тупым путриотам везде видится отсос? Возможно, это как-то связано с детской психической травмой.
А по поводу острова оценил! Впервые путриот продемонстрировал здоровое чувство юмора. Может быть всё не так безнадёжно, как кажется))

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+2
Безымянный

Как я могу отбирать хлеб у путриотов?
Я ж не зверь какой:)

Тем более, что за правду о ВАЗиках никто не платит, в отличие от их тупого пиара:)

Продолжайте, безымянный путриот, Родина вас не забудет!

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-3