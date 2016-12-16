Lotus готовится к полному обновлению и расширению модельного ряда

Глава британской фирмы Жан-Марк Галь в интервью изданию Autocar рассказал о том, куда движется Lotus и чем порадует своих поклонников в ближайшие годы. Топ-менеджер в очередной раз выразил надежду на появление в модельной линейке кроссовера.

Художник издания Autocar изобразил предположительный облик будущего кроссовера марки Lotus.

Куда же нынче без кроссоверов? Без кроссоверов теперь добиться коммерческого успеха крайне затруднительно — шутка ли, свой SUV скоро появится даже у марки Rolls-Royce. Лотус же грезит кроссовером уже более десяти лет: в 2006-м компания явила миру концептуальный полноприводный пакретник APX на перспективной модульной платформе, но в серию его так и не запустила. Жан-Марк Галь, в свою очередь, пообещал кроссовер марки Lotus в 2014 году, когда только пришел работать в британскую компанию, но машины по-прежнему нет. Более того, по признанию топ-менеджера, кроссовер пока в зачаточном состоянии: работы по нему начались, но дизайн и концепция до конца не утверждены, конкретных планов по производству нет. В случае, если «дела пойдут хорошо», полноприводник может быть подготовлен к выпуску в течение четырех-пяти лет.

Lotus APX — концепт образца 2006 года так и не стал серийным автомобилем.

Под хорошо идущими делами, очевидно, следует понимать достаточное финансирование разработок новых моделей, которое нынешний владелец Лотуса — малайзийский холдинг Proton — обеспечить явно не в состоянии, иначе давно бы уже это сделал (Лотус принадлежит Протону с 1996 года). Однако минувшей осенью появилась информация о том, что британскую компанию у малайзицев может выкупить китайская Geely — у нее с деньгами все значительно лучше. Галь о таком повороте событий ничего не сказал и пока что публично возлагает надежды на другого китайского партнера — Goldstar Heavy Industrial, который два года назад грозился наладить производство Лотусов на территории КНР.

Exige Race 380, последняя на данный момент новинка Lotus — это, в сущности, еще одна вариация на тему модели Elise, разработанной в середине 90-х.

Так или иначе, даже при самом благоприятном для британкой фирмы раскладе кроссовер марки Lotus мы не увидим раньше 2022 года. Прежде него на мировой рынок должны выйти спорткары Elise, Exige и Evora нового поколения. Первые два ожидаются в 2020 году. Они станут крупнее выпускаемых сейчас машин и получат полностью новую модульную платформу из алюминия и карбона. По заверениям Жан-Марка Галя, рост размеров не скажется на управляемости, так как снаряженную массу планируется удержать на уровне 1000 кг. В салоне станет намного просторнее и комфортнее и, разумеется, новинки будут соответствовать всем требованиям безопасности американского рынка — сейчас Elise и Exige им не соответствуют, эксплуатировать их на дорогах общего пользования нельзя, то есть фактически Lotus предлагает в США всего одну модель — Evora.

Lotus Evora — единственная полностью новая модель, выпущенная британской фирмой в XXI веке.

Новая Evora должна дебютировать в 2022 году и будет во многом унифицирована с младшими Elise и Exige.

Что до двигателей, то их Лотусу продолжит поставлять фирма Toyota, при этом агрегаты нового поколения получат турбонаддув вместо нынешних приводных нагнетателей.

В конце декабря о своих планах нашим коллегам из Autocar рассказал глава другой легендарной британской фирмы — Caterham.

Фото: Autocar, Lotus