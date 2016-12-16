Lotus готовится к полному обновлению и расширению модельного ряда

Куда же нынче без кроссоверов? Без кроссоверов теперь добиться коммерческого успеха крайне затруднительно — шутка ли, свой SUV скоро появится даже у марки Rolls-Royce. Лотус же грезит кроссовером уже более десяти лет: в 2006-м компания явила миру концептуальный полноприводный пакретник APX на перспективной модульной платформе, но в серию его так и не запустила. Жан-Марк Галь, в свою очередь, пообещал кроссовер марки Lotus в 2014 году, когда только пришел работать в британскую компанию, но машины по-прежнему нет. Более того, по признанию топ-менеджера, кроссовер пока в зачаточном состоянии: работы по нему начались, но дизайн и концепция до конца не утверждены, конкретных планов по производству нет. В случае, если «дела пойдут хорошо», полноприводник может быть подготовлен к выпуску в течение четырех-пяти лет.
Под хорошо идущими делами, очевидно, следует понимать достаточное финансирование разработок новых моделей, которое нынешний владелец Лотуса — малайзийский холдинг Proton — обеспечить явно не в состоянии, иначе давно бы уже это сделал (Лотус принадлежит Протону с 1996 года). Однако минувшей осенью появилась информация о том, что британскую компанию у малайзицев может выкупить китайская Geely — у нее с деньгами все значительно лучше. Галь о таком повороте событий ничего не сказал и пока что публично возлагает надежды на другого китайского партнера — Goldstar Heavy Industrial, который два года назад грозился наладить производство Лотусов на территории КНР.
Так или иначе, даже при самом благоприятном для британкой фирмы раскладе кроссовер марки Lotus мы не увидим раньше 2022 года. Прежде него на мировой рынок должны выйти спорткары Elise, Exige и Evora нового поколения. Первые два ожидаются в 2020 году. Они станут крупнее выпускаемых сейчас машин и получат полностью новую модульную платформу из алюминия и карбона. По заверениям Жан-Марка Галя, рост размеров не скажется на управляемости, так как снаряженную массу планируется удержать на уровне 1000 кг. В салоне станет намного просторнее и комфортнее и, разумеется, новинки будут соответствовать всем требованиям безопасности американского рынка — сейчас Elise и Exige им не соответствуют, эксплуатировать их на дорогах общего пользования нельзя, то есть фактически Lotus предлагает в США всего одну модель — Evora.
Новая Evora должна дебютировать в 2022 году и будет во многом унифицирована с младшими Elise и Exige.
Что до двигателей, то их Лотусу продолжит поставлять фирма Toyota, при этом агрегаты нового поколения получат турбонаддув вместо нынешних приводных нагнетателей.
- В конце декабря о своих планах нашим коллегам из Autocar рассказал глава другой легендарной британской фирмы — Caterham.
Фото: Autocar, Lotus