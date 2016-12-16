Электробус ГАЗ проходит обкатку в Москве

В столице начались испытания электрического автобуса российского производства, они пройдут на разных маршрутах города. Об этом рассказали в пресс-службе Мосгортранса.


Мосгортранс завершил работы по подготовке электробуса ГАЗ к началу тестовой эксплуатации. В настоящее время транспортное средство проходит обкатку без пассажиров, после чего его выпустят на линию Фили — станция метро «Китай-город». Тестовые испытания продлятся шесть месяцев, за это время специалисты Мосгортранса смогут оценить работу транспортного средства в различных погодных условиях. Электробус выпущен Ликинским автобусным заводом, в нем 27 посадочных мест, а салон способен вместить до 90 пассажиров. Максимальная скорость, которую он развивает, — 80 км/ч. Машина соответствует международному экологическому стандарту Zero Emission, что означает полное отсутствие вредных выбросов в атмосферу.

Модель укомплектована литий-марганцевыми батареями с высокой энергоемкостью и повышенным жизненным ресурсом — до 5000 циклов зарядки/разрядки. Емкости батареи должно хватать на 70 км пробега, а при идеальных условиях — теплой погоде, прямой дороге и небольшом количестве пассажиров — до 200 км в сутки при использовании модульного решения по зарядке. Это подразумевает длительную ночную зарядку электробуса и две-три короткие подзарядки в течение 20–30 минут на конечных точках маршрута, пояснили в «Группе ГАЗ».

«Электробус является современным экологичным и высокомобильным видом наземного городского пассажирского транспорта. Сегодня перед производителями и перевозчиками стоит масштабная задача — заложить основы развития этого вида электротранспорта. Поэтому мы максимально ответственно относимся к оценке работоспособности данной модели», — отметил главный инженер ГУП «Мосгортранс» Павел Хмелев.

Новейшее транспортное средство разработано на базе современного низкопольного автобуса ЛиАЗ-5292, приспособленного для проезда маломобильных граждан. Планируется, что электрический автобус пройдет обкатку на разных маршрутах города.

  • Вымрут ли троллейбусы, когда дороги городов заполонят электробусы? В этом попытался разобраться наш автор.
  • Также летом в Москве испытывали гибридный троллейбус белорусского производства. Транспортное средство приводилось в движение дизель-генераторной установкой и ездило по Садовому кольцу. О дальнейших планах по внедрению таких транспортных средств, пока ничего не слышно.

Электробус ГАЗ проходит обкатку в Москве

Фото: «Группа ГАЗ» и «За рулем»

Электробус ГАЗ проходит обкатку в Москве
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Комментарии (4)

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Емкости должно хватать на 70 км!!! При —20-30 градусов мороза с отопителем салона? И на каждой остановке отапливать атмосферу? Он не проедет и 20 км с отопителем и нагрузкой 90 пассажиров!!! И жизненный цикл до 5000 циклов зарядки/разрядки, а может 500–1000 циклов. .
И цена его как у самолета. Зачем он нужен!! Когда можно пустить за эти деньги 10–15 троллейбусов! И соответствие международному экологическому стандарту Zero Emission, Что означает полное отсутствие вредных выбросов в атмосферу. Как и трамвай.
Кстати а что то ни чего не слышно про скоростной трамвай который так хотел внедрить Собянин как дорвался до мэров Москвы.

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Если эти электробусы не будут вставать колом посередь дороги из-за разряда аккумуляторов — будет замечательно. Вот только чтобы это узнать, обкатка «порожняком» бесполезна. Загрузили бы в них 5 с половиной тонн мешков с песком (примерный вес 90 пассажиров), и уже потом обкатывали.

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Нормальный такой автобус за свои деньги. Простите меня ВАЗОФИЛЫ

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Ох уж эти жёсткие пластиковые сидения.

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